Security Summit 2026: dal 17 al 19 marzo Clusit riunisce a Milano l’ecosistema della cybersecurity

Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, in collaborazione con Astrea, presenta l’edizione 2026 di Security Summit. Come da tradizione, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica dà il via da Milano alla manifestazione, che nel corso dell’anno toccherà anche Roma, Napoli e Verona. Il primo appuntamento è quindi dal 17 al 19 marzo, presso UNAHOTELS Expo Fiera.

Manager, professionisti, accademici ed esponenti delle istituzioni si confronteranno e dialogheranno con gli esperti di Clusit sui temi più attuali della cyber security, in oltre 60 sessioni, che vedranno l’alternarsi di 120 relatori. In apertura, il 17 marzo, la presentazione del Rapporto Clusit 2026: i ricercatori dell’Associazione, illustreranno i dati relativi agli eventi di sicurezza informatica verificatisi nell’ultimo anno, le nuove minacce, le tecniche utilizzate, l’andamento geografico e i settori più colpiti dagli attacchi, fornendo un quadro aggiornato a livello nazionale e internazionale, da cui è indispensabile partire per individuare trend e pianificare strategie di difesa.

La sessione vedrà l’introduzione della presidente di Clusit, Anna Vaccarelli, e la partecipazione di Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale di ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

“Security Summit è il punto di incontro in cui la cybersecurity diventa confronto concreto tra esperti, istituzioni e imprese. I dati del Rapporto Clusit e le voci autorevoli del panorama nazionale e internazionale ci consentono di affrontare con un approccio concreto le sfide cyber più urgenti”, afferma Anna Vaccarelli, Presidente di Clusit. “In un contesto di minacce in continua evoluzione, il confronto operativo e la condivisione di esperienze reali sono strumenti essenziali per rafforzare la resilienza digitale del sistema-Paese”.

Programma e Temi Principali del Security Summit 2026

Ogni giornata di Security Summit sarà caratterizzata da un programma tematico specifico:

17 marzo

· Cybercrime ed evoluzione delle minacce. Oltre alla presentazione del Rapporto Clusit 2026 e ai diversi atelier tecnologici nel corso della giornata, è prevista alle ore 17.30 la sessione a cura di Women For Security – la community delle professioniste della cybersecurity – Nuove sfide cyber per la rivoluzione OT tra normative e domini strategici. Apre i lavori e introduce Cinzia Ercolano, Fondatrice Women For Security; modera Luca Bechelli, Comitato Direttivo Clusit; interviene Milena Antonella Rizzi – Capo Servizio Regolazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

18 marzo

· Intelligenza Artificiale, Cloud e IoT. Apre la giornata la sessione plenaria “La mente come superficie d’attacco: AI, potere e vulnerabilità umane”. La sicurezza non è più solo una questione di codici. Con Alessandro Aresu, studioso di geopolitica dell’innovazione e autore di Geopolitica dell’intelligenza artificiale, e Martina Ardizzi, neuroscienziata, si esplorerà la dimensione geopolitica della cybersecurity, confrontandola con quella neuro cognitiva.

· Alle 14, la Clusit Community for Security presenterà il progetto Risorse e prospettive sull’Intelligenza Artificiale, inaugurando una nuova wiki interamente dedicata all’AI sul sito c4s.clusit.it. Alcuni degli autori illustreranno in questa sessione contenuti e visioni strategiche, offrendo spunti ispirazionali per comprendere le sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale nella sicurezza digitale. Partecipa Stefano Quintarelli, del Comitato Direttivo Clusit, coordina Alessandro Vallega, fondatore e il chairman della Clusit Community for Security.

· Alle 17.30 si parlerà di Cyber Shield, dal Giubileo a Milano-Cortina: Mega-Eventi e Minacce Globali. Nicla Diomede, Roma Capitale e Vincenza Moroni, Fondazione Milano Cortina 2026 si confronteranno in qualità di responsabili della sicurezza cyber del Giubileo 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina, raccontando le sfide cruciali affrontate, dalle minacce AI-driven alle campagne di social engineering e disinformazione

19 marzo

· Compliance, standard e formazione. La giornata si aprirà con la sessione plenaria Cybersecurity e Africa. Mercato o opportunità per collaborazioni e partnership?, che offrirà uno sguardo alle opportunità del settore della cybersecurity e, in generale, del digitale nel continente africano. Si confronteranno, tra gli altri, Diego Masi, Presidente Alice For Children; Albert Antwi-Boasiako, fondatore di Crime Bureau in Ghana; Matteo Lucchetti, Direttore di Cyber 4.0. Modera Gabriele Faggioli, Presidente Onorario di Clusit.

Seguiranno atelier tecnologici e sessioni formative sui temi più attuali di compliance.

La tre giorni è a partecipazione gratuita, previa registrazione, e consente di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.

Dopo Milano, Security Summit farà tappa a Napoli (28 maggio), Roma (23 giugno), Cagliari (24 settembre), Verona (28 ottobre). Sono altresì in agenda appuntamenti dedicati ai settori verticali del mercato e in altre regioni italiane.