L’AI è vietata in azienda?

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come “AI Act“, rappresenta la prima disciplina normativa che regolamenta in modo organico lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

L’obiettivo dell’AI Act è duplice: da un lato, tutelare i diritti fondamentali delle persone, quali la salute, la sicurezza e la protezione dei dati personali; dall’altro lato, migliorare il funzionamento del mercato interno, favorendo un’innovazione responsabile e orientata verso un uso dell’intelligenza artificiale affidabile, trasparente e controllabile.

Il Regolamento si rivolge a tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita di un sistema di IA: fornitori, utilizzatori (c.d. deployer), importatori, distributori e rappresentanti autorizzati. Gli obblighi normativi si applicano alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e alle persone fisiche, a condizione che gli strumenti di IA siano utilizzati nell’ambito di attività professionali.

L’AI Act è strutturato secondo un approccio basato sul rischio, che prevede l’applicazione di regole e obblighi differenziati in funzione del livello di rischio associato ai sistemi di IA. Questi vengono classificati in quattro categorie: pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, a rischio limitato e a rischio minimo. Più elevato è il rischio, maggiori sono i requisiti di governance, controllo e trasparenza da rispettare.

