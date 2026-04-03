Prisma Browser si rinnova e diventa a prova di Agentic AI

Palo Alto Networks, specialista globale nella cybersecurity, presenta un’importante evoluzione di Prisma Browser, il più sicuro del settore progettato per l’era dell’agentic AI. Con i dipendenti che passano dal semplice utilizzo dell’AI come strumento all’impiego di agenti autonomi che agiscono per loro conto, Prisma Browser converte il web in uno spazio di lavoro protetto, basato su AI. Gli utenti possono ora sbloccare nuovi livelli di produttività sfruttando l’agentic AI, senza compromettere la sicurezza.

Oggi, il browser è il motore principale delle attività aziendali e il luogo in cui gli utenti trascorrono l’85% della propria giornata lavorativa. Tuttavia, il suo ruolo si sta ampliando rapidamente, andando oltre una semplice finestra sul web, diventando il fulcro centrale per le interazioni con l’agentic AI. Sebbene questo cambiamento sblocchi un’efficienza senza precedenti, fa emergere una nuova classe di rischi sofisticati e unici per l’AI autonoma, quali agenti AI “ombra”, attacchi di prompt injection e hijacking degli agenti. Prisma Browser apre la strada a questa nuova era operativa, fornendo capacità agentiche in combinazione con una solida base di sicurezza per proteggere questi flussi di lavoro autonomi.

“Le aziende stanno introducendo una nuova forza lavoro di agenti, ma non si può concedere autonomia senza sicurezza. Incorporando la difesa dei dati basata su AI e proteggendo le interazioni con l’intelligenza artificiale direttamente all’interno del browser, i responsabili possono ora avviare con fiducia iniziative strategiche di AI in precedenza ferme”, sottolinea Anand Oswal, Executive Vice President of AI & Network Security, Palo Alto Networks. “Prisma Browser non protegge solo un’interfaccia, ma un nuovo modo di lavorare”.

Prisma Browser introduce innovazioni chiave che offrono agli utenti un’agentic AI sicura:

● Potenziando l’agentic workspace: consente alle aziende di sfruttare l’LLM prescelto su tutti i modelli e le piattaforme. Prisma Browser permette ai team di utilizzare gli strumenti di AI più efficaci per qualsiasi compito specifico, massimizzando la produttività e accelerando i flussi di lavoro autonomi.

● Proteggendo le interazioni di AI: scopre automaticamente le attività di AI degli utenti e impone confini sensibili al contesto per mantenere gli agenti all’interno del loro scopo previsto. Prisma Browser impedisce la fuga di dati sensibili verso strumenti di AI non gestiti o pubblici durante attività automatizzate.

● Prevenendo il dirottamento degli agenti: identifica e blocca gli attacchi di prompt injection – incluse istruzioni pericolose nascoste all’interno di siti web progettati per dirottare gli agenti AI – mantenendo i flussi di lavoro automatizzati sul loro corso e impedendo che gli agenti vengano manipolati per compiere azioni non autorizzate.

● Abilitando una conformità globale: fornisce distinzione in tempo reale tra azioni umane e attività di AI automatizzate. Valutando le intenzioni di identità, umane e non, Prisma Browser abilita responsabilità completa e conformità con le normative globali sull’AI in evoluzione.

La soluzione SASE più completa del settore per l’era dell’agentic AI

La produttività basata su AI inizia nel browser, ma deve essere protetta all’interno di tutta l’azienda. L’evoluzione di Prisma Browser è solo una delle importanti innovazioni apportate a Prisma SASE, la soluzione dedicata più completa progettata per l’era dell’agentic AI. Alimentato da Precision AI, Prisma

SASE offre Zero Trust Universale, fornendo protezione coerente e prestazioni ineguagliabili ovunque si svolgano le attività. Integrando navigazione agentica sicura, operazioni autonome e protezione dei dati basata su AI in una soluzione unificata costruita su un’architettura resiliente, Prisma SASE trasforma i flussi di lavoro basati su AI in un motore di crescita sicuro che opera a velocità macchina.

Prisma SASE estende le sue capacità avanzate:

● Abilitando operazioni autonome: permette all’IT di accelerare la produttività, eliminando la risoluzione manuale dei problemi e la “ticket fatigue” che bloccano le operazioni, consentendo ai team di concentrarsi sulla crescita strategica dell’AI.

● Proteggendo i dati end-to-end: scopre e protegge i dati sensibili lungo l’intero ciclo di vita dell’AI – all’interno di strumenti e agenti AI e in tutta l’azienda – per prevenire la fuga verso ambienti AI “ombra” e proteggere le informazioni su endpoint, rete e SaaS.

● Garantendo continuità operativa: fornisce sicurezza su scala cloud e resilienza operativa a campus a larghezza di banda elevata, contribuendo a garantire prestazioni senza soluzione di continuità e operazioni ininterrotte per le risorse critiche.