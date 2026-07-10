Kyndryl amplia la propria offerta per la sovranità digitale con Microsoft

Kyndryl , fornitore di servizi tecnologici mission-critical per le imprese, ha annunciato l’ampliamento della propria offerta dedicata alla sovranità digitale attraverso nuove funzionalità e servizi sviluppati in collaborazione con Microsoft . L’iniziativa unisce Microsoft Sovereign Cloud , offrendo ai clienti la possibilità di progettare, realizzare e gestire architetture cloud in grado di rispondere all’evoluzione dei requisiti operativi e di residenza dei dati, mantenendo al contempo flessibilità e capacità di innovazione. L’iniziativa unisce i servizi Kyndryl per la sovranità digitale alle funzionalità del, offrendo ai clienti la possibilità di progettare, realizzare e gestire architetture cloud in grado di rispondere all’evoluzione dei requisiti operativi e di residenza dei dati, mantenendo al contempo flessibilità e capacità di innovazione.

Azure Local . Questo approccio consente di progettare architetture in grado di soddisfare i requisiti operativi, di conformità e di residenza dei dati sempre più stringenti. Insieme, Kyndryl e Microsoft supportano le organizzazioni nell’affrontare le sfide legate alla sovranità dei dati e delle operations, trasformando i requisiti normativi in architetture concrete, scalabili e sicure. Queste soluzioni favoriscono la modernizzazione dei sistemi, l’adozione di casi d’uso basati sull’intelligenza artificiale e il mantenimento della conformità nel lungo periodo. Le nuove funzionalità coprono l’intera offerta Microsoft dedicata al cloud sovrano, includendo sia le capacità di cloud pubblico sia quelle di cloud privato basate su Microsoft . Questo approccio consente di progettare architetture in grado di soddisfare i requisiti operativi, di conformità e di residenza dei dati sempre più stringenti. Insieme, Kyndryl e Microsoft supportano le organizzazioni nell’affrontare le sfide legate alla sovranità dei dati e delle operations, trasformando i requisiti normativi in architetture concrete, scalabili e sicure. Queste soluzioni favoriscono la modernizzazione dei sistemi, l’adozione di casi d’uso basati sull’intelligenza artificiale e il mantenimento della conformità nel lungo periodo.

Governi e organizzazioni operanti in settori altamente regolamentati si trovano oggi ad affrontare un contesto caratterizzato da crescente incertezza geopolitica, maggiore attenzione verso la localizzazione dei dati e ambienti IT sempre più complessi. Con la sovranità digitale che assume un ruolo centrale nelle strategie tecnologiche , cresce la necessità di partner affidabili capaci di tradurre i quadri normativi come GDPR, DORA e NIS2 in soluzioni concrete e attuabili. La collaborazione tra Kyndryl e Microsoft risponde a questa esigenza, combinando le competenze di consulenza, progettazione e gestione operativa di Kyndryl con le tecnologie Microsoft per il cloud sovrano. In questo modo, le organizzazioni possono adottare architetture sicure, scalabili e conformi ai requisiti normativi, accelerando al contempo i propri percorsi di modernizzazione e innovazione.

“Kyndryl conosce profondamente le sfide legate alla sovranità grazie all’esperienza maturata nel dialogo diretto con governi e istituzioni europee. La nostra alleanza strategica con Microsoft combina competenze complementari per aiutare i clienti a trasformare la sovranità in un elemento concreto e operativo delle proprie architetture IT, con un approccio pratico e scalabile”, ha affermato Giovanni Carraro, Global Strategic Alliances Leader di Kyndryl. “Collaborando con Microsoft, siamo in grado di supportare i clienti nell’allineare i propri obiettivi di sovranità a soluzioni architetturali tangibili, bilanciando controllo, resilienza e prestazioni in ambienti ibridi e distribuiti.”

“La consolidata esperienza di Kyndryl nella progettazione e gestione di ambienti complessi e altamente regolamentati si combina con le funzionalità Sovereign Cloud di Microsoft, incluse le soluzioni progettate per soddisfare i requisiti di residenza dei dati, governance degli accessi e conformità normativa”, ha affermato Ihab Foudeh, EMEA Enterprise Partner Solutions General Manager di Microsoft. “Attraverso questa collaborazione, supportiamo le organizzazioni nell’adozione del cloud nel rispetto delle normative locali, accelerando al contempo i percorsi di modernizzazione delle infrastrutture e di innovazione digitale.”

I clienti possono avvalersi della Sovereignty Readiness Assessment di Kyndryl per valutare il proprio livello di maturità, identificare eventuali gap e dipendenze e definire una roadmap verso l’adozione di soluzioni sovrane. Kyndryl accompagna le organizzazioni lungo l’intero ciclo di implementazione e gestione, grazie ad architetture progettate per soddisfare requisiti di sovranità digitale e integrate con le funzionalità di Microsoft Sovereign Cloud. L’offerta comprende soluzioni di cloud pubblico basate su Microsoft Azure e Microsoft 365, oltre a configurazioni di cloud privato sovrano su Azure Local, disponibili sia in modalità connessa sia disconnessa. Questo approccio consente di rispondere a diverse esigenze in termini di residenza dei dati, autonomia operativa e controllo giurisdizionale.

Grazie a un modello integrato, le organizzazioni possono supportare anche i workload più critici e soggetti a stringenti requisiti normativi, inclusi quelli basati sull’intelligenza artificiale, garantendo elevati standard di governance dei dati e la localizzazione di dati e modelli in linea con le normative applicabili.

Grazie alla propria esperienza nella progettazione, integrazione e gestione end-to-end di infrastrutture mission-critical, Kyndryl supporta le aziende nell’integrare le funzionalità di Microsoft Sovereign Cloud con ambienti di cloud privato, provider regionali e infrastrutture on-premise. Questo consente alle organizzazioni di preservare flessibilità e libertà di scelta tecnologica mantenendo al contempo il controllo necessario per soddisfare i requisiti di sovranità digitale, con adeguati livelli di governance, sicurezza e visibilità operativa. In particolare, le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni operanti in settori altamente regolamentati, come quello finanziario, possono gestire i workload più critici nel rispetto di rigorosi requisiti di residenza dei dati, verificabilità e controllo degli accessi.