Oracle lancia Globally Distributed Exadata Database su Exascale

Oracle ha annunciato la disponibilità generale di Oracle Globally Distributed Exadata Database su Exascale Infrastructure, progettato per semplificare l’implementazione di applicazioni mission-critical distribuite nelle cloud region OCI – Oracle Cloud Infrastructure – in tutto il mondo. Questo nuovo servizio distribuisce, archivia e sincronizza automaticamente i dati su più sedi, dando modo alle applicazioni di rimanere online anche durante eventuali interruzioni o guasti locali e alle aziende di soddisfare i requisiti di residenza dei dati.

Prestazioni elevate e resilienza globale con Exadata su Exascale

Grazie a un’architettura flessibile e serverless, il servizio può essere scalato dinamicamente verso l’alto o verso il basso per soddisfare le esigenze di carichi di lavoro in continua evoluzione, senza complesse attività di configurazione o gestione. I clienti con analytics in tempo reale, elaborazione di transazioni ad alto volume e carichi di lavoro di intelligenza artificiale agentica variabili ottengono i vantaggi di un’architettura sempre attiva, costi inferiori, operatività più semplice e la capacità di espandersi a livello globale, con sicurezza.

L’Oracle Globally Distributed Exadata Database su infrastruttura Exascale aiuta i clienti a soddisfare anche le esigenze più stringenti in termini di carichi di lavoro di intelligenza artificiale agentica, tra cui:

Prestazioni elevate : i clienti possono gestire carichi di lavoro ad alto volume e ricerche vettoriali su enormi set di dati, estendendo la scalabilità elastica di Exascale.

: i clienti possono gestire carichi di lavoro ad alto volume e ricerche vettoriali su enormi set di dati, estendendo la scalabilità elastica di Exascale. Disponibilità mission-critical : i clienti possono mantenere l’operatività sempre attiva e un rapido failover con perdite di dati pari a zero nei data center anche in caso di interruzioni e guasti locali, sfruttando la replica Raft e l’architettura fault-tolerant di Exascale.

: i clienti possono mantenere l’operatività sempre attiva e un rapido failover con perdite di dati pari a zero nei data center anche in caso di interruzioni e guasti locali, sfruttando la replica Raft e l’architettura fault-tolerant di Exascale. Residenza dei dati : i clienti soddisfano le esigenze di residenza dei dati per l’archiviazione, l’accesso e l’elaborazione di vettori AI e dati aziendali con metodi di distribuzione dei dati automatizzati e facili da usare.

: i clienti soddisfano le esigenze di residenza dei dati per l’archiviazione, l’accesso e l’elaborazione di vettori AI e dati aziendali con metodi di distribuzione dei dati automatizzati e facili da usare. Rapporto costo-efficienza: i clienti posso soddisfare con costi contenuti le fluttuazioni delle richieste di carichi di lavoro di intelligenza artificiale agentica generate dalle interazioni degli utenti finali, grazie a un’architettura hyperscale e serverless che può essere scalata dinamicamente verso l’alto o verso il basso, a seconda delle necessità.

Supporto completo per Oracle Database

Questo servizio offre un’esperienza database coerente ed efficiente a livello globale, rendendolo ideale per i clienti che operano in più aree geografiche. Inoltre, dato che questo servizio supporta tutte le funzionalità di Oracle Database e SQL, i clienti possono distribuire i propri database in più sedi senza dover ricorrere a importanti riscritture delle applicazioni.

I clienti traggono vantaggio da un’architettura di dati unica progettata per supportare carichi di lavoro impegnativi che richiedono:

Database sempre attivi : i clienti possono così soddisfare esigenze di disponibilità elevata implementando un’architettura Active/Active/Active in più data center, utilizzando la replica Raft per supportare casi d’uso mission-critical come l’elaborazione di pagamenti, l’e-commerce e il trading azionario.

: i clienti possono così soddisfare esigenze di disponibilità elevata implementando un’architettura Active/Active/Active in più data center, utilizzando la replica Raft per supportare casi d’uso mission-critical come l’elaborazione di pagamenti, l’e-commerce e il trading azionario. Residenza dei dati : i clienti non hanno problemi di residenza dei dati, utilizzando policy di distribuzione dei dati automatizzate per collocare i dati in modo appropriato nei data center Oracle Cloud Infrastructure in tutto il mondo – cosa fondamentale in settori altamente regolamentati come i servizi finanziari e l’assistenza sanitaria.

: i clienti non hanno problemi di residenza dei dati, utilizzando policy di distribuzione dei dati automatizzate per collocare i dati in modo appropriato nei data center Oracle Cloud Infrastructure in tutto il mondo – cosa fondamentale in settori altamente regolamentati come i servizi finanziari e l’assistenza sanitaria. Prossimità utente : i clienti possono migliorare la reattività e la soddisfazione degli utenti mettendo i dati nei data center Oracle Cloud Infrastructure più vicini agli utenti, aspetto essenziale per le applicazioni in settori come l’intrattenimento, il retail, l’assistenza sanitaria e le telecomunicazioni.

: i clienti possono migliorare la reattività e la soddisfazione degli utenti mettendo i dati nei data center Oracle Cloud Infrastructure più vicini agli utenti, aspetto essenziale per le applicazioni in settori come l’intrattenimento, il retail, l’assistenza sanitaria e le telecomunicazioni. Intelligenza artificiale e analytics su scala petabyte : i clienti possono eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale e di analisi a lunga durata su dati in streaming in tempo reale, grazie alla scalabilità orizzontale che permette di acquisire ed elaborare milioni di record al secondo. Questo aspetto è fondamentale per i settori a uso intensivo di dati, come quello manifatturiero e dei servizi di pubblica utilità (energia, acqua ecc).

: i clienti possono eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale e di analisi a lunga durata su dati in streaming in tempo reale, grazie alla scalabilità orizzontale che permette di acquisire ed elaborare milioni di record al secondo. Questo aspetto è fondamentale per i settori a uso intensivo di dati, come quello manifatturiero e dei servizi di pubblica utilità (energia, acqua ecc). Online Transaction Processing hyperscale: i clienti possono far scalare i database per supportare milioni di transazioni al secondo con dati su scala petabyte, capacità elastica e tempi di risposta quasi istantanei. Questo livello di prestazioni è fondamentale per l’intelligenza artificiale agentica, il riconoscimento delle immagini in tempo reale, l’analisi hyperscale e il marketing online.

Dichiarazioni

“Garantire un’eccezionale soddisfazione dei clienti è importante per PayPal, quindi utilizziamo Oracle Exadata da molti anni per fornire tempi di risposta rapidissimi e disponibilità mission-critical”, ha affermato Akash Guha, direttore Database Engineering di PayPal. “Con la crescita del nostro business globale, intendiamo fornire risposte ancora più rapide utilizzando soluzioni distribuite integrate con i nostri sistemi core principali per assicurarci disponibilità e prestazioni eccezionali. Siamo impazienti di utilizzare un’architettura sempre attiva e serverless come Oracle Globally Distributed Exadata Database su Exascale Infrastructure, con replica Raft integrata, per accelerare le risposte, garantire una maggiore resilienza delle applicazioni e ridurre i costi con risorse scalabili“.

“Spesso i clienti hanno difficoltà a implementare e gestire database distribuiti a causa dell’elevato costo e della complessità associati alla gestione di un gran numero di server in più data center e regioni“, ha dichiarato Wei Hu, SVP High Availability Technologies di Oracle. “L’architettura serverless di Oracle Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure consente ai clienti di ogni dimensione di soddisfare le proprie diverse esigenze a costi contenuti. Oggi forniamo un database mission-critical distribuito anche al grande pubblico“.

“Nell’era dell’intelligenza artificiale, in particolare di quella agentica, i clienti necessitano di un nuovo approccio che consenta l’elaborazione vettoriale su applicazioni globali distribuite“, ha dichiarato Holger Mueller, VP e analista principale di Constellation Research. “Oracle Globally Distributed Exadata Database su infrastruttura Exascale incorpora le prestazioni superiori di Exadata per l’elaborazione e la disponibilità dell’intelligenza artificiale per i sistemi core di back-end che implementano task avviati dagli agenti, mentre le funzionalità iperelastiche e pay-per-use di Exascale lo rendono molto conveniente. Con questo servizio di Oracle i CIO possono impiegare in modo sicuro l’intelligenza artificiale agentica e le applicazioni mission-critical a livello globale e soddisfare i requisiti locali di residenza dei dati“.