Commercialista: una figura che cambia insieme al mercato

Gli Ordini Territoriali dei Commercialisti – inizialmente quelli di Lecco, Lucca, Massa Carrara, Novara e Trento – hanno aderito all’iniziativa di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia di condividere con gli iscritti approfondimenti sulle nuove normative, sulle implicazioni della riforma tributaria e sulle mutazioni del mercato che vede il commercialista attore primario.

Un progetto tecnico – culturale

Da questo incontro nasce un progetto tecnico e culturale che offre al commercialista argomenti di riflessione e concreti spunti per modificare la propria attitudine professionale.

La parte tecnica e interpretativa è affidata a Mauro Nicola, dottore commercialista e revisore contabile, ben noto per la sua lucidità interpretativa e per la capacità di offrire spunti chiari e concreti su come la riforma influenzerà il lavoro dei professionisti.

Gli incontri hanno un prologo affidato a Claudio Ferrante, director Relazioni Istituzionali & Corporate Affairs Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, che accompagna i professionisti lungo un percorso che ha come fine l’acquisizione della consapevolezza che la professione è profondamente mutata in coerenza con il mutamento del mercato.

“L’approfondimento normativo, la discussione interpretativa sono fatti di fondamentale importanza per i professionisti della fiscalità. Ma c’è un aspetto di ancora più rilevante importanza: l’evoluzione della professione accompagnata da una necessaria e non più procrastinabile trasformazione digitale”, spiega Claudio Ferrante.

Un mercato che cambia

Senza una chiara presa di coscienza che la professione cambia in aderenza con il cambiamento del mercato, un ecosistema fatto da imprenditori, aziende e fisco, il commercialista resterà un grande professionista in qualche modo ingabbiato nelle interpretazioni normative.

“È fondamentale discutere, interpretare e capire le normative che di anno in anno dettano il ritmo della professione, ma è probabilmente ancora più importante comprendere che il ruolo del commercialista non è adempimento-centrico ma il focus deve essere sul cliente, che ha bisogno di sostegno strategico oltre che operativo”, sottolinea ancora Claudio Ferrante.

Insieme ai vertici degli Ordini Territoriali, Wolters Kluwer vuole portare i commercialisti italiani a guardare al futuro della loro professione. Il Gruppo multinazionale ha prodotto un interessante studio condotto in tutto il mondo e che evidenzia come un cambiamento attitudinale sia assolutamente necessario alla professione per continuare ad affiancare in modo efficace la clientela imprenditoriale.

Future Ready Accountant, uno Studio che aiuta a comprendere

Lo studio Future Ready Accountant rileva come l’attenzione non debba essere esclusivamente rivolta alla normativa o all’adempimento, ma al cliente e alla sua complessità imprenditoriale.

“Lo studio di commercialista deve evolversi oltre la mera gestione degli adempimenti e diventare il luogo nel quale la consulenza all’imprenditore prende la sua forma più compiuta. Le tecnologie digitali, l’innovazione tecnologica delle soluzioni dell’ecosistema Genya sono la base sulla quale far crescere una nuova cultura volta a trasformare il commercialista in consulente”, conclude Claudio Ferrante.

Il ciclo degli incontri con gli Ordini Territoriali proseguirà il 3 giugno a Lucca, successivamente gli Ordini Territoriali di Trento e Novara hanno organizzato nuovi eventi di approfondimento rispettivamente il 5 e 6 giugno e il 12 e il 13 giugno Mauro Nicola e Claudio Ferrante incontreranno gli appartenenti agli Ordini Territoriali di Massa Carrara e Lecco.

In tutti gli incontri si manterranno i binari della duplice informazione, sulla riforma tributaria e sull’evoluzione della professione del commercialista, supportata dalle sempre più efficaci capacità tecnologiche digitali.