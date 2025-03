Mist AI di Juniper si integra a IBM watsonx

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, e IBM annunciano di voler ampliare la loro collaborazione nelle attività congiunte di vendita, marketing e integrazione dei prodotti. Le due aziende prevedono di integrare Mist AI di Juniper e IBM watsonx con l’obiettivo di risolvere le complessità della gestione delle reti IT, contribuendo a migliorare l’esperienza degli utenti e a ridurre i costi operativi.

Mist AI, parte fondamentale dell’AI-Native Networking Platform di Juniper, utilizza l’AI per ottimizzare l’esperienza E2E client-to-cloud con funzionalità wireless, wired, SD-WAN, data center e di sicurezza. IBM watsonx, è invece il portfolio di prodotti AI di IBM, progettato per accelerare l’impatto dell’AI generativa e aumentare la produttività nei flussi di lavoro aziendali core.

Mist AI e watsonx protagoniste di due progetti IBM

IBM e Juniper lavoreranno insieme per sviluppare due progetti interni di IBM:

IBM Guest Services: un progetto che integra Mist AI con IBM watsonx Orchestrate per automatizzare il supporto alla rete IT e ridurre al minimo l’intervento manuale nella gestione delle richieste di assistenza Wi-Fi, al fine di risolvere i problemi delle reti guest.

IBM AskNetwork: uno strumento interno in fase di sviluppo da parte del team CIO di IBM, che utilizza IBM watsonx Orchestrate insieme ad altri strumenti come Mist AI di Juniper per contribuire a risolvere le criticità dell’infrastruttura di rete e diagnosticare i problemi per gli utenti finali. AskNetwork semplificherà i dati tecnici complessi e li renderà informazioni fruibili, aiutando le aziende a ottimizzare le prestazioni della rete.

Juniper e IBM hanno inoltre in programma di esplorare ulteriori funzionalità, come gli insight e la diagnostica basati sulla localizzazione, che possono servire a creare ulteriore valore nella gestione delle strutture e nell’esperienza utente del paziente/cliente in settori quali la sanità e il retail.

Dichiarazioni

“La nostra collaborazione con IBM rappresenta un significativo passo avanti nell’AI-Native Networking”, afferma Bob Friday, Group Vice President e Chief AI Officer di Juniper Networks. “L’unione di due potenti visioni per il cloud AIOps in azienda con Mist AI e IBM watsonx ci consente di offrire ai clienti maggiore efficienza, agilità e sicurezza”.

“IBM si impegna a sfruttare la potenza di un’AI affidabile per aiutare le aziende a raggiungere nuovi livelli di innovazione ed efficienza”, sottolinea Ayal Steinberg, General Manager Technical Sales and Client Engineering di IBM. “La nostra collaborazione con Juniper mostra come le partnership in questo ecosistema possano contribuire ad accelerare l’adozione dell’AI per casi d’uso aziendali critici come la gestione della rete, offrendo un valore aggiunto ai clienti del settore enterprise”.