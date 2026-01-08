Singularity ottiene l’accreditamento ACN dal governo italiano

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato che la piattaforma Singularity ha ottenuto la qualifica di livello 1 (QC1) dall’ACN, ovvero l’Agenzia Nazionale per la cybersicurezza italiana, grazie al proprio Cloud Services Catalog. Forte di questo importante riconoscimento, SentinelOne è oggi in grado di fornire i propri servizi cloud a enti pubblici e privati con maggiore affidabilità e sicurezza. Si tratta dell’ultima di una serie di importanti certificazioni governative ottenute dall’azienda.

Il sistema di certificazione dell’ACN è una colonna portante del quadro normativo italiano in materia di sicurezza informatica, ed è concepito per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei prodotti e dei servizi IT utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e dalle infrastrutture critiche nazionali. Molti clienti istituzionali richiedono provider certificati ACN per salvaguardare dati e infrastrutture sensibili, e la certificazione QC1 di SentinelOne sottolinea l’impegno dell’azienda nel soddisfare gli standard di sicurezza informatica e conformità.

La qualifica ACN italiana arriva sulla scia della certificazione CCN ottenuta da SentinelOne, il framework di sicurezza del governo spagnolo per le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP) e di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR). E’ stata poi conseguita l’autorizzazione FedRAMP-High per Purple AI, CNAPP e Hyperautomation, la prima per un analista cyber AI a ottenere l’autorizzazione High, nonché la prima per una piattaforma unificata a offrire funzionalità complete EDR, SIEM e CNAPP. Singularity di SentinelOne ha ottenuto anche la certificazione GovRAMP-High e lo status IRAP “Protected”, a garanzia di conformità della piattaforma agli standard di cybersecurity del governo australiano.

“L’aver ottenuto questa certificazione dall’ACN italiana conferma l’impegno di SentinelOne nel fornire soluzioni di sicurezza informatica affidabili e basate sull’AI alla PA italiana”, ha dichiarato Paolo Cecchi, Senior Sales Director della Mediterranean Region di SentinelOne. “Questo riconoscimento consolida le nostre capacità di supportare il settore pubblico italiano, offrendo alle agenzie e ai relativi partner la protezione autonoma e unificata fondamentale per potersi difendere dalle minacce sempre più sofisticate di oggi”.