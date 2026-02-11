Nasce Key Data Veneto: il fornitore di servizi IT e cybersecurity si espande nel Nord Italia

Key Data annuncia l’apertura a Venezia di una nuova divisione commerciale dedicata al territorio veneto, segnando un passaggio strategico nel percorso di espansione dell’azienda nel Nord Italia. Con oltre 45 anni di esperienza nella gestione dei dati, nella cybersecurity e nella system integration, Key Data porta oggi anche in Veneto un metodo di lavoro fondato sull’analisi, sull’ascolto e su una relazione costante con le aziende che accompagna, con l’obiettivo di supportarle in percorsi di evoluzione tecnologica sostenibili nel tempo.

Un passo che rafforza la presenza di Key Data nel Nord Italia e in particolare in Veneto, attraverso una struttura commerciale locale pensata per presidiare il territorio in modo diretto, con la volontà di mettere a disposizione delle aziende competenze maturate nel tempo e un metodo di lavoro costruito sull’esperienza, capace di muoversi con efficacia anche nei contesti più complessi e di affiancare i clienti nei loro percorsi di evoluzione tecnologica.

«Questa espansione rappresenta per noi un passaggio strategico», dichiara Antonio Campioni, Direttore commerciale di Key Data. «Dopo un’attenta mappatura del mercato e un’analisi delle dinamiche territoriali, abbiamo deciso di incrementare i nostri investimenti nel Nord Italia, con un focus specifico sul Veneto, un’area che riteniamo ricca di potenzialità e opportunità di sviluppo. L’apertura della nuova divisione commerciale nasce con l’obiettivo di presidiare il territorio in modo più diretto, attraverso un team professionale e dedicato, in grado di affiancare le aziende locali con competenze consolidate e un approccio costruito sull’ascolto e sulla relazione, portando l’esperienza maturata su progetti complessi anche a realtà di dimensioni più contenute».

Nel corso degli anni, Key Data ha maturato un’esperienza concreta e operativa in ambito cybersecurity, lavorando direttamente sulla gestione degli incidenti di sicurezza e sull’accompagnamento delle aziende nei percorsi di adeguamento normativo, inclusa la Direttiva NIS-2. Un’esperienza costruita sul campo, a fianco delle organizzazioni, nella gestione di scenari reali e complessi, che ha permesso all’azienda di sviluppare un metodo solido e pragmatico nella prevenzione e nella risposta agli incidenti di Data Breach.

Oggi un System Integrator è chiamato a presidiare competenze sempre più ampie, che spaziano dalla cybersecurity al networking, dall’infrastruttura – server e client – al cloud, fino a storage e backup. Un perimetro complesso, in continua evoluzione, che rende evidente come la differenza non sia data dalla singola soluzione, ma dall’approccio con cui viene progettata e integrata.

Un’esperienza maturata in contesti strutturati e complessi, che oggi consente a Key Data di offrire lo stesso livello di competenza e metodo anche alle piccole e medie imprese, adattando approccio, strumenti e percorsi alle reali dimensioni e necessità dell’organizzazione. La capacità di lavorare su progetti enterprise non rappresenta un limite, ma un valore aggiunto che permette all’azienda di supportare realtà di ogni dimensione, accompagnandole passo dopo passo in un percorso di crescita e messa in sicurezza sostenibile. Per Key Data, questo significa partire sempre dall’analisi e costruire programmi completi che affianchino il cliente nelle scelte strategiche e operative. L’apertura dell’ufficio di Venezia rappresenta quindi non solo un’espansione geografica, ma la volontà di esportare un modello basato su competenza, onestà e umiltà professionale. Valori che nel tempo hanno permesso all’azienda di costruire rapporti duraturi con la propria clientela, fondati sulla fiducia e sulla continuità del rapporto.

Per Key Data, l’aspetto centrale non è la singola tecnologia, ma il percorso che si costruisce insieme al cliente: un lavoro continuativo, fatto di ascolto, metodo e scelte mirate, pensate per essere efficaci oggi e sostenibili nel tempo. È su questo equilibrio tra competenza tecnica e approccio consulenziale che Key Data fonda la propria crescita, portando oggi anche nel Nord Italia un modo di fare System Integration orientato alla sostanza, prima ancora che alla tecnologia.