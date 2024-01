Il Siviglia FC trasforma il processo di reclutamento dei giocatori grazie alla potenza dell’AI generativa di IBM watsonx

IBM e Siviglia FC hanno presentato Scout Advisor, un innovativo strumento di intelligenza artificiale generativa che il Siviglia FC utilizzerà per fornire al proprio team di ricerca dei talenti un’identificazione e una valutazione completa, basata sui dati, dei potenziali nuovi acquisti. Basato su watsonx, la piattaforma di AI e dati di IBM progettata per le aziende, Scout Advisor del Siviglia FC si integrerà con la suite esistente di applicazioni ad alta intensità di dati, sviluppate autonomamente.

Il dipartimento dati del Siviglia FC ha collaborato con l’IBM Client Engineering Team per creare Scout Advisor, utilizzando efficacemente i foundation model e l’elaborazione del linguaggio naturale di watsonx per ricercare e analizzare enormi quantità di informazioni presenti nei database esistenti del club per valutare potenziali nuovi acquisti. Ciò include sia dati quantitativi, come altezza e peso, velocità, numero di goal o minuti giocati, sia dati qualitativi non strutturati, come l’analisi testuale contenuta nei loro oltre 200.000 report relativi alla ricerca di talenti.

Le capacità di elaborazione del linguaggio naturale della soluzione ha consentito al Siviglia FC di utilizzare più LLM (large language model) per migliorare l’accuratezza e l’efficacia dell’identificazione dei giocatori. Utilizzando i suggerimenti linguistici degli osservatori del Siviglia FC che descrivono le caratteristiche fondamentali dei giocatori cercati, Scout Advisor genera liste accurate di candidati in base ai requisiti illustrati e riassume l’intera serie di report di ricerca di talenti per ogni singolo giocatore. Inoltre, Scout Advisor collega ogni giocatore alle applicazioni dati di proprietà del Siviglia FC per ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni basate sulle rilevazioni numeriche.

La ricerca di giocatori e le decisioni di acquisto nelle squadre sportive di primo livello, in particolare nel settore del calcio, comportano investimenti multimilionari, contratti a lungo termine e alti livelli di incertezza sulle prestazioni e sul ROI. Tradizionalmente, l’acquisto di giocatori si basava su una combinazione tra osservazione umana soggettiva e analisi manuale dei dati. Tuttavia, questo approccio presenta diversi limiti, in quanto richiede tempo e prende in considerazione solo un numero limitato di fattori.

Già ampiamente riconosciuto per l’enorme database di valutazioni quantitative sui giocatori, il team di ricerca dei talenti del Siviglia FC ha destato attenzione a livello globale per i precedenti successi nell’identificazione di campioni di calcio in ascesa. Inoltre, il Siviglia FC è un pioniere nello sviluppo di proprie applicazioni ad alta intensità di dati, mirate a caratterizzare i giocatori sulla base di un ampio spettro di dati quantitativi. Ora, Scout Advisor offre al Siviglia FC un ulteriore vantaggio competitivo, combinando le funzionalità esistenti con l’uso dell’AI generativa per colmare il divario tra la ricerca di talenti basata sulle metriche e l’osservazione umana, che non possono essere misurate così facilmente sul campo. Questo approccio automatizzato è progettato per migliorare ulteriormente il processo di identificazione dei giocatori, per aiutarli a prendere decisioni sull’acquisto più efficienti e informate.

Le funzionalità di IBM watsonx consentono a Scout Advisor di sfruttare appieno il potenziale del database completo dei report sui giocatori del Siviglia FC, rendendo possibile la ricerca dei giocatori utilizzando il linguaggio naturale e richiamando potenziali nuovi acquisti in base ai loro indicatori quantitativi chiave e all’opinione dettagliata che esperti di ricerca di talenti esprimono su di loro. Questo fornisce al Siviglia FC potenziali vantaggi competitivi, che consistono nell’essere in grado di prendere decisioni di acquisto più informate, grazie ad insight basati sulla tecnologia.

“Siamo entusiasti di collaborare con IBM, poiché questo progetto può rappresentare un punto di svolta per il Siviglia FC e l’intero settore d’industria dello sport” ha affermato José María del Nido Carrasco, Presidente del Siviglia FC. “Il nostro team di osservatori e analisti si è impegnato a trovare i migliori giocatori per supportare il successo della nostra squadra e ha lavorato alacremente per creare un database straordinario di report sui giocatori e ora, con il supporto di IBM, possiamo sfruttare tutto il potenziale di questo asset. Questo ci garantisce un vantaggio significativo nel processo d’acquisto dei giocatori e ci permette di trovare i migliori talenti per la nostra squadra e continuare a migliorare le nostre prestazioni in campo. Crediamo che questa collaborazione avrà un impatto positivo non solo per il Siviglia FC, ma per l’industria dello sport nel suo complesso. Con questo strumento, il Siviglia FC dimostra anche che la tecnologia non è solo un obiettivo, ma ci accompagna da vicino nel percorso verso il nostro futuro; è parte del DNA”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con il Siviglia FC per utilizzare la potenza dell’AI generativa di IBM watsonx per migliorare l’accuratezza e l’efficacia del processo di acquisto dei giocatori” ha dichiarato Ana Paula Assis, Chair and General Manager, IBM EMEA. “Con le protezioni e la governance appropriate, l’AI continua a essere un punto di svolta per le aziende di molti settori d’industria, che cercano di modernizzare i propri processi. In questo caso, producendo insight attendibili e spiegabili che fanno avanzare gli obiettivi di una squadra di calcio competitiva, trasformando il lavoro di un osservatore di calcio”.

La collaborazione tra IBM e Siviglia FC fa parte della più ampia strategia di business e tecnologia del club, che mira a utilizzare efficacemente la potenza dei dati e dell’intelligenza artificiale per migliorare i processi nel calcio. Integrando la soluzione basata su watsonx nell’architettura di dati esistente, il Siviglia FC mira ad aumentare il ROI delle risorse esistenti con decisioni di acquisto più rapide, più efficienti e più informate.