Pure Storage presenta la nuova generazione di soluzioni e funzionalità

Pure Storage, il pioniere IT che propone la tecnologia e i servizi di data storage avanzati, ha ampliato la propria offerta di prodotti storage di nuova generazione dedicati ai workload ad alte prestazioni più complessi.

“In un’epoca in cui i dati regnano sovrani e la complessità IT rimane un ostacolo fondamentale per poter accedere e utilizzare i dati al fine di ricavarne un valore di business ottimale, Pure Storage ridefinisce ancora una volta i limiti del possibile per i propri clienti”, ha dichiarato John Colgrove (Coz), fondatore e Chief Visionary di Pure Storage. “Pure Storage riesce a farlo riuscendo ad andare oltre quanto normalmente accettato nell’ambito delle infrastrutture storage, essendo ciò che pone dei freni in questa nuova era di crescita esponenziale dei dati e aumento logaritmico del valore degli insight”.

Crescono i volumi dei dati e le esigenze di business cambiano più velocemente che mai, con la conseguenza che le infrastrutture storage tradizionali creano frammentazione, silos e diffusione incontrollata dei dati. Le aziende devono modificare fondamentalmente il proprio approccio allo storage e alla gestione dei dati in modo da aiutare a risolvere e scalare in maniera agile ed efficiente le necessità generate dai dati stessi. Un Enterprise Data Cloud (EDC) ridefinisce il modo di erogare, governare e consumare i dati creando un cloud di dati virtualizzato che costituisce un unico data layer trasparente controllato in modo coerente on-premises, su cloud pubblici e in ambienti ibridi. Solamente la piattaforma Pure Storage offre le prestazioni, l’efficienza e l’intelligenza per implementare una tale gestione dei dati su vasta scala.

FlashArray e FlashBlade: creati per fare di più

Perno della piattaforma Pure Storage sono le unità Pure Storage FlashArray e Pure Storage FlashBlade, che hanno la responsabilità di assicurare prestazioni, affidabilità e flessibilità all’interno di un’esperienza storage unificata. La nuova generazione delle proposte FlashArray e FlashBlade estende la piattaforma mediante funzionalità capaci di affrontare l’intero spettro dei workload grazie a enormi miglioramenti nella densità prestazionale che accelerano i risultati e consentono di scalare trasparentemente per soddisfare le esigenze e le applicazioni del futuro.

NOVITÀ: Pure Storage FlashArray//XL

FlashArray//XL R5, la nuova generazione di Pure Storage FlashArray, definisce il punto di riferimento per le prestazioni su scale estreme per permettere ai clienti di consolidare una varietà di workload differenti all’interno di una piattaforma unificata. FlashArray//XL:

raddoppia la quantità di IOPS (Input/Output Operations Per Second) per unità rack rispetto alla generazione precedente e aumenta fin del 50%la capacità nominale massima.

“In Fiserv siamo consapevoli dell’urgente necessità da parte dei nostri clienti di poter gestire i dati in crescita con una maggiore efficienza. Con FlashArray possiamo fornire continuamente prestazioni all-flash ottimali con l’affidabilità richiesta dai workload maggiormente mission-critical. Siamo entusiasti di vedere i vantaggi introdotti dall’unità di nuova generazione FlashArray//XL R5 per consentire ai nostri clienti di scalare fino a livelli estremi”, ha commentato Steven Allgeier, Vice President Distributed Infrastructure Group di Fiserv.

NOVITÀ: Pure Storage FlashArray//ST

Continuando a estendere i limiti delle piattaforme ad alte prestazioni, FlashArray//ST è una nuova proposta dedicata ai workload più sensibili ai tempi di latenza come database in-memory, grandi OLTP, registrazione di log e database NoSQL sharded e scale-out. FlashArray//ST:

produce oltre 10 milioni di IOPS per cinque unità rack attraverso un path I/O ottimizzato.

NOVITÀ: Pure Storage FlashBlade//S

La nuova generazione di controller blade di FlashBlade//S R2, la nuova versione di FlashBlade//S, ottimizza la piattaforma per aiutare le aziende ad accelerare il time-to-insight, consolidare l’infrastruttura e ottenere risultati più rapidi dalle pipeline di dati più complesse. FlashBlade//S:

migliora fin del 30% le prestazioni rispetto alla concorrenza sui workload critici come sequenziamento del genoma, inferenza e simulazioni per l’automazione della progettazione elettronica, oltre che su altri dataset estesi necessari per il ragionamento delle AI.

NOVITÀ: una singola architettura per blocchi, file e oggetti

Per affrontare la crescita esplosiva dei dati non strutturati, Pure Storage ha esteso a FlashArray il supporto degli oggetti creando una singola architettura per blocchi, file e oggetti che abbraccia l’intera piattaforma Pure Storage. Il supporto degli oggetti su FlashArray:

semplifica la gestione dei dati consolidando blocchi, file e oggetti su una singola piattaforma unificata con un’esperienza omogenea.

“Pure Storage è nata per rivoluzionare il settore introducendo nuove funzionalità capaci di raggiungere prestazioni sempre più alte a qualsiasi scala”, ha proseguito John Colgrove. “Restiamo impegnati nella nostra missione di sostenere i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi fornendo le basi più innovative e affidabili per affrontare in sicurezza qualsiasi sfida od opportunità futura”.