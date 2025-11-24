Auchan adotta lo Smart Green Pallet di IBM

IBM e Auchan hanno annunciato una collaborazione per distribuire 50.000 IBM Smart Green Pallet (SGP) nei magazzini logistici e nei negozi Auchan. L’obiettivo è infondere in tempo reale insight nella sua supply chain a livello globale e ridurre l’impatto ambientale dell’azienda.

Caratteristiche principali degli Smart Green Pallet

I pallet in plastica riciclabile, progettati da IBM Consulting, sono dotati di sensori che forniscono dati in tempo reale a tutti i soggetti interessati alla supply chain, inclusa la geolocalizzazione del pallet, la temperatura e l’esposizione agli urti. Un programma pilota ha testato 10.000 pallet in due magazzini collegati a quattro negozi Auchan, dimostrando come le funzionalità digitali ottimizzino il monitoraggio e la qualità complessiva della gestione logistica.

Il monitoraggio degli eventi durante tutta la supply chain garantisce la sicurezza e la qualità dei prodotti sul pallet, in particolare per quelli refrigerati. Ciò, infatti, non solo comporta perdite di prodotto, ma contribuisce anche all’impatto ambientale complessivo di una catena di approvvigionamento, con gli sprechi alimentari che rappresentano fino al 5% delle emissioni di carbonio durante il ciclo logistico, secondo uno studio dell’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Grazie a sensori collegati tramite la tecnologia Internet of Things (IoT) e a circuiti innovativi, gli IBM Smart Green Pallet sono in grado di rilevare fattori quali urti fisici, variazioni e temperature che possono influire negativamente sulla qualità delle merci durante il trasporto. In caso di anomalie comunicano i dettagli ai team interessati, consentendo una rapida azione correttiva. Questa visibilità in tempo reale rafforza la coesione tra tutti gli attori della supply chain, tra produttori, vettori, chi si occupa della logistica e distributori, aiutando a garantire che i prodotti raggiungano i consumatori in condizioni ottimali grazie a un monitoraggio innovativo continuo.

I vantaggi per Auchan

Gli Smart Green Pallet IBM offrono anche vantaggi per i dipendenti Auchan, fornendo un sistema di controllo semplificato. Il pallet è un terzo più leggero rispetto alle alternative tradizionali, ciò lo rende più facile da maneggiare, riducendo il rischio di infortuni e creando un ambiente di lavoro più sicuro.

Gli SGP sono in linea con l’impegno di Auchan di ridurre del 25% entro il 2030 (rispetto al 2020) la propria impronta di carbonio sulle emissioni Scope 1 e 2 delle Nazioni Unite e sulle emissioni Scope 3, che coprono tutte le attività a monte e a valle dei negozi, compresa la supply chain. Realizzato in plastica riciclabile, più leggero da trasportare e quindi più efficiente in termini di consumo di carburante, e dotato di un sistema IoT che migliora la rotazione, questo pallet di nuova generazione consente una riduzione tangibile delle emissioni di CO2 della catena logistica di Auchan. Ad esempio, sostituendo un pallet di legno con uno Smart Green Pallet si evitano emissioni pari a 21.328,08 tonnellate di CO2 in 8 anni di utilizzo, poiché è più resistente e può essere riparato se necessario.

Questo progetto ha vinto il premio “Logistics 4.0” di France 2030.

Dichiarazioni

Per Franck Descamps, Direttore Logistica di Auchan: “Questa collaborazione mette in luce la profonda trasformazione della nostra logistica: più connessa, più efficiente e risolutamente orientata al futuro. Grazie a Smart Green Pallet, stiamo compiendo un nuovo passo verso una catena di approvvigionamento responsabile in grado di conciliare le esigenze operative e l’impegno ambientale. Si tratta di una leva concreta per gestire meglio i nostri flussi, garantire la qualità dei nostri prodotti e offrire ai nostri team un ambiente di lavoro più sicuro ed ergonomico”.

Per Alex Bauer, Direttore Generale di IBM Consulting France: “Insieme ai nostri partner, abbiamo creato e implementato una soluzione operativa innovativa che monitora continuamente la temperatura durante tutto il flusso logistico per garantire la sicurezza alimentare del prodotto, geolocalizzare le risorse e allertare in caso di anomalie. Basata su un modello di economia circolare, questa innovazione ottimizza l’uso dei container logistici e offre un ritorno sull’investimento molto breve, facilitandone l’adozione da parte di tutti gli attori della catena. L’IBM Smart Green Pallet è un nuovo standard, una risposta concreta alle sfide della qualità e sicurezza alimentare, dell’efficienza operativa degli asset logistici e delle prestazioni CSR per distributori e fornitori”.