Copilot e Azure AI Foundry si aggiornano con nuove funzionalità

In occasione dei 50 anni di Microsoft, l’azienda ha annunciato nuove funzionalità per Copilot, il suo assistente basato su intelligenza artificiale e su Azure AI Foundry. Questo annuncio segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’AI, confermando Microsoft come pioniere nell’innovazione digitale.

Copilot: non solo un semplice assistente digitale

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha trasformato radicalmente il nostro modo di lavorare, apprendere e interagire con la tecnologia, e ora Copilot si propone non solo come un supporto, ma come un vero e proprio compagno digitale personalizzato. Con questo aggiornamento, infatti, Copilot non si limita più a rispondere a domande, ma diventa un compagno digitale in grado di comprendere il contesto, memorizzare le preferenze dell’utente e intervenire attivamente per semplificare le attività quotidiane. Dalla prenotazione di un viaggio alla gestione delle email, dall’organizzazione delle idee alla ricerca di offerte online, Copilot si adatta alle esigenze individuali, diventando un valido alleato per risparmiare tempo e migliorare la produttività. Supporta l’organizzazione di report e presentazioni, la ricerca di dati, monitora i prezzi per gli appassionati di shopping, segnala sconti, e ricorda le nuove uscite cinematografiche, suggerendo film in base ai gusti personali.

Le nuove funzionalità di Copilot

Copilot dà inoltre priorità alla sicurezza e alla privacy, offrendo agli utenti il pieno controllo attraverso una dashboard dedicata. È possibile scegliere quali informazioni possono essere memorizzate o disattivare completamente la funzione di memoria, garantendo un’esperienza su misura e rispettosa della privacy.

Di seguito maggiori dettagli sulle principali novità:

Memory e Personalization : la funzione di memoria rappresenta un elemento chiave per trasformare Copilot in un vero compagno digitale. Grazie a questa capacità, il sistema può conservare informazioni rilevanti come le preferenze alimentari, i generi cinematografici più apprezzati o ricorrenze familiari importanti, come il compleanno di un nipote e i suoi interessi. Con il tempo, e attraverso l’interazione continua, Copilot arricchisce il profilo dell’utente, offrendo suggerimenti personalizzati, promemoria puntuali e soluzioni pensate su misura. La protezione della privacy e la gestione dei dati personali rimangono al centro dell’esperienza: l’utente dispone di una dashboard per controllare in ogni momento quali informazioni possono essere memorizzate e ha la possibilità di disattivare completamente la funzione, qualora lo desideri. Il controllo resta sempre nelle mani dell’utente. Nel percorso verso una personalizzazione sempre più profonda, sono in fase di sperimentazione nuove modalità di interazione. Tra queste, la possibilità di attribuire a Copilot un aspetto visivo modellabile secondo le preferenze individuali. Sebbene si tratti ancora di un progetto in fase iniziale, presto sarà possibile definire l’aspetto del proprio Copilot, rendendo l’interazione più coinvolgente e coerente con lo stile personale di ciascuno. Un’esperienza che unisce utilità e personalità, mantenendo sempre il focus sul supporto concreto e puntuale offerto dall’intelligenza artificiale.

: introdotta inizialmente nella versione web, la funzionalità Vision è ora disponibile anche su dispositivi mobili e su Windows, ampliando le modalità di interazione con l’ambiente circostante in tempo reale. Pages : Copilot offre ora uno strumento che consente di organizzare pensieri e contenuti, trasformando il caos in ordine. Raccoglie tutte le note, i contenuti e le ricerche sparse, qualunque essi siano, e li organizza su un canvas che Copilot semplifica e aiuta a strutturare, accompagnando l’utente dal primo abbozzo fino alle versioni finali. Con la funzione Pages, è possibile affinare, rivedere e continuare il processo creativo o lavorativo ogni volta che si desidera, mantenendo sempre la conversazione in corso.

Le nuove funzionalità di Azure AI Foundry

Per aiutare gli sviluppatori professionisti a plasmare il futuro con soluzioni basate su agenti AI, Microsoft ha introdotto i seguenti aggiornamenti in Azure AI Foundry:

(Anteprima pubblica) AI Red Teaming Agent : utilizzando il linguaggio naturale, questo agente analizza sistematicamente i modelli AI per individuare vulnerabilità di sicurezza, aiutando i team di sviluppo a creare sistemi AI più robusti e affidabili.

: utilizzando il linguaggio naturale, questo agente analizza sistematicamente i modelli AI per individuare vulnerabilità di sicurezza, aiutando i team di sviluppo a creare sistemi AI più robusti e affidabili. (Disponibilità generale) Semantic Kernel agent framework : questa estensione del kit open-source Semantic Kernel di Azure AI Foundry semplifica la creazione di sistemi multi-agente, riducendo il codice necessario e migliorando il coordinamento tra agenti.

: questa estensione del kit open-source Semantic Kernel di Azure AI Foundry semplifica la creazione di sistemi multi-agente, riducendo il codice necessario e migliorando il coordinamento tra agenti. (Anteprima pubblica) Agentic evaluations: una funzione che fornisce valutazioni complete di rischio e qualità, aiutando i team a costruire agenti AI avanzati, affidabili e conformi, identificando e mitigando sistematicamente i potenziali rischi nei comportamenti degli agenti.

Disponibilità

La disponibilità delle nuove funzionalità di Copilot e Azure AI Foundry sarà gradualmente estesa nelle prossime settimane e mesi, con variazioni in base alla piattaforma, al mercato e alla lingua. Gli utenti possono già provare Copilot scaricando l’app su iOS, Android o Windows oppure accedendo alla versione web su copilot.microsoft.com.