​​​​Snowflake Energy Solutions accelera la transizione verso un futuro a basse emissioni

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha reso disponibile Energy Solutions, una nuova offerta che integra in un’unica piattaforma le funzionalità di governance di Snowflake, soluzioni sviluppate dai partner e dataset strategici per il settore energetico. Snowflake Energy Solutions consente alle aziende dei settori power, utility e oil & gas di costruire un’affidabile data foundation per l’intelligenza artificiale, connettendo in modo sicuro i dati provenienti da sistemi IT, OT e IoT per modernizzare le infrastrutture, migliorare l’efficienza operativa e accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni.

Aziende come ExxonMobil, Expand Energy, IGS Energy, Powerex, PG&E, Siemens e Sunrun si affidano già a Snowflake per proteggere le infrastrutture critiche, migliorare la resilienza operativa e orientarsi in mercati volatili grazie a informazioni in tempo reale. Questo annuncio si inserisce nella nuova partnership di Snowflake con SAP, che permette alle aziende energetiche di combinare dati finanziari e di supply chain SAP con quelli operativi e di campo su Snowflake, trasformando gli insight che ne derivano in decisioni concrete per la gestione della rete, la pianificazione degli asset e le performance commerciali.

Oltre 30 nuove soluzioni partner native

Per supportare in modo efficace i clienti, Snowflake introduce oltre 30 nuove soluzioni sviluppate dai partner che operano nativamente sull’AI Data Cloud:

· CARTO offre analytics spaziali cloud-native integrati direttamente su Snowflake, consentendo di eseguire analisi di dati geospaziali e creare mappe interattive senza spostare i dati tra sistemi diversi. Integrando l’intelligence spaziale nei workflow Snowflake, CARTO aiuta le aziende energetiche a comprendere meglio asset, infrastrutture e rischi geografici nell’ambito delle decisioni operative quotidiane.

· Itron, fornitore globale di tecnologie per le utility, introduce una soluzione di Grid Planning avanzata basata su Snowflake per gestire la complessità delle reti elettriche moderne. La soluzione integra un’analisi di flusso di potenza su 8760 ore in grado di simulare il comportamento della rete con anni di anticipo con granularità estremamente elevata, fornendo risultati in ore anziché in mesi. Questo consente di modellare scenari complessi e pianificare le infrastrutture con maggiore precisione, evitando costi superflui e migliorando l’affidabilità a lungo termine.

· Siemens presenta la propria integrazione di Industrial Edge con Snowflake che consente alle aziende energetiche e industriali di trasferire in modo sicuro i dati da asset decentralizzati su Snowflake per analisi avanzate e AI. Basandosi su questa integrazione, l’azienda introduce nuove funzionalità analitiche che permettono ai team di interagire con i dati operativi utilizzando il linguaggio naturale, accelerando l’ottenimento di insight su performance, manutenzione e criticità operative.

Queste nuove soluzioni sviluppate dai partner supportano casi d’uso strategici come grid planning, monitoraggio dello stato degli asset e forecasting operativo, a testimonianza della crescente adozione di Snowflake nel settore energetico. Insieme alla piattaforma intuitiva di Snowflake e alla sua governance integrata, queste soluzioni aiutano le aziende a unificare i dati e applicare l’AI in ogni ambito, dalle performance degli asset all’ottimizzazione della rete, consentendo ai team di essere operativi e generare risultati concreti in tempi più brevi.

Democratizzare le decisioni, non solo i dati

“I dati rappresentano la chiave per governare il futuro dell’energia”, ha dichiarato Fred Cohagan, Global Head of Energy di Snowflake. “Che si tratti di proteggere la rete, salvaguardare asset critici o bilanciare domanda e offerta all’interno di mercati volatili, le aziende energetiche necessitano di una data foundation affidabile che possa abilitare l’AI ovunque. Snowflake supporta i leader globali del settore energetico che vogliono modernizzare la gestione dei dati e sfruttare l’AI per democratizzare gli insight, permettendo a chiunque, non solo ai data scientist, di agire sulla base di un’intelligence in tempo reale. Questo cambiamento consente alle organizzazioni di fare di più con meno, ottimizzare gli asset esistenti e migliorare la sostenibilità e la performance finanziaria.”

La tecnologia sta inoltre valorizzando oltre 100 anni di dati storici nel settore energetico. Con Snowflake Intelligence, il personale tecnico e non – dagli ingegneri sul campo agli analisti – può utilizzare il linguaggio naturale per ottenere risposte affidabili in pochi secondi. Questo segna il passaggio dalla democratizzazione dei dati a quella delle decisioni.