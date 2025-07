Singularity Cloud Security e AI SIEM disponibili su AWS Marketplace

SentinelOne, specialista nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato la disponibilità di Singularity Cloud Security e Singularity AI SIEM, compreso Purple AI, l’AI analyst agentic più avanzato del settore, nella nuova sezione AI Agents and Tools del Marketplace di AWS. In questo modo i clienti AWS possono conoscere, acquistare e implementare facilmente la piattaforma di sicurezza AI end-to-end di SentinelOne utilizzando i propri account AWS, accelerando lo sviluppo di agents e workflow agentic.

La sezione dedicata agli agents e agli strumenti di AI del Marketplace di AWS funge da catalogo centralizzato per centinaia di soluzioni di AI fornite dai partner di fiducia di AWS. Singularity Cloud Security, Singularity AI SIEM e Purple AI aiutano le organizzazioni a uniformare le operazioni di sicurezza del cloud, dei dati e degli endpoint con il rilevamento, l’indagine e la risposta automatizzata basati sull’AI in real-time, consentendo ai clienti di stare al passo con le minacce emergenti con velocità ed efficienza. Insieme, offrono protezione autonoma, riducono il volume dei lavori manuali e consentono ai team di sicurezza di arginare e risolvere i problemi a velocità macchina.

Le caratteristiche principali di Singularity Cloud Security, Singularity AI SIEM e Purple AI

Singularity Cloud Security offre visibilità e gestione continue della postura in ambienti multi-cloud, oltre a una protezione e a una remediation delle minacce runtime potenziate dall’AI per i workload cloud, aiutando i clienti a potenziare la propria postura di sicurezza, a prevenire gli attacchi e a ridurre i rischi con maggiore efficienza e controllo.

Singularity AI SIEM offre una piattaforma scalabile e cloud-native per la raccolta completa dei dati a elevata affidabilità, la rilevazione delle minacce in real-time e l’analisi automatizzata al momento dell’acquisizione dei dati, nonché strumenti avanzati di AI come Purple AI, che consentono agli analisti di disporre di approfondimenti in linguaggio naturale e di workflow semplificati per sbloccare approfondimenti sulla sicurezza, semplificare le analisi complesse e accelerare la rilevazione e la risposta nell’intero ambiente.

Con la disponibilità degli Agents e degli strumenti di AI nel Marketplace di AWS, i clienti possono accelerare in modo significativo il processo di acquisto per favorire l’innovazione dell’AI, riducendo il tempo necessario per la valutazione dei vendor e le trattative complesse. Con l’acquisto centralizzato tramite gli account AWS, i clienti mantengono visibilità e controllo su licenze, pagamenti e accesso tramite AWS.

Dichiarazioni

“Offrendo le nostre soluzioni CNAPP, AI SIEM e Purple AI nel Marketplace di AWS, forniamo alle imprese un modo più semplice per accedere alle nostre soluzioni di sicurezza integrate, aiutandoli ad acquistare e implementare soluzioni di AI agent in modo rapido ed efficiente”, ha dichiarato Ric Smith, President, Operations, Technology di SentinelOne. “I clienti di diversi settori stanno già utilizzando queste funzionalità per anticipare le minacce e proteggere l’azienda, confermando il valore della sicurezza cloud e dell’AI SIEM”.