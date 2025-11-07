Cyber Protect Local: la soluzione unificata di resilienza digitale per ambienti IT/OT on-premises e gestiti direttamente dalle organizzazioni

Acronis, specialista globale nella cybersecurity e nella protezione dati, presenta Acronis Cyber Protect Local, una soluzione che offre resilienza digitale integrata in modo nativo per ambienti IT basati su tecnologie operative (OT) e air-gap locali e su cloud privati sovrani. Progettata per le organizzazioni per cui il deployment su cloud non è possibile, la soluzione integra backup efficiente, ripristino rapido, cybersecurity e gestione degli endpoint in un’unica piattaforma, favorendo l’agilità, la conformità e la resilienza operativa IT e OT, con una significativa riduzione di costi e complessità.

Basato sulla comprovata esperienza di Acronis nella Cyber Protection, Acronis Cyber Protect Local mantiene i dati al sicuro all’interno del perimetro aziendale, garantendo piena sovranità e conformità normativa. La soluzione supporta sistemi legacy e hypervisor moderni, inclusi Windows XP, ambienti OT/ICS, Nutanix, Proxmox, VMware e Hyper-V, assicurando una protezione completa per infrastrutture miste. I clienti beneficiano di una solida retrocompatibilità, della funzionalità di ripristino self-service con un clic e della portabilità dei workload estesa agli ambienti virtuali e iperconvergenti.

Gli utenti beneficiano della sicurezza e della gestione degli endpoint integrate in modo nativo, con il rilevamento automatico dei dispositivi non gestiti tramite Device Sense™, che riduce la complessità degli strumenti e migliora l’efficienza operativa. Le funzionalità Physical to Virtual (P2V), Virtual to Virtual (V2V) e di ripristino tra piattaforme sono semplificate e non richiedono installazioni distinte degli agenti, il che permette la migrazione lineare dei workload senza compromettere la protezione.

“Nonostante la crescente adozione di applicazioni cloud-based, molte infrastrutture critiche richiedono ancora il deployment e la protezione in locale”, ha affermato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Sistemi che garantiscono l’accesso alle risorse idriche, alla rete elettrica e ai servizi sanitari, alle tecnologie e ai trasporti restano vulnerabili agli attacchi informatici, perché si basano su software e hardware obsoleti. Nel 2025 oltre il 50% delle organizzazioni con sistemi OT ha subito almeno un incidente di cybersecurity. Acronis Cyber Protect Local porta l’efficienza e l’innovazione della nostra collaudata piattaforma cloud di Cyber Protection direttamente in locale, dove opera su un server di gestione dedicato all’interno della rete del cliente, in conformità ai più rigorosi requisiti di sicurezza e posizione dei dati”.

Riunendo più strumenti in un’unica piattaforma, Acronis Cyber Protect Local riduce la complessità e incrementa in modo significativo la produttività dei professionisti IT, migliorando l’efficienza operativa e riducendo il costo di proprietà. Le funzionalità di automazione basate sull’AI, il rilevamento delle anomalie, il ripristino self-service, la migrazione tra piattaforme e l’integrazione SIEM permettono a utenti esperti e non di rispondere rapidamente alle minacce e alle interruzioni.

Caratteristiche principali della soluzione:

– Resilienza digitale unificata: backup, ripristino, cybersecurity e gestione degli endpoint da un’unica console con un solo agente

– Sovranità dei dati: gestione e dati restano all’interno del perimetro aziendale per garantire la compliance

– Supporto completo per i workload: offre copertura per i sistemi operativi legacy, i sistemi OT/ICS e le piattaforme virtuali più recenti, per la protezione totale degli ambienti ibridi e misti

– Automazione basata su AI: semplifica la gestione, il rilevamento delle anomalie e la correzione

– Ripristino self-service: offre agli utenti gli strumenti per recuperare dati e sistemi in modo autonomo, incrementando la resilienza

– Agilità cross-platform: facilita la migrazione e il ripristino senza interruzioni tra ambienti diversi.

Acronis Cyber Protect Local garantisce alle aziende livelli di difesa proattivi, attivi e reattivi, progettati nello specifico per gli ambienti in cui la connettività cloud è limitata o vietata. Questa innovazione incentrata sul locale estende la portata della tecnologia di Cyber Protection di Acronis a imprese, siti industriali ed organizzazioni multisede che richiedono opzioni di distribuzione sicure e non connesse.