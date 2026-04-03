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    Creare fiducia nel digitale è un pilastro fondamentale per ESET e un elemento chiave affinché le persone possano trarre vantaggio dall’AI

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    Una buona sicurezza informatica è un pilastro fondamentale della nuova era dell’Intelligenza Artificiale e, per garantirla, dobbiamo poter contare sulla fiducia digitale

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    Samuele Zaniboni, Manager of Sales Engineering di ESET Italia

    Come ogni altra innovazione tecnologica, l’Intelligenza Artificiale promette sia grandi opportunità sia  gravi rischi, in quanto non si può più parlare di AI come semplice espediente ma è diventato uno strumento multilivello che è maturato in pochissimo tempo fino a diventare una vera e propria infrastruttura.  L’era dell’AI ha già visto un enorme sconvolgimento, dai portfoli di investimento in borsa e dalla fiducia dei mercati, agli assetti geopolitici e alla nascita di nuove partnership. Più o meno un mese fa, abbiamo potuto accogliere con favore la notizia dell’accordo di libero scambio India-UE, che ha creato la più grande zona di libero scambio al mondo e di partnership UE – India per la sicurezza e la difesa. 

    Il fatto che sia gli sviluppi economici che politici arrivino in questo momento critico non è un caso. Ciò che rappresentano è un’opportunità per sviluppare un futuro in cui l’AI diventi un elemento chiave per una crescita delle comunità e del business, un futuro che supera di gran lunga il suo uso attività malevole. La cybersecurity e la fiducia digitale sono fondamentali per il successo dell’AI. ESET ha iniziato a investire in AI decenni fa ed è stata affiancata da altri vendor che si basano sull’impiego di tecnologie fondamentali, tra cui reti neurali e machine learning. In poche parole, gli strumenti di AI restano fondamentali, arricchendo il lavoro di ricercatori e threat hunters in tutto il settore. I casi d’uso sono accompagnati dall’applicazione di grandi modelli linguistici per creare nuove ed entusiasmanti opportunità di applicazione a scopi di sicurezza. 

    Ma ci sono rischi: le vulnerabilità connesse all’AI diventano minaccia informatica in più rapida crescita; Di recente, MoltBot ha mostrato esattamente perché. Troppo spesso, gli utenti ripongono una fiducia cieca nell’AI, anche quando le barriere di sicurezza mancano o risultano essere incomplete. Gli hacker utilizzano sempre più spesso l’AI ed ESET è stata tra le prime aziende a identificare malware proof of concept come PromptLock e a svolgere analisi dettagliate su minacce guidate dall’AI in linguaggio naturale, inclusi sofisticati furti di criptovalute e inganni basati sull’AI tramite sviluppo ingannevole. 

    Nel bene e nel male, l’attuale versione dell’AI rappresenta un cambiamento enorme per la società nel suo complesso, non solo per il settore tecnologico o industriale. 

    Il fatto che le minacce informatiche ignorino confini, regole e leggi significa che i governi di tutto il mondo devono essere pronti a rispondere, e a farlo su larga scala, nonostante non abbiano significative risorse umane per garantire la resilienza informatica. Utilizzare l’AI per affrontare il problema è fondamentale, e in tutto il mondo nuove normative e strategie nazionali sull’AI stanno emergendo parallelamente per affrontare la gestione del rischio, la responsabilità e la fiducia – pur sostenendo l’innovazione. 

    La cooperazione internazionale è essenziale. ESET sostiene iniziative come il Global Digital Compact delle Nazioni Unite, che promuove il coordinamento globale per un futuro digitale sicuro e affidabile. 

    Il ruolo della cybersecurity nell’Intelligenza Artificiale 

    ESET si basa su un impegno verso il progresso umano e tecnologico, e questo impegno ha plasmato l’azienda e l’ha aiutata a guadagnare la fiducia di milioni di persone in tutto il mondo. Il compito di ESET – anzi, il compito che ha davanti tutto il settore della cybersecurity nel mondo – è eliminare i rischi dell’AI affinché quei benefici promessi possano concretizzarsi. 

    ESET è una delle prime – e ora la più grande – azienda europea di cybersecurity. Dal momento in cui i fondatori di ESET si sono riuniti a Bratislava nel 1987 per sviluppare la prima versione del programma antivirus NOD, il primario obiettivo dell’azienda è stato proteggere le persone dagli attacchi informatici. L’obiettivo non è mai cambiato. Ciò che conta nella cybersecurity nella cybersecurity, nella tecnologia e nella politica è l’importanza della fiducia. Quella fiducia si costruisce su, e a sua volta dipende da, un buon livello di sicurezza. 

    Sicurezza e fiducia sono indispensabili nei momenti di cambiamento 

    Nelle fasi di cambiamento e di incertezza, la fiducia nelle tecnologie, nelle istituzioni e nelle persone è fondamentale. Dal punto di vista di ESET, questo rende il compito dell’azienda ancora più semplice: una buona sicurezza informatica è un pilastro fondamentale della nuova era dell’AI e, per garantirla, serve avere fiducia digitale. 

    L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo a un ritmo incredibile, creando nuove opportunità per economie e società. Allo stesso tempo, i gruppi criminali stanno usando l’AI per incrementare velocità, scalabilità e sofisticazione dei propri attacchi. Oggi, gli hacker utilizzano l’AI per creare email di phishing convincenti, raccogliere rapidamente informazioni sulle loro vittime e abbassare la barriera di accesso agli attacchi informatici complessi. Questo rende la cybersecurity un pilastro fondamentale dell’era dell’AI. 

    L’AI può diventare uno strumento per il bene e uno scudo per la società 

    L’AI non si limita a potenziare gli attaccanti; rafforza i difensori, consente il rilevamento precoce, supporta il lavoro dei team di sicurezza e protegge i sistemi digitali in real-time. L’approccio di ESET all’uso dell’AI si basa da decenni su rigorosi test scientifici, una supervisione continua e un’attenzione alla sicurezza degli utenti e ai benefici reali. 

    Il machine learning, le reti neurali, il deep learning e altri elementi dell’AI sono da tempo al centro degli sviluppi sofisticati della cybersecurity – e al centro di tutto ciò che fa ESET. Ad esempio, vengono impiegate le Reti Neurali dal 1997, quando sono state utilizzate per identificare e aiutare a fermare i macro-virus, per poi proseguire nell’utilizzo di modelli di trasformatori per rilevare i malware. 

    Oggi, ESET utilizza integrazioni sofisticate e multilivello di modelli di AI, combinate con metodi tradizionali di rilevamento e supervisione a cura delle persone. Questo garantisce che le decisioni di rilevamento considerino il contesto e l’impatto sull’utente, pur dando priorità alla sicurezza, alla responsabilità etica e al beneficio dell’utente senza compromessi. In quanto la più grande azienda globale di cybersecurity d’Europa, ESET si impegna a utilizzare l’AI in modo responsabile e a contribuire con la propria esperienza a rafforzare la resilienza digitale a livello mondiale. 

    A cura di Samuele Zaniboni, Manager of Sales Engineering di ESET Italia

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