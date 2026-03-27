Bayern Monaco: calcio a prova di futuro con RISE with SAP

SAP ha annunciato che l’FC Bayern ha migrato i propri sistemi on-premise sul cloud attraverso il percorso RISE with SAP. Questa decisione strategica punta ad accelerare l’innovazione, rafforzare la protezione dei dati e rendere a prova di futuro le operazioni digitali del club.

Il Bayern Monaco, la squadra di calcio più vincente della Germania e una delle principali organizzazioni sportive professionistiche al mondo, ha consolidato la sua collaborazione di lungo corso con SAP scegliendo RISE with SAP per passare alle soluzioni SAP Cloud ERP Private, il nucleo digitale di SAP Business Suite. Questo passaggio completa l’attuale portafoglio di soluzioni cloud del club, che include le soluzioni SAP SuccessFactors, SAP Engagement Cloud, SAP Concur, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere e SAP Sports One, nonché SAP Business Technology Platform (SAP BTP), SAP HANA Cloud e il software SAP Event Ticketing.

RISE with SAP aiuta il club a prepararsi al futuro, favorendo l’innovazione continua, analisi dei dati in tempo reale e insight basati sull’intelligenza artificiale. Il nuovo ambiente cloud migliora la gestione finanziaria, accelera l’evasione degli ordini di merchandising e ottimizza la gestione dei partner, contribuendo a garantire una logistica più fluida per le divise, le strutture e la catena di approvvigionamento. Oggi, oltre 9,5 milioni di record di dati relativi a tifosi e soci e più di 25.000 record di dati anagrafici dei prodotti sono gestiti nelle applicazioni SAP Cloud ERP, fornendo una base unificata per il coinvolgimento dei fan, il merchandising e l’eccellenza operativa.

Il cloud gestisce i picchi di traffico nei giorni delle partite

Grazie al passaggio al cloud, l’FC Bayern ottiene un time-to-value più rapido e una scalabilità flessibile che consente di gestire i picchi di traffico nei giorni delle partite, semplificando al contempo le operazioni IT attraverso una piattaforma dati unificata. La transizione consente, inoltre, un modello di spesa operativa prevedibile, con la sicurezza e la conformità gestite da SAP che riducono significativamente l’onere operativo del club.

“L’FC Bayern dimostra come le organizzazioni possano sfruttare le soluzioni cloud di SAP Business Suite per promuovere l’innovazione e la crescita”, ha affermato Thomas Saueressig, Chief Customer Officer e membro dell’Executive Board of SAP SE. “Grazie a RISE with SAP, il club beneficia ora di aggiornamenti continui, analisi integrate e funzionalità di intelligenza artificiale che migliorano l’esperienza dei tifosi e rafforzano l’agilità operativa.”

SAP Cloud ERP Private offre innovazione continua basata su SAP e integrazione con i servizi su SAP BTP, tra cui analisi avanzate, maching learning e integrazione dei processi. Le soluzioni sono ospitate in data center certificati dotati di funzionalità di disaster recovery, aggiornamenti di sicurezza e monitoraggio centralizzati, un accordo sul livello di servizio (SLA) del 99,9% e opzioni di residenza dei dati nell’Unione Europea (UE). Questo garantisce la conformità a standard come quelli dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organization for Standardization, ISO) e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE.

Il passaggio da un modello self-hosted è stato completato solo dopo l’adozione di rigorose misure di garanzia, governance e sicurezza in conformità con i severi requisiti operativi e di privacy del FC Bayern.

Portare l’FC Bayern all’avanguardia nell’innovazione digitale

“La nostra partnership con SAP garantisce che l’FC Bayern rimanga all’avanguardia nell’innovazione digitale. Passando al cloud, possiamo scalare il coinvolgimento dei tifosi, ottimizzare l’analisi delle prestazioni dei giocatori e snellire le operazioni commerciali in tutti i nostri hub globali”, ha dichiarato Jan-Christian Dreesen, CEO dell’FC Bayern München AG.

Il nuovo ambiente supporta un approccio “clean-core” all’ERP cloud e fornisce una chiara roadmap per l’adozione delle innovazioni software SAP attuali e future, incluse le soluzioni Joule e SAP Green Ledger e ulteriori funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale. Questo consente all’FC Bayern di potenziare il coinvolgimento dei tifosi, l’analisi delle prestazioni dei giocatori, le operazioni commerciali e i processi HR e finanziari in modo più efficiente e sostenibile.