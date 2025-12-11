Quantum computing: bisogna puntare sulla sicurezza

In un momento in cui il percorso verso il quantum computing fault-tolerant su larga scala accelera rapidamente, le aziende devono puntare sulla protezione dei loro dati. Ed è proprio per aiutare le imprese a identificare l’esposizione crittografica, comprendere i rischi legati al quantum computing e accelerare la loro transizione verso una sicurezza quantum-safe, Palo Alto Networks ha annunciato una collaborazione con IBM per lo sviluppo di una soluzione di quantum-safe readiness.

Combinando i servizi Quantum Safe Transformation di IBM con l’intelligence crittografica a livello di rete delle piattaforme di sicurezza Palo Alto Networks, la nuova soluzione fornirà ai clienti una visione completa e azionabile della loro postura crittografica sugli ambienti ibridi, accelerando la loro preparazione per l’era post-quantistica.

“I nostri clienti hanno bisogno di una roadmap completa e pratica verso un futuro quantum-safe e di esperti che li aiutino a metterla in atto. Ed è proprio ciò che questa soluzione – integrando alla profonda visibilità crittografica e le esclusive capacità di traduzione dei cifrari della nostra piattaforma con i rinomati servizi quantum-safe di IBM – offre con l’obiettivo di identificare immediatamente il rischio di un’azienda derivante da un computer quantistico crittograficamente rilevante e applicare controlli per proteggere gli asset più vulnerabili, guadagnando tempo prezioso per effettuare una migrazione completa,” sottolinea Anand Oswal, EVP, Network & AI Security Products di Palo Alto Networks

Garantire la sicurezza dei dati nell’era del quantum computing

Una migrazione quantum-safe completa è un complesso esercizio di trasformazione che può richiedere un notevole impiego di tempo e risorse, ma con una pianificazione efficace e un’attività di preparazione preventiva, le aziende possono mitigare e limitare l’esposizione a questo rischio, amplificato nell’era dell’AI, dove enormi set di dati – spesso contenenti proprietà intellettuale sensibile e dati personali – sono il carburante per i nuovi modelli. Garantire la sicurezza di questi dati è fondamentale, e le aziende devono avviare immediatamente il loro percorso verso la preparazione quantum-safe per proteggere il loro futuro.

La soluzione congiunta fornirà un approccio pratico e accelerato alla preparazione quantum-safe che parte dall’identificazione e valutazione del rischio quantistico e si sposta verso una remediation su vasta scala, sfruttando la soluzione Quantum Readiness di Palo Alto Networks per creare un inventario completo e automatizzato degli asset crittografici e del loro utilizzo nelle reti aziendali. Attraverso la funzionalità di Palo Alto Networks Cipher Translation, che intercetta la crittografia vulnerabile al quantum da qualsiasi dispositivo o applicazione e aggiorna istantaneamente le comunicazioni ad algoritmi quantum-safe, il servizio offrirà anche una protezione in tempo reale. Infine, i professionisti degli IBM Consulting Cybersecurity Services utilizzeranno questa telemetria per mappare gli asset, analizzare il rischio e sviluppare una roadmap di migrazione strategica.

“Diventare “quantum safe” non è un evento isolato, ma una trasformazione strategica a livello aziendale. La collaborazione con Palo Alto Networks è fondamentale perché fornisce la visibilità e il controllo di rete essenziali per questo percorso. Insieme, offriamo ai clienti la roadmap strategica e i controlli tecnici indispensabili per gestire la loro transizione crittografica, proteggerli dagli attacchi “raccogli ora, decifra poi”, e costruire una base sicura per l’innovazione nell’era quantistica,” sottolinea Mark Hughes, Global Managing Partner, IBM Consulting Cybersecurity Services.

La nuova soluzione congiunta dovrebbe essere disponibile a inizio 2026.