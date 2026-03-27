WatchGuard amplia le capacità NDR per MSP e PMI

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata per i Managed Service Provider (MSP), annuncia le nuove soluzioni WatchGuard NDR for Firebox, Managed NDR e Total NDR, pensate per consentire alle organizzazioni di implementare e scalare facilmente il rilevamento delle minacce basato su AI, in grado di individuare, analizzare e contenere attività malevole senza aggiungere complessità. Questa espansione delle sue pluripremiate funzionalità di Network Detection and Response (NDR) permette ulteriormente a piccole e medie imprese (PMI) e managed service provider (MSP) di affrontare le principali lacune nella sicurezza di rete, spesso sfruttate dalle minacce moderne.

Le nuove funzionalità NDR di WatchGuard includono:

· WatchGuard NDR for Firebox integra funzionalità avanzate di rilevamento direttamente negli ambienti firewall esistenti, eliminando la necessità di sensori standalone o nuovo hardware. Le organizzazioni ottengono una visibilità approfondita del traffico e analisi comportamentali sfruttando la telemetria già presente nelle loro reti. Grazie a un’esperienza di gestione unificata e all’integrazione nella WatchGuard Unified Security Platform®, il rilevamento diventa un’estensione naturale delle operazioni di sicurezza esistenti, anziché uno strumento separato che richiede ulteriore supervisione.

· Per le organizzazioni prive di team di security operations dedicati, i servizi WatchGuard Managed NDR, erogati dal WatchGuard Security Operations Center (SOC), offrono monitoraggio continuo, attività di investigazione e risposta guidata. Questo consente a MSP e PMI di rendere operativo il rilevamento avanzato senza dover creare o gestire un SOC interno.

· Total NDR estende la copertura attraverso l’integrazione con ThreatSync XDR: WatchGuard NDR consente il blocco automatico degli indirizzi IP anche su firewall di terze parti come Fortinet, Palo Alto Networks e Check Point, supportando un’applicazione coordinata delle policy in ambienti multi-vendor e accelerando il contenimento delle minacce.

“Le organizzazioni sanno di aver bisogno di capacità di rilevamento oltre il firewall, ma la complessità operativa ne ha rallentato l’adozione”, ha dichiarato Andrew Young, Chief Product Officer di WatchGuard. “Stiamo semplificando il modo in cui il rilevamento avanzato viene implementato e gestito, così che MSP e team IT possano adottare l’NDR senza aggiungere infrastrutture, overhead o personale specializzato.”

Combinando rilevamento integrato, competenze gestite e risposta automatizzata cross-platform, WatchGuard sta trasformando il network detection and response da capacità specialistica a elemento accessibile e scalabile delle moderne operazioni di sicurezza. Gli attori delle minacce sfruttano regolarmente traffico cifrato, credenziali rubate e strumenti amministrativi legittimi per muoversi lateralmente all’interno delle reti e rimanere indisturbati. L’NDR si è affermato come un livello critico per individuare minacce ad alto impatto nascoste nel traffico di rete legittimo, ma i requisiti tecnici e di personale delle soluzioni tradizionali ne hanno finora limitato l’adozione da parte di MSP e PMI.

Le capacità NDR di WatchGuard analizzano i modelli comportamentali di utenti, dispositivi e connessioni per identificare precocemente intenti malevoli, ridurre il tempo di permanenza degli attaccanti e limitare l’impatto delle violazioni. Con questa espansione, WatchGuard rafforza la propria soluzione NDR premiata, riconosciuta da CRN come “Network Security Product of the Year” e da SPARK Matrix come Leader, rendendo al contempo l’NDR più pratico per l’implementazione e l’operatività quotidiana.

“Molte organizzazioni midmarket riconoscono l’importanza dell’NDR ma faticano con la complessità di implementazione e gestione”, ha dichiarato Chris Kissel, Research Vice President del gruppo Security & Trust Products di IDC. “Integrare il rilevamento nelle infrastrutture esistenti e abilitare una risposta automatizzata in ambienti eterogenei riduce significativamente le barriere all’adozione della protezione avanzata dalle minacce.”