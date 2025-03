Vodafone UK e Ericsson insieme per un 5G a risparmio energetico

Le grandi realtà della connettività si stanno impegnando per raggiungere obiettivi sostenibili di un certo spessore. Vodafone UK e Ericsson, ad esempio, hanno raggiunto un importante risultato per la sostenibilità della rete, riducendo con successo fino al 33% il consumo energetico giornaliero delle Radio Unit 5G installate in alcuni siti selezionati nella città di Londra.

È il frutto di un test delle soluzioni software più innovative di Ericsson basate su intelligenza artificiale e machine learning. La suite Service Continuity AI App con Intelligent Energy Efficiency di Ericsson gestisce in modo dinamico la domanda energetica della rete, senza compromessi sulle performance, aiutando gli operatori a ridurre le spese operative (OPEX) e le emissioni di anidride carbonica.

I tre casi d’uso implementati da Vodafone UK

Nel quadro del test, Vodafone UK ha implementato tre casi d’uso principali: 5G Deep Sleep, 4G Cell Sleep Mode Orchestration e una Radio Power Efficiency Heatmap. Queste funzionalità operano insieme per misurare, prevedere e ottimizzare il consumo energetico sulla rete, permettendo di spegnerne le componenti nei momenti di scarso traffico e riattivarle rapidamente al bisogno.

5G Deep Sleep : algoritmi predittivi basati su AI permettono alle unità radio di porsi in uno stato di “ibernazione” a bassissimo consumo energetico, risparmiando fino al 70% di energia negli orari di scarso traffico.

: algoritmi predittivi basati su AI permettono alle unità radio di porsi in uno stato di “ibernazione” a bassissimo consumo energetico, risparmiando fino al 70% di energia negli orari di scarso traffico. 4G Cell Sleep Mode Orchestration : questa funzionalità crea un modello comportamentale delle celle di rete per ottimizzare i parametri di sospensione, per equilibrare automaticamente risparmio energetico e prestazioni

: questa funzionalità crea un modello comportamentale delle celle di rete per ottimizzare i parametri di sospensione, per equilibrare automaticamente risparmio energetico e prestazioni Radio Power Efficiency MAP: la funzionalità crea una mappa visuale di tutte le celle di rete e usa il Machine Learning per identificare i siti che performano meno del previsto e stabilire priorità per adottare azioni di miglioramento in modo mirato.

Dichiarazioni

Andrea Donà, Chief Network Officer & Network Director, Vodafone UK ha dichiarato: “Lavorando con Ericsson per applicare con successo queste soluzioni software innovative nella nostra rete possiamo migliorare in modo significativo l’efficienza energetica senza incidere sul servizio che i nostri clienti ricevono. Ridurre il consumo di elettricità nei nostri siti di test è un grande risultato, sia dal punto economico sia dal punto di vista ambientale; dimostra che possiamo continuare a migliorare l’efficienza della nostra rete mentre estendiamo la copertura 5G nel Regno Unito”.

Katherine Ainley, CEO, Ericsson UK and Ireland, ha commentato: ” È entusiasmante vedere come il nostro lavoro con Vodafone UK sta facendo davvero la differenza. La capacità di ridurre in modo importante il consumo energetico mantenendo alti standard di prestazioni è il frutto della capacità di innovazione e delle competenze dei nostri team, che operano insieme. Sono orgogliosa di cosa abbiamo ottenuto: è un passaggio importante del percorso per rendere le reti più intelligenti e più sostenibili”.