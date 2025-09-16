Ermetix e S2E: un’alleanza tutta italiana per la sicurezza mobile

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology e trasformazione digitale, annuncia la collaborazione con Ermetix, una soluzione innovativa SaaS in cloud completamente italiana dedicata alla gestione e alla sicurezza dei dispositivi mobili.

Questa partnership strategica consolida ulteriormente il posizionamento di S2E come player di riferimento nei servizi di sicurezza integrata, rafforzando la propria offerta con un focus avanzato sulla protezione dei device mobili, elemento oggi essenziale nel contesto digitale aziendale.

Il contesto in cui si inserisce la partnership

Con l’evoluzione delle normative come NIS2 e le crescenti esigenze di protezione dei dati aziendali, la sicurezza dei dispositivi mobili è diventata una priorità per tutte le organizzazioni.

Device aziendali o personali, con accesso a dati sensibili, devono essere protetti in modo efficace: in questo scenario, S2E sceglie di affiancare Ermetix, piattaforma interamente italiana che permette a imprese e PA di gestire, monitorare e proteggere flotte di dispositivi Android, iOS, Windows e ChromeOS con l’integrazione di macOS in arrivo.

Ermetix è una piattaforma UES (Unified Endpoint Security) come definita da Gartner, che si propone come l’unica soluzione italiana attualmente esistente sul mercato in grado di potersi adattare a scenari diversi fra loro garantendo la sicurezza dei dispositivi grazie al modulo MTD (Mobile Threat Defense) integrato.

La piattaforma Ermetix si integra all’offerta di S2E

La tecnologia di Ermetix consente di integrare due prodotti in un’unica soluzione, offrendo gestione remota e sicurezza sui dispositivi mobili. La console permette di avviare sessioni di controllo e intervento sui device, con integrazione diretta e senza bisogno di licenze aggiuntive.

La soluzione si distingue anche per l’elevata competitività sul pricing, con tre livelli di licenza che garantiscono una copertura completa per la gestione e la protezione dei device, rispondendo così alle esigenze di aziende che vogliono adottare un approccio proattivo alla sicurezza.

In qualità di MSSP Partner, S2E integra Ermetix all’interno di una proposta di sicurezza che include servizi SOC, competenze trasversali delle linee di business interne e qualifiche tecniche e commerciali per offrire soluzioni complete ai propri clienti. Questa sinergia con un partner locale, affidabile e in crescita, rappresenta per S2E un ulteriore passo nel suo impegno a garantire soluzioni di cybersecurity complete, scalabili e ad alto valore, pensate per aziende di ogni settore e dimensione.

Dichiarazioni

“A differenza delle soluzioni di device management offerte da vendor multinazionali, Ermetix si distingue per l’elevata qualità tecnologica e per l’approccio 100% made in Italy“, commenta Daniele Sovia, Business Line Manager Mobility di S2E. “S2E ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, contribuendo in modo attivo alla sua evoluzione e, lavorando fianco a fianco con il team tecnico e di sviluppo di Ermetix per introdurre personalizzazioni e miglioramenti che rendono l’offerta ancora più rispondente alle esigenze dei nostri clienti”.

“I partner sono co-autori del valore Ermetix. Investiamo per farli vincere—enablement, margini, roadmap condivisa—perché solo così il cliente ottiene impatto reale. L’alleanza con S2E ne è la prova: due aziende italiane che uniscono tecnologia e servizi nati in Italia per portare la sicurezza mobile a livello enterprise. La loro esperienza di SOC e consulting, integrata con la nostra piattaforma UEM+MTD sviluppata in Italia, accelera i progetti complessi, rafforza la filiera nazionale e alza l’asticella della protezione mobile in Italia e all’estero”, dichiara Donatello Carlucci Channel Sales Director Italia e Svizzera di Ermetix.