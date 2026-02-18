SB Italia si trasforma in Havant

SB Italia annuncia la propria evoluzione in Havant, un passaggio strategico che segna l’apertura di una nuova fase di crescita e posizionamento internazionale, nel segno della continuità dei valori, delle competenze e della visione che hanno guidato l’azienda negli ultimi vent’anni.

Havant non è una nuova realtà che sostituisce SB Italia, ma la sua naturale evoluzione: un brand che nasce per rappresentare in modo più chiaro e distintivo ciò che l’azienda è diventata oggi e ciò che intende essere domani. Una trasformazione che accompagna l’ampliamento dell’offerta, la crescita dimensionale e l’estensione della presenza sui mercati esteri.

Perché Havant

La scelta di cambiare nome nasce dall’esigenza di esprimere una dimensione sempre più internazionale, sia in termini geografici sia di ambizione strategica. Havant racchiude l’identità di un gruppo maturo, solido e dinamico, capace di guidare l’innovazione tecnologica in contesti complessi e in continua evoluzione.

“Questo rinnovamento rappresenta una svolta nella nostra storia,” dichiara Pietro Lanza, Direttore Generale e Consigliere Delegato. “Havant è il simbolo della nostra vocazione internazionale e della volontà di anticipare le esigenze di un mercato globale. Il nuovo payoff, ‘shaping innovation’, riflette il nostro impegno nel mettere le tecnologie più avanzate e le nostre competenze al servizio di aziende e istituzioni che guardano al futuro.”

Una crescita guidata dall’innovazione e dall’espansione internazionale

L’evoluzione in Havant rappresenta la sintesi di un percorso di crescita costruito nel tempo e guidato da una visione chiara: rendere la trasformazione digitale un fattore strutturale di competitività, efficienza e sostenibilità per aziende e istituzioni.

Havant si afferma come realtà di riferimento nella digitalizzazione dei processi, nella gestione e valorizzazione delle informazioni e nell’applicazione concreta dell’intelligenza artificiale a supporto delle decisioni, della compliance e della governance dei dati. Un posizionamento che nasce dall’integrazione di tecnologie, competenze e metodo e che consente di affrontare la complessità dei contesti organizzativi moderni con soluzioni scalabili, sicure e orientate al futuro.

La crescita di Havant non è solo dimensionale, ma strategica: un’evoluzione che rafforza la capacità del gruppo di operare su scala internazionale, dialogare con ecosistemi tecnologici avanzati e accompagnare i clienti nei percorsi di innovazione più sfidanti, dall’automazione intelligente dei processi alla gestione evoluta delle informazioni, fino ai modelli di AI governance.

In questo scenario, Havant si distingue per un approccio responsabile e inclusivo all’innovazione, che mette al centro le persone, lo sviluppo delle competenze e la costruzione di valore nel lungo periodo. Un partner solido e affidabile, capace di guidare il cambiamento con visione, concretezza e continuità, portando il know-how italiano nei contesti europei più evoluti e contribuendo a definire nuovi standard nella trasformazione digitale.

Valori, sostenibilità e visione globale

La nuova identità rafforza i valori che da sempre caratterizzano SB Italia – innovazione, affidabilità e solidità – integrandoli in una visione più ampia e strutturata, orientata alla sostenibilità e alla creazione di valore nel lungo periodo.

Havant pone l’efficienza ecologica al centro della propria strategia, promuovendo la digitalizzazione come leva per ottimizzare i processi e ridurre l’impatto ambientale. “La nostra evoluzione riflette una scelta di responsabilità e prospettiva,” afferma Massimo Missaglia, CEO e Fondatore. “Crediamo che la trasformazione digitale sia una leva fondamentale per aumentare l’efficienza, ridurre i consumi e promuovere una crescita sostenibile. Con Havant rafforziamo il nostro ruolo di partner strategico per imprese e pubbliche amministrazioni, in Italia e nei mercati internazionali più evoluti, valorizzando le persone e costruendo alleanze solide.”