Workspace Intelligence lanciato in occasione del Google Cloud Next ‘26

La maggior parte di noi passa le giornate a saltare da una scheda all’altra, a caccia di informazioni in un grafico o in un’e-mail o a scavare nelle conversazioni in chat per prendere una decisione. Non ci limitiamo solo a lavorare; passiamo ore a mettere insieme informazioni sparse prima ancora di iniziare. E se i tuoi strumenti comprendessero il tuo obiettivo, invece di funzionare come una semplice tela bianca?

Crediamo che l’AI debba aiutarti a portare a termine i compiti. Dovrebbe capire quali progetti sono più importanti e come stabilire le priorità di lavoro. Dovrebbe comprendere chi sono i principali stakeholder e quali informazioni saranno più utili per portare a termine qualsiasi compito.

Workspace Intelligence offre una comprensione unificata e in tempo reale per alimentare il lavoro basato su agenti: fa molto di più che connettersi semplicemente alle app ed estrarre dati per creare un output. È un sistema sicuro e dinamico che comprende intrinsecamente le complesse relazioni semantiche all’interno dei contenuti delle app Workspace (come Documenti, Presentazioni o Gmail), dei tuoi progetti attivi, dei tuoi collaboratori e del patrimonio di conoscenze della tua organizzazione.

Anziché farti perdere tempo per fare da ponte tra app e progetti, Workspace Intelligence automatizza il processo per te grazie a:

Raccolta di informazioni: Workspace Intelligence svolge il lavoro pesante raccogliendo le informazioni giuste per te. Abbattendo le barriere del contesto, garantisce che tu abbia tutto ciò che ti serve nel momento esatto in cui vuoi agire.

Workspace Intelligence svolge il lavoro pesante raccogliendo le informazioni giuste per te. Abbattendo le barriere del contesto, garantisce che tu abbia tutto ciò che ti serve nel momento esatto in cui vuoi agire. Consapevolezza situazionale: Utilizzando il ragionamento avanzato di Gemini, Workspace Intelligence sa cosa è più importante per te in questo momento, assicurandoti di non perdere mai un’attività.

Utilizzando il ragionamento avanzato di Gemini, Workspace Intelligence sa cosa è più importante per te in questo momento, assicurandoti di non perdere mai un’attività. Vera personalizzazione: Comprendendo il tuo lavoro e i modelli di comunicazione utilizzati in passato, Workspace Intelligence apprende il tuo stile di lavoro unico, il tuo tono e le tue preferenze di formattazione per garantire che ogni output sia affine a te.

Per avere successo come impresa agentica, servono agenti capaci, un contesto profondo che comprenda il significato e l’intento del lavoro e sicurezza e governance di prim’ordine.

Ecco alcuni esempi di come Workspace Intelligence renderà tutto questo una realtà quotidiana per i clienti.

Una nuova riga di comando per il lavoro, direttamente in Google Chat

La Chat è il luogo in cui il lavoro viene portato a termine con il tuo team. Adesso è il luogo in cui puoi lavorare direttamente con tutti i tuoi colleghi e con Gemini. Chiedi a Gemini in Chat è una riga di comando unificata e a portata di mano per tutto il tuo lavoro. Indica semplicemente il tuo obiettivo e Gemini lavorerà dietro le quinte per consegnare il risultato finito direttamente nella tua chat.

Chiedi a Gemini in Chat offre un resoconto quotidiano che mette in evidenza compiti importanti, thread non letti e azioni urgenti. Va oltre le semplici domande utilizzando le competenze di Workspace per completare compiti complessi, inclusa la generazione di documenti e presentazioni. Può pianificare le tue riunioni in un orario adatto a tutti e trovare qualsiasi file usando solo una descrizione. E con i connettori di terze parti ampliati, Gemini può ora colmare il divario tra i tuoi contenuti Workspace e strumenti esterni come Asana, Jira e Salesforce, permettendoti di trovare informazioni e compiere attività su tutto il tuo stack professionale senza mai lasciare la conversazione.

Dalla pagina bianca al capolavoro su Fogli, Documenti e Presentazioni

Spesso l’ostacolo più grande per iniziare un progetto è il lavoro di preparazione manuale: raccogliere appunti e scavare tra le mail solo per stilare una prima bozza sulla pagina. Workspace Intelligence recupera le mail, le chat, i file e le informazioni rilevanti dal web per trasformare le idee in bozze formattate professionalmente che imitano il tono, lo stile e i template aziendali.

In Fogli, puoi creare o modificare interi fogli di calcolo usando il linguaggio naturale per descrivere ciò di cui hai bisogno. Gemini in Fogli, che ha stabilito un benchmark all’avanguardia, orchestra la costruzione complessa e multi-fase dall’inizio alla fine, sintetizzando i dati tra file, email, chat e web per aiutarti a visualizzare tutti i tuoi dati.

Ora, Gemini in Documenti è un collaboratore ancora più potente, con la capacità di arricchire i documenti con infografiche che basate sui dati aziendali utilizzando Workspace Intelligence, e di modificare più immagini contemporaneamente per creare coerenza visiva in tutto il documento. Inoltre, Gemini analizzerà e risponderà anche ai commenti nei documenti, arrivando persino a modificare il testo in base ai feedback ricevuti.

In Presentazioni, è ora possibile creare presentazioni complete e modificabili in un’unica soluzione. Gemini utilizza il contesto di Workspace Intelligence e aderisce rigorosamente ai template e agli stili visivi della tua azienda per costruire un set di slide pronto per essere presentato.

Superare il sovraccarico di informazioni per capire subito cosa è più rilevante in Gmail

Oltre alla creazione di contenuti, Workspace Intelligence comprende i tuoi progetti prioritari e le persone con cui lavori, rendendo più facile trovare ciò che conta tra mail e file. AI Inbox ti offre una visione chiara e semplificata di ciò che è più importante nella tua posta in arrivo. E le AI Overview nella ricerca di Gmail trasformano le informazioni in risposte senza dover perdere tempo a ricercarle nei messaggi. Quando cerchi informazioni in Gmail, Gemini sintetizza le informazioni da vari thread di mail per creare un riassunto conciso dei punti chiave.

Nuovi modi di organizzare e interagire con le informazioni in Drive

Drive è già la sede sicura per le tue informazioni. Ora ti aiuta a porre fine alla caccia ai contenuti, evolvendosi da contenitore di archiviazione passivo a base di conoscenza attiva.

AI Overview e Chiedi a Gemini, ora generalmente disponibili, ti aiutano a trovare informazioni velocemente e a ottenere approfondimenti dettagliati su tutti i file in Drive. E i Drive Project rappresentano un nuovo modo per organizzare centralmente file e mail, assicurando che sia i colleghi che Gemini abbiano il contesto completo.

I tre pilastri dell’AI: agenti, contesto e sicurezza

Il valore dell’AI non si misura solo dalle sue capacità di ragionamento, ma anche dalla sua abilità di comprendere il contesto circostante e completare compiti complessi per tuo conto. E in un ambiente aziendale, questo deve essere realizzato in modo sicuro, governato e conforme.

Man mano che gli agenti diventano più capaci e autonomi, la sicurezza e la governance diventano più critiche che mai. Workspace Intelligence è costruito sulla stessa infrastruttura affidabile, sicura e conforme del resto di Workspace. Questo significa che, indipendentemente dal fatto che i dati siano generati e utilizzati dalle persone o dagli agenti, i tuoi dati sono tuoi. Non vengono revisionati da esseri umani, usati per la pubblicità o per addestrare modelli di AI al di fuori di Workspace senza il tuo consenso. Workspace Intelligence sarà distribuito con controlli admin per aiutarti a gestirne l’uso in tutta l’organizzazione.

Per soddisfare i requisiti normativi, è anche possibile bloccare l’elaborazione e l’archiviazione dei dati negli Stati Uniti e in UE – e in futuro sarà aggiunto anche il supporto anche a singole aree, come Germania e India. Inoltre, con la crittografia lato client, detieni lo scudo definitivo: il potere di negare autorevolmente l’accesso ai tuoi dati più sensibili a qualsiasi agente e a qualsiasi entità, inclusa Google.

L’impresa senza confini

I tuoi dati più importanti sono già in Google Workspace. Combinando la qualità della ricerca e dell’indicizzazione di Google con il ragionamento avanzato di Gemini, Workspace Intelligence offre un contesto altamente accurato e personalizzato per ogni app all’interno dei confini sicuri della piattaforma Workspace.