Olidata svela la prima tecnologia post-quantistica “Made in Italy”

Si sta svolgendo a Roma il Cybertech Europe 2025, evento di richiamo internazionale che si concentra sulle sfide future della tecnologia, a cui partecipano aziende leader del settore, startup e istituzioni. Tra queste aziende c’è Olidata con uno strumento innovativo, di cui il nostro Paese non è ancora dotato: una tecnologia che genera crittografia utilizzando degli algoritmi post quantistici ossia algoritmi che, anche se sottoposti a computer quantistici verrebbero decrittografati solo dopo una lunga quantità tempo (solitamente attraverso l’utilizzo di un computer quantistico si può scardinare in un millesimo di secondo una chiave di sicurezza).

Una soluzione progettata e sviluppata interamente da Olidata, attraverso tecnologia proprietaria, 100% made in Italy. Un’opportunità per il Paese e per le istituzioni, per fare sistema e mettere al riparo le infrastrutture sensibili da eventuali attacchi o furti di informazioni riservate. Uno strumento che Olidata ha pensato per rendere indipendente l’Italia a livello tecnologico, senza doversi più affidare a service stranieri per tali servizi.

La società ha studiato e progettato quest’architettura digitale, primo esempio simile in Italia, nei propri laboratori, grazie agli investimenti in R&D portati avanti in questi anni.

Dichiarazioni da Olidata

“Il nostro obiettivo è quello di far crescere e progredire il Paese, mettendo al centro i talenti che ne costruiranno il domani. Crediamo che questa nuova soluzione, interamente italiana, rappresenti un tassello cruciale per l’Italia, per essere pronti ad affrontare le future sfide tecnologiche, senza perdere terreno rispetto ad altre nazioni. Questa nuova architettura digitale che abbiamo messo in piedi sarà strumento utile e necessario per fare rete tra istituzioni e mondo delle imprese, per rendere i nostri sistemi sicuri ed efficienti garantendo sempre di più l’idea e la visione di una sovranità digitale”, ha commentato Cristiano Rufini, Presidente Olidata.