Cybersecurity: serve il Super-analista

Il panorama della cybersecurity si caratterizza sempre più per un divario crescente tra attaccanti e difensori. I primi devono avere successo una sola volta; i secondi devono vincere sempre. Oggi, questa asimmetria è stata portata a un livello estremo da avversari ben definiti. Attori statali come Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, identificati da Google Cloud come i “Big Four”, usano l’Intelligenza Artificiale non solo per spionaggio e disinformazione, ma anche per orchestrare attacchi su una scala e con una velocità prima inimmaginabili.

L’AI non serve solo a generare malware, ma si estende alla creazione di deepfake e phishing iper-personalizzati, trasformando ogni dipendente in un potenziale punto di accesso. In un contesto in cui, secondo WGSN, il costo medio di una violazione dei dati ha già superato i 4.8 milioni di dollari, la posta in gioco non è mai stata così alta. Di fronte a questa offensiva, la risposta non può semplicemente contrapporre macchina a macchina. La nostra arma più efficace è una nuova e potente sinergia tra la macchina e l’insostituibile intuito umano.

Il punto di rottura: quando i difensori sono sopraffatti

L’enorme volume di alert genera “fatica da allarme”, favorendo errori, burnout e Shadow IT: un terreno fertile per gli attaccanti. Un fenomeno che secondo Gallup è costato all’economia mondiale 438 miliardi di dollari di produttività persa.

In questa guerra asimmetrica, l’AI rappresenta il “moltiplicatore di forza” che restituisce valore e tempo ai nostri team umani.

Mentre gli avversari usano l’AI per attaccare, noi la usiamo per analizzare. L’AI difensiva setaccia miliardi di eventi, neutralizzando automaticamente il 99,9% del rumore e permettendo all’intelligenza umana di concentrarsi dove conta davvero.

L’umano alla guida: un’imminente riqualificazione strategica

Quando l’AI gestisce la scala di priorità, il ruolo dell’analista umano si evolve: da operatore reattivo a comandante strategico. Questo è il “Super-Analista”, un professionista potenziato dall’AI che si concentra su attività che nessuna macchina può replicare: analisi contestuale, threat hunting creativo e, soprattutto, la decisione critica finale.

Questa transizione, però, deve avvenire già oggi e, come previsto da IDC, arriverà a coinvolgere il 95% dei ruoli. Non sorprende che, secondo Bain & Company, il 75% delle aziende veda la mancanza di talento interno specializzato come una barriera all’adozione dell’AI. L’investimento in formazione e riqualificazione diventa quindi una questione di sopravvivenza.

Dal concetto al modello operativo: superare il fallimento dei piloti AI

Questa filosofia ibrida rappresenta inoltre la risposta pratica al motivo per cui, secondo Gartner, un allarmante 70% dei progetti pilota di GenAI fallisce quando passa in produzione. Il successo non dipende dalla tecnologia in sé, ma dalla sua integrazione in un modello operativo maturo, come un SOC ibrido, che trasforma l’output dell’AI in decisioni di business concrete e misurabili, passando dalla sperimentazione al valore reale.

La nostra migliore strategia è quindi quella di un team ibrido. L’obiettivo è trasformare ogni analista in un ‘Super-Analista’ per entrare a far parte di quella élite di aziende che, secondo Accenture, stanno già dominando la nuova era dell’AI. Questo gruppo ristretto di “front-runner”— solo l’8% delle organizzazioni — sta ottenendo ritorni sull’investimento e crescita superiori non perché ha l’AI migliore, ma perché ha capito che il vero potenziamento della tecnologia passa attraverso quello delle proprie persone.

La vittoria in questa guerra asimmetrica non risiede nell’automazione totale, ma in una sinergia perfettamente orchestrata tra la velocità della macchina e la saggezza dell’intuito umano. È da questa alleanza che nasce il vero “Super-Analista”.

A cura di Marco Bavazzano, CEO di Axitea