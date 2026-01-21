Sophos Workspace Protection: lavoro ibrido e uso dell’IA in azienda al sicuro

Sophos, specialista mondiale e innovatore nelle soluzioni di sicurezza avanzate per neutralizzare i cyberattacchi, ha ampliato il proprio portafoglio di soluzioni con Sophos Workspace Protection per aiutare le aziende a proteggere il lavoro ibrido e gestire l’utilizzo delle tecnologie emergenti come la AI generativa. Basata sul Sophos Protected Browser realizzato con la tecnologia Island, la soluzione permette di proteggere applicazioni, dati, utenti e ospiti ovunque si lavori offrendo un approccio unificato alla protezione del workspace moderno.

Ripensare la sicurezza per il lavoro ibrido

Gli approcci tradizionali alla protezione del lavoro ibrido, come il deployment di molteplici soluzioni SASE e SSE in cloud, richiedono spesso infrastrutture significative, competenze specializzate e un continuo lavoro operativo di implementazione e gestione. Questi modelli possono far aumentare costi e complessità lasciando tuttavia carenze in termini di visibilità e controllo nei contesti in cui si svolge il lavoro moderno.

Sophos Workspace Protection segue invece un approccio differente proteggendo l’ambiente di lavoro in modo diretto senza bisogno di dirottare il traffico attraverso un’infrastruttura centralizzata. Questo accorgimento riduce il carico e i costi operativi mentre utenti, applicazioni, uso di Internet e dati risultano protetti ovunque si lavori. Tutto questo offre alle aziende, qualunque sia il grado di maturità della loro sicurezza, un metodo più semplice per tenere il lavoro ibrido al sicuro senza aggiungere complessità.

Al centro di Sophos Workspace Protection si trova Sophos Protected Browser, una soluzione realizzata appositamente da Island per integrarsi trasparentemente con la piattaforma Sophos Central. Poiché oggi l’85% della giornata lavorativa si svolge all’interno di un browser web, Sophos Protected Browser è stato sviluppato per affrontare le esigenze di sicurezza proprie del lavoro moderno.1 La soluzione fornisce alle aziende visibilità e controllo a livello dell’ambiente di lavoro aiutando a proteggere i dati sensibili, gestire l’accesso alle applicazioni e far rispettare le policy direttamente all’interno del browser. Integrando i controlli di sicurezza in una user experience familiare, Sophos Workspace Protection permette di proteggere il lavoro in ambienti corporate e remoti senza influire negativamente sulla produttività.

“I team incaricati della sicurezza devono affrontare crescenti complessità, in particolare con la continua espansione del lavoro ibrido, delle soluzioni SaaS e degli strumenti AI all’interno dell’ambiente di lavoro”, ha dichiarato Mike Jude, Research Director di IDC. “Sophos Workspace Protection riflette un cambiamento pragmatico nel mercato — rendere disponibili i vantaggi tipici di SASE e SSE attraverso un approccio integrato e imperniato su endpoint e browser che semplifica il deployment, riduce l’appesantimento operativo e aiuta le aziende a gestire l’uso delle applicazioni e della AI senza aggiungere ulteriori strati di infrastruttura”.

Shadow IT e shadow AI sotto controllo

Mentre le tecnologie emergenti come la AI generativa diventano parte dei workflow quotidiani, le aziende vengono sempre più sfidate per riuscire a capire come questi strumenti vengano utilizzati e quali dati siano condivisi attraverso di essi. Una recente ricerca ha mostrato come oltre metà dei dipendenti di tutto il mondo utilizzi oggi strumenti AI sul lavoro, spesso prima che vengano definite policy o regole di controllo formali, aumentando così i rischi associati a shadow IT e shadow AI.2 Fornendo visibilità e controllo a livello dell’ambiente di lavoro, Sophos Workspace Protection aiuta a determinare i rischi, applicare le policy e gestire l’impiego sicuro delle tecnologie emergenti all’interno della forza lavoro ibrida.

Cosa comprende Sophos Workspace Protection

Sophos Workspace Protection viene fornito sotto forma di set flessibile di componenti integrati che possono essere implementati insieme o individualmente sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza di ciascuna azienda. La suite Workspace Protection è composta dai seguenti componenti:

Sophos Protected Browser: un browser di livello enterprise sicuro e basato su Chromium, realizzato da Island, che implementa controlli sull’uso di applicazioni, sulla gestione dei dati locali e sui filtri per il web; integra inoltre Sophos ZTNA per l’accesso ad applicazioni web private e supporta l’accesso SSH e RDP per l’amministrazione remota.

un browser di livello enterprise sicuro e basato su Chromium, realizzato da Island, che implementa controlli sull’uso di applicazioni, sulla gestione dei dati locali e sui filtri per il web; integra inoltre Sophos ZTNA per l’accesso ad applicazioni web private e supporta l’accesso SSH e RDP per l’amministrazione remota. Sophos ZTNA : un componente Zero Trust Network Access (ZTNA) che fornisce accesso protetto alle applicazioni private consentendo la connessione solo agli utenti autorizzati e ai dispositivi conformi, mantenendo le applicazioni nascoste da internet.

: un componente Zero Trust Network Access (ZTNA) che fornisce accesso protetto alle applicazioni private consentendo la connessione solo agli utenti autorizzati e ai dispositivi conformi, mantenendo le applicazioni nascoste da internet. Sophos DNS Protection : un servizio per la sicurezza DNS erogato da cloud che le aziende possono attivare su singoli endpoint Windows nell’ambito di Workspace Protection. Questo componente aggiunge uno strato di protezione web e anti-phishing bloccando i domini pericolosi o indesiderati.

: un servizio per la sicurezza DNS erogato da cloud che le aziende possono attivare su singoli endpoint Windows nell’ambito di Workspace Protection. Questo componente aggiunge uno strato di protezione web e anti-phishing bloccando i domini pericolosi o indesiderati. Email Monitoring System: un add-on per la sicurezza della posta elettronica che affianca i servizi email di Google o Microsoft monitorando il traffico della posta con rilevamenti aggiuntivi di messaggi indesiderati o pericolosi compresi quelli legati al phishing.

Principali vantaggi per le aziende

Sophos Workspace Protection aiuta le aziende a tenere al sicuro il personale distribuito e ibrido, gestire l’impiego di strumenti e servizi emergenti come la AI e supportare un accesso rapido e flessibile da parte di contractor e partner. La soluzione rafforza inoltre le difese contro phishing, minacce basate su browser e altri attacchi che colpiscono gli utenti negli ambienti di lavoro moderni.