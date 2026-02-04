ClearSkies: protezione aziendale su misura

Nel primo semestre del 2025, l’Italia ha registrato il 10,2%1 degli attacchi informatici globali, confermandosi tra i Paesi meno efficaci nel contenerli. Sebbene l’aumento degli attacchi sia stato “solo” del 13% rispetto al semestre precedente, preoccupa la gravità: l’82% degli incidenti globali è stato, infatti, classificato come critico o ad alta severità. In questo contesto, il 37,8% delle PMI italiane ha subito almeno un attacco nell’ultimo anno, evidenziando l’urgenza di una risposta strutturata e consapevole.

Con l’implementazione di tecnologie cloud, IoT e modelli di lavoro da remoto, molte aziende stanno espandendo la propria presenza digitale più velocemente di quanto riescano a proteggerla. In parallelo, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli attacchi informatici sta aumentando la complessità e la frequenza delle minacce: i cyber criminali sfruttano l’IA per automatizzare campagne di phishing, creare deepfake convincenti e sviluppare malware adattivi capaci di eludere le difese tradizionali.

Per far fronte a questa situazione e venire incontro alle esigenze delle aziende, ClearSkies amplia le modalità di accesso alla propria piattaforma ClearSkies Threat Detection, Investigation & Response (TDIR). Accanto alla versione Enterprise, ClearSkies presenta tre nuovi piani in abbonamento — Lite, Plus e Pro — progettati per offrire una sicurezza informatica su misura, facilmente acquistabile e attivabile direttamente dal sito web. Questa evoluzione amplia l’adozione di ClearSkies e lo rende più accessibile alle azinede indipendentemente dalle loro esigenze o dimensioni: un’unica piattaforma enterprise-grade, progettata per adattarsi a organizzazioni di ogni dimensione e livello di maturità in ambito cyber security.

Cyber security enterprise, accessibile e scalabile

La piattaforma ClearSkies consente alle organizzazioni di scegliere il livello di protezione più adatto alle proprie dimensioni, risorse e maturità digitale, offrendo una sicurezza “right-sized”, completa, efficace e semplice da gestire. I nuovi piani online sono pensati come punti di ingresso flessibili all’ecosistema ClearSkies™, offrendo un onboarding rapido e autonomo senza rinunciare alla solidità di una piattaforma enterprise-grade. Tutte le organizzazioni, dalle microimprese alle grandi aziende, operano sulla stessa piattaforma, con la possibilità di evolvere nel tempo verso architetture più avanzate, automazioni estese e soluzioni completamente personalizzate.

L’alternativa alla complessità: una piattaforma unificata, facile da usare e pronta a crescere

La piattaforma ClearSkies offre una visibilità olistica su tutti i livelli dell’ambiente IT, con rilevamento predittivo e risposta automatizzata alle minacce, senza richiedere l’investimento in un SOC interno. In pratica, le aziende ottengono le stesse capacità di difesa di una large enterprise, ma con costi e complessità ridotti. Grazie all’intelligenza artificiale nativa e all’automazione avanzata, ClearSkies™ identifica comportamenti anomali in tempo reale, isola rapidamente gli incidenti e fornisce raccomandazioni immediate, riducendo i tempi di risposta e migliorando la resilienza. È inoltre progettata per essere facile da usare anche per piccoli team IT, con interfacce intuitive, report chiari e modelli di intelligenza artificiale privati che garantiscono il pieno controllo e la privacy dei dati aziendali.

I piani Lite, Plus e Pro: entry point flessibili alla piattaforma ClearSkies

I nuovi piani Lite, Plus e Pro sono disponibili online sul sito ClearSkies, offrendo alle imprese un’esperienza di acquisto e configurazione veloce, autonoma e trasparente. In particolare, i piani Lite e Plus sono pensati per le piccole e medie imprese, con risorse limitate e strumenti frammentati, che spesso si trovano ad affrontare un panorama di rischio crescente con soluzioni eccessivamente costose o inefficaci e complesse.

· Lite offre una visibilità essenziale della superficie di attacco, il monitoraggio dei log e strumenti di conformità alle principali normative, fornendo una panoramica immediata del livello di sicurezza aziendale, identificando i principali punti deboli e rilevando le minacce in tempo reale, ponendo le basi per una difesa strutturata.

· Plus, pensato per aziende che vogliono aumentare il proprio livello di protezione o che stanno ampliando la propria attività, integra analisi comportamentale (User and Entity Behavior Analytics, UEBA), capacità di investigazione più approfondite e maggiore copertura, riducendo i tempi di rilevamento e risposta. È la scelta ideale per organizzazioni in crescita che vogliono passare da un approccio reattivo a uno proattivo nella gestione della sicurezza.

· Pro offre il massimo della potenza della piattaforma ClearSkies™ grazie all’integrazione di AI, funzionalità avanzate di orchestrazione e automazione (SOAR), protezione dalle minacce legate all’identità, capacità di threat hunting e strumenti di livello enterprise per una gestione centralizzata e predittiva della sicurezza. È la soluzione perfetta per aziende con ambienti complessi o esigenze di conformità più stringenti.

Enterprise e Autonomous SOC: il cuore della visione ClearSkies

Sebbene i piani online amplino l’accessibilità, l’offerta Enterprise rimane centrale nella strategia ClearSkies™. È attraverso soluzioni su misura, architetture personalizzate e automazioni avanzate che la piattaforma esprime il suo massimo potenziale, abilitando modelli di sicurezza evoluti e operazioni di sicurezza più autonome. I piani Lite, Plus e Pro sono il punto di partenza nel percorso ClearSkies™, offrendo sicurezza informatica su misura a un numero maggiore di organizzazioni: un modo diverso di entrare nella stessa piattaforma, con la libertà di passare al piano Enterprise quando le esigenze evolvono, senza dover cambiare tecnologia.

“La sicurezza informatica è sempre più importante per le aziende, non deve quindi essere un lusso riservato alle grandi imprese né una scelta rigida che accompagna le aziende per anni senza possibilità di evoluzione. Grazie ai nostri nuovi piani online veniamo incontro alle esigenze delle aziende italiane che cercano soluzioni personalizzate, flessibili e pronte all’uso, che combinano la potenza dell’intelligenza artificiale con la semplicità di implementazione. In questo modo offriamo un accesso immediato alla piattaforma ClearSkies™, lasciando alle organizzazioni la libertà di crescere e passare a soluzioni enterprise o a modelli di Autonomous SOC quando la loro maturità lo richiede. La cybersecurity non è un approccio unico per tutti: ogni organizzazione deve poter proteggersi in modo sostenibile, in base alla propria realtà e ai propri obiettivi di crescita”, ha dichiarato Eleftherios Antoniades, Founder & CTO, ClearSkies™.