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    NetApp e Commvault insieme per la cyber resilience di nuova generazione

    By 4 Mins Read

    La soluzione congiunta e unificata di cyber resilience offre sicurezza dei dati e ripristino rapido negli ambienti ibridi

    NetApp
    Roberto Patano, Field CTO & Senior Manager Solution Engineering NetApp Italy
    NetApp, l’azienda dell’Intelligent Data Infrastructure,Commvault, specialista nella resilienza unificata su scala enterprise, hanno annunciato un’alleanza strategica per offrire una soluzione integrata e potente per la protezione dei dati aziendali.  La soluzione unificata garantisce resilienza, sicurezza e ripristino rapido per i clienti in ambienti on-premise e cloud, assicurando che i dati siano sempre disponibili, immutabili e recuperabili.
    Questa alleanza consolida la leadership di NetApp e Commvault nel mercato, in rapida evoluzione, della cyber resilience e della protezione dei dati,” ha dichiarato Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia. “Insieme stiamo aiutando i clienti a rendere la propria infrastruttura intelligente e sicura, con la certezza che i loro dati siano sempre disponibili, protetti e recuperabili, ovunque si trovino, ampliando al contempo la nostra capacità congiunta di go-to-market e favorendo la crescita in un segmento ad alta domanda.”
    Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia
    Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia
    Le aziende stanno riprogettando le proprie strategie di cyber resilience per un mondo guidato dall’AI, in cui i dati non strutturati e mission-critical crescono a un ritmo senza precedenti. Con l’aumento dei carichi di lavoro legati ad analytics, AI, video e IoT, la resilienza non può più essere reattiva. Il ripristino a seguito di attacchi ransomware e minacce informatiche deve essere rapido, automatizzato e sicuro. La resilienza su larga scala è oggi un requisito fondamentale, non opzionale, per la conformità normativa, la continuità operativa e il vantaggio competitivo.
    Questa alleanza risponde a un’esigenza critica di scalabilità attraverso funzionalità di rilevamento delle minacce informatiche e ripristino da ransomware. Combinando le capacità leader di Commvault in materia di resilienza, protezione e ripristino con la piattaforma dati enterprise di NetApp, dotata di rilevamento ransomware basato sull’AI, le due aziende danno vita a una soluzione di cyber resilience end-to-end altamente differenziata.
    Spesso le organizzazioni rilevano attacchi ransomware troppo tardi, quando si sono già diffusi nei sistemi primari e nei backup, causando un raggio d’impatto più ampio, tempi di inattività prolungati e il mancato rispetto degli obiettivi di recovery time,” ha dichiarato Roberto Patano, Field CTO & Senior Manager Solution Engineering NetApp Italia. “L’alleanza tra Commvault e NetApp consente ai clienti di difendersi e ripristinare i dati dagli attacchi ransomware in tempo reale, supportare i requisiti di conformità e garantire la continuità operativa negli ambienti ibridi. Grazie alla combinazione di una resilienza comprovata e di funzionalità integrate di rilevamento e risposta, i nostri clienti possono avere la tranquillità che i propri dati siano disponibili, protetti e recuperabili ovunque si trovino.”

    Architettura di ripristino a circuito chiuso con NetApp Autonomous Ransomware Protection (ARP)

    Con questa alleanza, NetApp e Commvault offrono insieme un’architettura di ripristino a circuito chiuso che combina segnali di rilevamento precoce del ransomware con un workflow di ripristino automatizzato e validato su larga scala. Questo approccio può ottimizzare gli RPO e aiutare le organizzazioni ad adottare una strategia di Resilience Operations (ResOps) per una difesa più proattiva contro gli attacchi informatici. Grazie all’integrazione di NetApp ARP, basato sull’AI e operante sullo storage primario, con il backup threat-aware e il Synthetic Recovery di Commvault, le organizzazioni possono ridurre al minimo la perdita di dati, accelerare i ripristini completi e ritrovare la fiducia operativa nei momenti più critici. Inoltre, questa offerta congiunta può aiutare i clienti a ottenere finestre di rollback più brevi e una migliore conservazione dei dati, con un ritorno più rapido all’operatività e costi di inattività ridotti.
    Le future innovazioni congiunte includeranno l’utilizzo della tecnologia di restore di NetApp ONTAP come target per ridurre ulteriormente la perdita di dati e migliorare significativamente la velocità di ripristino.
    Il primo passo per definire la cyber resilience in azienda è la capacità di ripristinare con fiducia e velocità,” ha dichiarato Edwin Passarella, EMEAI Field CTO di Commvault. “Insieme, Commvault e NetApp rilevano i potenziali attacchi vicino ai dati e prendono decisioni di ripristino affidabili per recuperare i dati in modo rapido e completo su larga scala. I nostri clienti congiunti potranno innovare con la certezza che i propri dati e business possano essere resilienti di fronte a qualsiasi interruzione.”  
     
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