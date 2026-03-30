Campari Group si affida alle soluzioni smart di SAP

SAP ha annunciato che Campari Group ha completato con successo il go-live delle soluzioni SAP Cloud ERP Private, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso di trasformazione digitale.

Con sede a Milano, Campari Group è un leader globale nel settore degli spirit. Con un portafoglio di oltre 50 brand premium, tra cui Aperol, Campari, Espolòn, Wild Turkey, Courvoisier e Grand Marnier, l’azienda distribuisce i propri prodotti in più di 190 Paesi e opera con 24 siti produttivi a livello mondiale.

«Abbiamo intrapreso il percorso RISE with SAP per restare al passo con le innovazioni offerte da SAP Cloud ERP Private e dalle funzionalità dell’AI integrata», ha dichiarato José Silva, Group Head of IT di Campari Group. «Oggi possiamo ridisegnare i processi in linea con l’evoluzione del business, migliorare la pianificazione e rendere la supply chain più efficiente, garantendo una distribuzione costante dei nostri prodotti in tutto il mondo. Il passaggio a un modello di processo centralizzato ci permette di aumentare la produttività e ridurre in modo continuativo il TCO».

Il go-live di Campari Group definisce un’architettura digitale end-to-end costruita su solide fondamenta di core transformation, AI integrata, unificazione dei dati e governance dell’ecosistema IT:

· Alla base, Campari Group integra finanza, supply chain, marketing e risorse umane grazie alle soluzioni SAP Analytics Cloud, SAP Integrated Business Planning e SAP Datasphere, oltre che su SAP Business Technology Platform, creando una piattaforma integrata per pianificazione, analytics e sviluppo applicativo.

· L’intelligenza artificiale integrata nelle soluzioni SAP sta migliorando sia le operazioni sia l’esperienza dei dipendenti. All’interno delle soluzioni SAP SuccessFactors, i dipendenti utilizzano Joule e l’AI integrata per definire e monitorare i propri obiettivi, mentre SAP Concur automatizza la riconciliazione delle spese. Le funzionalità assistite dall’AI stanno semplificando inoltre la registrazione di ordini e pagamenti, migliorando il processo decisionale e ottimizzando i costi operativi.

· Campari Group sta inoltre implementando la soluzione SAP Business Data Cloud per unificare i dati provenienti da software SAP e di terze parti, ottenendo insight tempestivi e contestualizzati e preservando al contempo la logica di business core.

· Infine, Campari Group ha adottato le soluzioni SAP LeanIX per mappare le interdipendenze tra applicazioni, processi e responsabili di business, abilitando decisioni più agili e informate.

«Campari è una delle nostre migliori referenze nel settore food & beverage ed è un eccellente esempio di come le soluzioni SAP possano trasformare i processi organizzativi e produttivi», ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. «Combinando cloud ERP, AI e pianificazione data-driven, Campari sta definendo un nuovo standard di trasformazione digitale nell’industria dei beni di consumo».