Wynxx: la nuova soluzione basata su GenAI di GFT Technologies

La fase di documentazione di un software è da sempre una delle attività più gravose per i team di sviluppo: lenta, manuale e spesso definita come “snervante”. Ma cosa accadrebbe se l’intelligenza artificiale potesse ridurre lo sforzo necessario fino al 90%? E se potesse accelerare la modernizzazione delle applicazioni legacy anche del 40% e oltre, favorendone la migrazione in cloud? Queste percentuali riguardano il caso di una banca d’investimento globale durante il quale un’attività che normalmente avrebbe richiesto 20 giorni è stata completata in sole 8 ore – inclusa la validazione completa e la revisione finale della qualità. Tutto questo grazie a Wynxx, la soluzione di software delivery potenziata da GenAI di GFT Technologies.

Wynxx: progettato un impatto aziendale concreto

Lanciato nel 2023 con il nome “AI Impact”, Wynxx è stato sviluppato da GFT Technologies per rispondere alle pressioni reali che affrontano i team di sviluppo: scadenze sempre più stringenti, complessità crescenti ed esigenze di modernizzazione. Progettato per la delivery su larga scala, Wynxx semplifica fasi dispendiose in termini di tempo come pianificazione, testing, documentazione e trasformazione del codice legacy.

“I nostri clienti devono ottenere di più con meno risorse, migliorare l’efficienza e il time-to-market, oltre a colmare divario tecnologico legato ai sistemi legacy. Wynxx li supporta in tutto questo”, spiega Marco Santos, Global CEO di GFT Technologies. “Non si limita ad accelerare la delivery, ma aiuta i team a sviluppare una mentalità centrata sull’AI”.

Accelerare la creazione di soluzioni software garantendo una qualità superiore

Le ricerche di GFT Technologies hanno dimostrato che gli strumenti AI generici non sono sufficienti per gestire progetti complessi e di grandi dimensioni. Per questo è nato Wynxx che, integrato profondamente nei flussi di lavoro esistenti, supporta i team di sviluppo nel pianificare, costruire, testare, correggere e distribuire software più velocemente, migliorando, al tempo stesso, la qualità del codice.

Efficienza dove conta davvero con Wynxx

Wynxx garantisce risultati tangibili nelle principali fasi dello sviluppo software:

Fino al 40% di incremento della produttività lungo l’intero ciclo di vita;

lungo l’intero ciclo di vita; Fino al 90% di riduzione del tempo su attività come documentazione, testing e modernizzazione;

su attività come documentazione, testing e modernizzazione; Codice più pulito e di qualità superiore grazie all’analisi AI e al testing automatizzato.

Modernizzazione senza interruzioni

Con i backlog di modernizzazione in crescita, Wynxx aiuta le aziende a muoversi rapidamente senza compromettere ciò che già funziona. Collaudato in ambienti reali, Wynxx è un prodotto di punta nel portfolio GenAI di GFT Technologies, già adottato da clienti nei settori bancario, assicurativo e manifatturiero. Wynxx accelera la delivery e riduce i backlog – in progetti reali, non solo nella teoria.