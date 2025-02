Clusit: 25 anni nel segno della sicurezza informatica

Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, celebra il suo 25° anniversario, un traguardo che testimonia l’impegno lungo un quarto di secolo per la creazione di una “cultura della cyber security”.

Fondata nel 2000 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, Clusit ha negli anni costantemente lavorato per sensibilizzare organizzazioni e cittadini sui rischi del mondo digitale, attraverso iniziative di ricerca, informazione e formazione.

Oggi l’Associazione rappresenta oltre 700 organizzazioni, appartenenti a tutti i settori del Sistema Paese, e coinvolge migliaia di professionisti in attività̀ associative, eventi di formazione e aggiornamento sull’evoluzione del fenomeno della cyber security, a supporto e in collaborazione con istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio, diversi Ministeri, Banca d’Italia, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, Autorità Garante per la tutela dei dati personali. Coopera inoltre con Università, Centri di Ricerca e imprese.

In particolare, Clusit sottolinea l’importanza cruciale del lavoro svolto dai legislatori europei e nazionali nell’ultimo decennio per creare un’infrastruttura istituzionale robusta. L’Associazione si impegna a continuare a contribuire in futuro attraverso attività di ricerca e formazione.

Le attività di Clusit nel 2025

Il Security Summit

Tra le iniziative di Clusit previste per il 2025 ci sono le tappe di Security Summit, il convegno in cui istituzioni, imprese e professionisti affrontano i temi più attuali per delineare lo stato dell’arte della cybersecurity in Italia. Dal 2008, la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 20.000 professionisti, con il rilascio di circa 15.000 attestati validi per oltre 48.000 crediti formativi (CPE).

Nel 2025, i convegni di Security Summit si svolgeranno a Milano (11-13 marzo), Roma (25 giugno), Napoli (25 settembre), Verona (24 ottobre); queste edizioni saranno affiancate nel corso dell’anno dalle tavole rotonde tematiche Security Summit Energy & Utilities, Security Summit Healthcare, Security Summit Finance e Security Summit Manufacturing, che entreranno nel merito della cybersecurity nei diversi settori verticali. A novembre è previsto l’appuntamento con Security Summit Streaming Edition, accessibile gratuitamente in streaming.

Il Rapporto Clusit

L’anno vedrà inoltre la pubblicazione di due aggiornamenti del Rapporto Clusit, il report frutto della collaborazione continuativa di oltre cento professionisti nell’ambito dell’Associazione, che con le sue quindici edizioni ha fornito negli anni un’analisi approfondita e super partes delle minacce emergenti e delle tendenze nel panorama della sicurezza informatica in Italia e nel mondo, avvalendosi anche del contributo di soggetti pubblici e privati che condividono con Clusit esperienze e ricerche sul campo. La presentazione del Rapporto Clusit 2025 è prevista l’11 marzo nel contesto di Security Summit a Milano.

Iniziative di formazione specialistica

In tema di formazione specialistica, proseguiranno nel 2025 i Webinar Clusit rivolti ai professionisti e gli Atelier della Security Summit Academy, così come i Gruppi di Lavoro della Clusit Community for Security.

Il Premio Tesi

In ambito accademico, Clusit promuoverà quest’anno la ventunesima edizione del Premio Tesi Innovare la sicurezza delle Informazioni, riservato alle tesi universitarie più innovative in materia di sicurezza informatica. Il Premio vuole essere un punto di incontro tra mondo produttivo e mondo scientifico, tra studenti e mondo del lavoro.

Le iniziative nelle scuole…

Nella convinzione che la cultura della sicurezza informatica debba essere diffusa già tra coloro che diverranno i “cittadini di domani”, Clusit parlerà nel corso dell’anno anche agli studenti su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del progetto SicuraMente Clusit. Questo prevede attività di formazione negli istituti scolastici di secondo grado con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei rischi digitali, coinvolgendo anche insegnanti, educatori e genitori. Nel 2024, ha visto la partecipazione di oltre 1600 studenti in tutta Italia.

Anche in questo contesto, Clusit si propone di promuovere la parità di genere, incoraggiando in maniera particolare le studentesse ad intraprendere le professioni nel settore della cyber security.

… e per gli over 70

Sempre più indirizzato verso la fruizione di servizi digitali, il pubblico degli over 70 è oggi spesso preda di truffe online e dei cyber criminali. Clusit sta lavorando per indirizzare una nuova attenzione agli anziani, grazie a campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione specifici.

Clusit per le PMI

Clusit proseguirà il proprio impegno nelle attività di formazione per le micro e piccole imprese, che spesso non hanno l’opportunità di confrontarsi adeguatamente sui temi della cybersecurity, organizzando attività a livello nazionale, in collaborazione con Associazioni di imprese Nazionali.

Dichiarazioni

“Questi 25 anni hanno rappresentato la costruzione di un percorso nella lotta contro le minacce informatiche”, ha dichiarato la neopresidente di Clusit, Anna Vaccarelli. “Con istituzioni, imprese e professionisti abbiamo costruito una comunità forte e contribuito a creare e a diffondere consapevolezza e conoscenza dei rischi digitali nel nostro Paese, ampliando sempre più il pubblico degli interlocutori e dimostrando il valore e la forza del fare rete, che riteniamo vitale per il futuro della cybersecurity in Italia. Oggi riconosciamo l’importanza imprescindibile dell’Intelligenza Artificiale nel potenziare la sicurezza informatica; tuttavia, ci sono anche numerose sfide che richiedono un approccio proattivo per proteggere informazioni e sistemi. Questo rappresenta un aspetto cruciale su cui stiamo già lavorando”.