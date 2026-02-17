NTT DATA annuncia sei nuovi Cyber Defense Center basati sull’AI

NTT DATA, specialista mondiale nell’intelligenza artificiale, nei servizi tecnologici e di business digitale, ha annunciato nuovi Cyber Defense Center autonomi di nuova generazione basati su tecnologie di intelligenza artificiale: quattro in India, a Bengaluru, Hyderabad, Noida e Mumbai, uno a Birmingham (Regno Unito) e uno a Dallas (USA).

Questi Cyber Defense Center rafforzano il focus strategico di NTT DATA sulla modernizzazione della cybersecurity nell’era dell’AI. Rappresentano il passaggio dalle tradizionali operazioni di sicurezza centralizzate a un modello distribuito, guidato dall’AI e iper-automatizzato, che apprende dagli incidenti passati e dall’esperienza umana per automatizzare, classificare e dare priorità agli alert, accelerare le indagini e la risposta agli incidenti, contenere più rapidamente le minacce e supportare le normative regionali su privacy dei dati e sicurezza informatica. Secondo Omdia, i Security Operations Center (SOC) autonomi diventeranno lo standard del settore entro due anni, posizionando NTT DATA come esempio concreto dell’evoluzione verso una cyber resilienza autonoma.

La tecnologia di nuova generazione incontra l’expertise globale e locale

I Cyber Defense Center di nuova generazione uniscono esperti di sicurezza e agenti AI per contrastare le minacce informatiche in continua evoluzione. Gli agenti AI analizzano, classificano e individuano autonomamente i potenziali incidenti, riducendo i tempi di indagine fino al 60% e consentendo ai team di intervenire più precocemente nella kill chain. Automatizzando le attività ripetitive ad alto volume, queste capacità permettono agli analisti di concentrarsi su attività a maggior valore, come la digital forensics, containment e recovery.

Ogni centro è progettato con tecnologie all’avanguardia. Le principali caratteristiche includono:

· Cyberdifesa autonoma basata su agenti e orchestrazione delle minacce guidata dall’AI per accelerare i cicli di rilevamento e risposta

· Threat intelligence globale in tempo reale e threat hunting localizzato, calibrato sullo specifico panorama di minacce di ciascuna Region

· Un portafoglio completo di servizi tra cui Managed Detection & Response (MDR), Incident Response, Threat Intelligence, Compliance & Regulatory Advisory e Cloud & OT Security

· Identificazione proattiva di minacce nuove ed emergenti, con una visibilità chiara sui rischi cyber e raccomandazioni per ridurli

· Significativa riduzione del rischio e importanti miglioramenti dell’efficienza operativa, con fino al 90% di riduzione degli alert e un mean time to detect and respond più rapido del 60%

· Alimentazione da piattaforme tecnologiche leader di settore che fanno leva sulle partnership strategiche di NTT DATA

“L’innovazione e la crescita dei nostri clienti sono guidate da un’adozione rapida di tecnologie cloud e AI, che devono essere protette con velocità e su larga scala,” ha dichiarato Charlie Li, Head of Cloud and Security Services, NTT DATA “. La presenza sempre più capillare dei nostri Cyber Defense Center di nuova generazione ci permette di rispondere alla crescente domanda di servizi di cybersicurezza alimentati dall’AI, difendere dai rischi abilitati dall’AI e aiutare i nostri clienti ad avanzare nelle loro trasformazioni digitali edge-to-cloud.”

Rete globale con competenze locali

I Cyber Defense Center ampliano la presenza globale di NTT DATA nel settore della cybersecurity in cinque continenti, con il supporto di oltre 40 delivery center e SOC in più di 50 Paesi.

Insieme, questi centri migliorano la copertura per oltre 1.200 clienti globali combinando competenze regionali con agentic AI, automazione avanzata e tecnologie di nuova generazione.

I centri offrono monitoraggio, rilevamento, risposta e gestione degli incidenti 24/7 e sono pienamente integrati nella rete globale SecOps di NTT DATA, fornendo insight e threat intelligence basati su AI tramite una dashboard unificata per identificazione, rilevamento, protezione e recupero.

Questi Cyber Defense Center “glocal” operano in collaborazione con i Computer Emergency Response Teams (CERT) regionali, i National Cyber Security Centres (NCSC) e le agenzie governative, per aiutare i clienti a soddisfare i requisiti locali in materia di privacy dei dati e regolamentazioni sull’AI.

“L’attuale panorama delle minacce richiede difese intelligenti e adattive che combinino insight globali con competenze locali, per aiutare le organizzazioni a ridurre continuamente i rischi e costruire resilienza,” ha dichiarato Sheetal Mehta, Head of Cybersecurity, NTT DATA “. Con l’aggiunta di questi Cyber Defense Center alimentati dall’AI, stiamo portando avanti la nostra visione di una rete di cyberdefense globalmente interconnessa che combina tecnologie all’avanguardia, partnership strategiche e talenti di livello mondiale.”

Vantaggi per i clienti NTT DATA

· Cyberdefense di nuova generazione alimentata dall’AI: con gli attaccanti che adottano tattiche basate su AI e automazione, le piattaforme abilitate dall’AI aiutano i clienti a gestire le minacce con sicurezza, affrontare il cambiamento e costruire una fiducia digitale duratura.

· Maggiore copertura regionale con intelligence globale: le imprese globali ricevono servizi unificati di rilevamento e risposta di livello mondiale, con capacità sia locali che globali che avvicinano la threat intelligence alle attività operative e assicurano la conformità con i requisiti e le normative regionali in materia di privacy dei dati.

· Ampliamento del pool di talenti: l’aumento della capacità dei professionisti della sicurezza informatica a livello globale e locale garantito da questi nuovi centri consente a NTT DATA scalare l’expertise umana insieme all’automazione intelligente.

· Trasformazione digitale e crescita in sicurezza: i clienti possono accelerare la trasformazione dall’edge al cloud proteggendo costantemente i propri ecosistemi digitali in espansione.