TeamViewer e ServiceNow potenziano l’automazione dei processi IT

TeamViewer, player mondiale per le soluzioni di digital workplace, e ServiceNow, l’AI control tower che reinventa il business, hanno stretto una partnership strategica pluriennale che vedrà l’integrazione delle soluzioni di Digital Employee Experience (DEX) e di connettività remota di TeamViewer nella piattaforma AI di ServiceNow. L’intesa definisce una strategia comune di posizionamento sul mercato, sostenuta da investimenti congiunti per offrire soluzioni di automazione IT end-to-end.

Oggi molte aziende sono in grado di rilevare le inefficienze digitali all’interno della propria infrastruttura IT, ma continuano ad affidarsi a soluzioni isolate e a interventi manuali per risolverle. Ciò comporta tempi di ripristino prolungati, ridotta produttività e un forte calo nella soddisfazione degli utenti. L’integrazione della tecnologia per gli endpoint di TeamViewer con la piattaforma AI di ServiceNow consentirà ai clienti di evolvere i processi IT, passando dall’intervento manuale a una gestione autonoma basata su workflow IT agentici end-to-end.

Le soluzioni TeamViewer saranno disponibili a livello mondiale come add-on integrato per i clienti ServiceNow, con il supporto dei system integrator e dei partner di canale. Le due aziende metteranno a disposizione risorse commerciali e di marketing dedicate per promuovere una strategia di go-to-market congiunta negli ambiti IT Service Management, Field Service Management e Customer Service Management. L’accordo di partnership prevede, inoltre, di valutare integrazioni e innovazioni ancora più ampie, con l’obiettivo di estendere la collaborazione a nuovi casi d’uso e settori di mercato.

“La vera forza del futuro delle aziende è nella capacità di analizzare i dati, prendere decisioni e agire in tempo reale”, ha dichiarato Bill McDermott, Chairman e CEO di ServiceNow. “Integrando l’AI control tower di ServiceNow, che reinventa il business, con le funzionalità di TeamViewer sugli endpoint, completiamo l’intero processo: dalla visibilità sui dati all’edge fino all’ottenimento di risultati misurabili sull’intera infrastruttura aziendale. Insieme stiamo rendendo i processi operativi IT autonomi, aumentando la produttività e aprendo la strada a una nuova era di business orchestrata dagli agenti IA”.

“ServiceNow è tra i leader mondiali nell’ambito dell’intelligenza artificiale e ha scelto TeamViewer come partner strategico per concretizzare la propria visione di un business basato sull’IA agentica”, ha dichiarato Oliver Steil, CEO di TeamViewer. “Si tratta di una conferma del valore della nostra tecnologia, del nostro patrimonio di dati unico e di una solida roadmap di innovazione. L’obiettivo comune è far diventare questa offerta congiunta un punto di riferimento indispensabile per gestire, proteggere e automatizzare i processi IT delle imprese su scala mondiale. È un’intesa strutturata per garantire massima scalabilità”.