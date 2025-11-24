Prisma AIRS si arricchisce con Factory, Glean, IBM e ServiceNow

Nelle aziende di oggi, l’adozione di agenti AI sta aumentando notevolmente, con una previsione di raggiungere 1,3 miliardi entro il 2028. Questa rapida implementazione introduce rischi significativi per la sicurezza, spesso non immediatamente visibili. In questo scenario, Palo Alto Networks, specialista mondiale della cybersecurity, ha annunciato un’ulteriore innovazione per la sicurezza dell’AI e nuove integrazioni native di Prisma AIRS con piattaforme di agenti AI leader del settore come Factory, Glean, IBM e ServiceNow, per fornire una difesa in tempo reale e in linea da prompt injection, utilizzo improprio degli strumenti e comportamento dannoso degli agenti.

Le nuove integrazioni native end-to-end proteggono i carichi di lavoro AI proprio dove operano i clienti, abilitando un’adozione dell’AI sicura, affidabile e protetta. Integrando la robusta protezione di Prisma AIRS, la piattaforma di AI security più completa al mondo, direttamente nelle piattaforme su cui fanno affidamento i clienti, si affrontano attriti e preoccupazioni di sicurezza che generalmente rallentano l’implementazione dell’AI. Ciò consente alle aziende di sfruttare la potenza trasformativa degli agenti AI in modo rapido e su larga scala.