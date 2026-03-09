Security operations e infrastrutture IT: verso un modello di protezione continuativa

Le infrastrutture IT aziendali sono oggi ambienti ibridi e distribuiti. Server on-premise convivono con cloud pubblici e privati, ambienti virtualizzati, endpoint remoti e applicazioni SaaS. Questa complessità aumenta in modo esponenziale la superficie di attacco.

In uno scenario caratterizzato da ransomware-as-a-service, exploit automatizzati e attacchi mirati alle supply chain, la sicurezza non può più essere affrontata con strumenti isolati. Serve un modello strutturato che integri monitoraggio, analisi e risposta agli incidenti in modo continuativo. È in questo contesto che si inserisce Neurafense, realtà focalizzata su servizi avanzati di sicurezza informatica e gestione operativa della protezione IT.

Dalla vulnerability management al controllo degli eventi

Le minacce moderne non sfruttano solo errori evidenti, ma vulnerabilità latenti, configurazioni errate e patch non applicate. La gestione delle vulnerabilità è diventata un processo continuo, non un’attività periodica.

Un approccio efficace dovrebbe includere:

· Scansioni ricorrenti dell’infrastruttura

· Analisi delle configurazioni di rete e sistemi

· Prioritizzazione delle vulnerabilità in base al rischio reale

· Coordinamento con i team IT per la remediation

La cybersecurity Neurafense si basa su una visione operativa del vulnerability management, in cui l’analisi tecnica viene integrata con la valutazione dell’impatto sul business.

Questo consente di intervenire prima che una vulnerabilità venga sfruttata attivamente, riducendo l’esposizione complessiva dell’infrastruttura.

Monitoraggio continuo e SOC esteso

Uno dei principali limiti delle organizzazioni IT è la mancanza di presidio costante. Il monitoraggio H24 richiede competenze specialistiche, turnazione e strumenti di correlazione avanzata.

Il modello di managed security con Neurafense consente di estendere le capacità del team IT interno attraverso:

· Raccolta e analisi centralizzata dei log

· Correlazione degli eventi di sicurezza

· Identificazione tempestiva di anomalie

· Escalation strutturata in caso di incidente

Il managed security con Neurafense permette alle aziende di implementare un presidio continuo senza dover strutturare internamente un SOC completo.

Incident detection e riduzione del dwell time

Uno degli indicatori più critici nella sicurezza informatica è il dwell time, ovvero il tempo medio di permanenza di una minaccia all’interno dell’infrastruttura prima della sua identificazione.

Ridurre il dwell time significa:

· Limitare la propagazione laterale dell’attacco

· Evitare l’esfiltrazione di dati

· Ridurre l’impatto operativo

· Minimizzare i costi di ripristino

Attraverso il proprio framework operativo, Neurafense integra strumenti di detection con competenze analitiche in grado di interpretare correttamente gli alert e distinguere falsi positivi da minacce reali.

Questo approccio migliora l’efficacia complessiva del processo di risposta.

Infrastrutture ibride e protezione multilivello

La migrazione verso ambienti cloud e hybrid IT ha modificato radicalmente il modello di difesa tradizionale. Non esiste più un perimetro definito: utenti, dati e applicazioni sono distribuiti.

Un modello di protezione multilivello dovrebbe includere:

· Endpoint protection

· Network monitoring

· Controllo degli accessi privilegiati

· Analisi comportamentale

· Segmentazione logica degli ambienti

La cybersecurity Neurafense affronta questa complessità con un approccio integrato, che considera l’infrastruttura come un ecosistema dinamico e non come un insieme di componenti isolate.

Compliance, NIS2 e responsabilità IT

L’evoluzione normativa europea, con l’introduzione di NIS2 e il rafforzamento degli obblighi di sicurezza, impone ai responsabili IT un livello di accountability crescente.

Non si tratta solo di implementare misure tecniche, ma di dimostrare:

· Monitoraggio continuo dei sistemi

· Capacità di rilevazione tempestiva degli incidenti

· Procedure di risposta formalizzate

· Documentazione delle attività di sicurezza

In questo scenario, Neurafense si propone come partner operativo capace di supportare le aziende nell’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, integrando competenze tecniche e visione organizzativa.

Sicurezza come estensione del reparto IT

Per molte organizzazioni, il reparto IT è già impegnato nella gestione ordinaria di infrastrutture, utenti e applicazioni. Integrare al suo interno un presidio di sicurezza H24 può risultare complesso.

Il modello di sicurezza gestita consente di:

· Alleggerire il carico operativo interno

· Accedere a competenze verticali

· Implementare processi strutturati di incident response

· Mantenere il controllo strategico della sicurezza

Il risultato è una maggiore resilienza dell’infrastruttura senza una crescita proporzionale dei costi organizzativi.

Evoluzione delle minacce e adattabilità del modello

Le minacce evolvono costantemente. Tecniche di attacco automatizzate, social engineering avanzato e vulnerabilità zero-day impongono aggiornamenti continui del modello di difesa.

Un sistema statico è destinato a diventare inefficace. Serve invece un approccio adattivo che integri:

· Threat intelligence

· Aggiornamento continuo delle regole di detection

· Revisione periodica delle policy di sicurezza

· Test di resilienza dell’infrastruttura

In quest’ottica, la crescita di Neurafense nel panorama della sicurezza IT riflette l’esigenza del mercato di modelli flessibili e orientati alla continuità operativa.

Verso una postura di sicurezza matura

La maturità della postura di sicurezza non si misura solo dal numero di strumenti implementati, ma dalla coerenza tra processi, monitoraggio e risposta.

Le organizzazioni che adottano un modello continuativo di analisi, gestione e remediation sono oggi più preparate ad affrontare un contesto digitale complesso.

Integrare servizi strutturati di protezione consente di trasformare la sicurezza da centro di costo reattivo a elemento abilitante per l’innovazione e la crescita.