EVA, l’assistente AI agentico per i leader globali

Salesforce , l’AI CRM numero uno al mondo, ha annunciato l’attivazione della banca dati del World Economic Forum, alimentata da Agentforce 360, a supporto di oltre 3.000 tra i leader più influenti a livello globale in occasione dell’Incontro Annuale del World Economic Forum 2026. Il Forum ha infatti lanciato “EVA”, una nuova app di concierge ad alta precisione basata su Agentforce 360, la piattaforma agentica di Salesforce. EVA consente ai partecipanti di andare oltre il tradizionale accesso alle informazioni, grazie a un agente di Intelligenza Artificiale in grado non solo di rispondere alle domande, ma anche di definire le priorità e intervenire nell’interesse dei leader.

In programma dal 19 al 23 gennaio a Davos, in Svizzera, l’edizione di quest’anno sarà il più grande incontro nella storia dell’organizzazione.

Con oltre 450 sessioni e migliaia di interazioni specialistiche, gestire il divario tra la mole di informazioni disponibili ed essere capaci di agire in modo rapido ed efficace è indubbiamente complesso per i partecipanti. Per questo EVA agisce come un vero e proprio assistente digitale e, grazie alla capacità di analizzare il contesto composto da oltre un decennio di dati istituzionali, aiuterà i partecipanti ad orientarsi nello spazio fisico dell’evento, gestire le agende personali e facilitare il networking. Con un’interfaccia unificata, EVA fornirà un supporto personalizzato superando i limiti dei tradizionali chatbot e delle classiche FAQ.

Basata su Agentforce 360, la nuova app riunisce agenti AI, dati e persone all’interno di un’unica piattaforma, migliorando in modo significativo l’esperienza di ciascun partecipante. EVA riduce il carico di lavoro manuale consigliando le sessioni più rilevanti, programmando incontri bilaterali e generando briefing informativi completi in pochi secondi. Una trasformazione che rende immediatamente fruibili informazioni che in passato richiedevano un’intensa attività di preparazione.

“Mentre ci apprestiamo a organizzare il più grande Davos di sempre, siamo entusiasti di offrire a ogni partecipante l’opportunità di sperimentare cosa significhi avere un agente di intelligenza artificiale al proprio fianco e di comprendere come Agentforce possa supportare nel raggiungimento dei risultati”, ha dichiarato Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce. “EVA, basata su Agentforce 360, è molto più di un semplice chatbot. È un concierge agentico, basato su dati affidabili, che consente ai leader di muoversi con maggiore rapidità, prepararsi in modo più efficace e passare all’azione. È l’Agentic Enterprise che prende forma“.

“Stiamo impiegando agenti AI per supportare il nostro staff nella preparazione dell’evento e per migliorare l’esperienza complessiva dei partecipanti”, ha affermato Børge Brende, Presidente e CEO del World Economic Forum. “Non ci limitiamo ad ottimizzare le agende: mettiamo a disposizione di ogni singolo partecipante l’intero patrimonio di conoscenze e risorse istituzionali del World Economic Forum”.

Pianificazione di precisione: il concierge alimentato da agenti

In occasione della 56ª Riunione Annuale, i membri del forum possono utilizzare EVA per:

Personalizzare i programmi: consigliare, prenotare, riprogrammare o annullare incontri bilaterali e sessioni per conto dei partecipanti.

Orientarsi nel campus : offrire indicazioni passo dopo passo grazie all’integrazione con le mappe dell’evento e le funzionalità di orientamento.

: offrire indicazioni passo dopo passo grazie all’integrazione con le mappe dell’evento e le funzionalità di orientamento. Prepararsi agli incontri bilaterali: creare briefing dettagliati attingendo al database completo del World Economic Forum su incontri e sessioni imminenti, consentendo ai partecipanti di affrontare la giornata con il massimo livello di preparazione, grazie a informazioni rilevanti presentate in un formato chiaro e immediato generato dall’agente.

L’Agentic Enterprise in azione

Per poter ragionare e agire, la piattaforma Agentforce 360 attinge a Data 360, il motore dati hyperscale di Salesforce, ad Agentforce Marketing e agli articoli interni, offrendo un supporto contestuale immediato. Data 360 ospita oltre 500 oggetti personalizzati di Salesforce CRM, costituendo la base di conoscenza centralizzata di Agentforce per la risoluzione autonoma delle richieste più frequenti.

L’implementazione, guidata dal team di ingegneri Salesforce, si inserisce in un’infrastruttura più ampia che supporta l’Assemblea Annuale e gli altri eventi organizzati dal Forum nel corso dell’anno:

Supporto personalizzato : Agentforce Service alimenta l’assistenza clienti su web e mobile, includendo supporto omnicanale, gestione avanzata dei casi e portali come UpLink, la piattaforma di innovazione aperta del Forum. Agentforce Marketing gestisce invece le attività di outreach e coinvolgimento, abilitando comunicazioni personalizzate e multicanale, inviti agli eventi, customer journey e iniziative di community engagement su larga scala.

: Agentforce Service alimenta l’assistenza clienti su web e mobile, includendo supporto omnicanale, gestione avanzata dei casi e portali come UpLink, la piattaforma di innovazione aperta del Forum. Agentforce Marketing gestisce invece le attività di outreach e coinvolgimento, abilitando comunicazioni personalizzate e multicanale, inviti agli eventi, customer journey e iniziative di community engagement su larga scala. Integrazione dei dati : MuleSoft collega in modo sicuro il CRM Salesforce del Forum ai sistemi finanziari, HR, di viaggio e operativi di terze parti.

: MuleSoft collega in modo sicuro il CRM Salesforce del Forum ai sistemi finanziari, HR, di viaggio e operativi di terze parti. Insight strategici: Tableau trasforma i dati in informazioni operative, monitorando livelli di coinvolgimento, partecipazione e attività degli account su tutte le iniziative.

Guardando al futuro, il World Economic Forum prevede di ampliare ulteriormente l’utilizzo di Agentforce 360, semplificando i processi di registrazione dei membri e di gestione dei casi. Un percorso che consolida il Forum come Agentic Enterprise: un’organizzazione in grado di offrire esperienze personalizzate e di alto valore su larga scala, senza aumentare il carico di lavoro manuale né per lo staff né per i partecipanti.