Greenergy Data Centers va con l’AI-driven di Juniper

Per supportare le operazioni di business e dei suoi data center, Greenergy Data Centers (GDC), l’azienda che gestisce il data center più grande ed energeticamente efficiente della regione baltica, ha implementato un data center cloud-ready e le soluzioni per l’impresa AI-driven di Juniper Networks.

GDC è il primo e unico grande data center nella regione a offrire a imprese, enti pubblici e fornitori di servizi gestiti un luogo in cui archiviare in modo sicuro i propri dati mission-critical riducendo al minimo l’impatto ambientale. Il data center Greenergy Data Centers è una struttura da 31,5 megawatt che occupa una superficie di 14.500 metri quadri. Sono presenti molteplici livelli di sicurezza fisica per la protezione dell’impianto, mentre infrastrutture digitali e sistemi di alimentazione ridondanti supportano operazioni estremamente affidabili.

Fonti di energia rinnovabile e il clima nordico aiutano a limitare i consumi di energia per il raffreddamento del data center. Il calore residuo generato dagli apparati è utilizzato per riscaldare gli uffici GDC, ma c’è la capacità tecnica di condividere il calore in eccesso con un impianto di riscaldamento di zona per abitazioni e uffici. Greenergy Data Centers voleva supportare le sue operazioni data center con una rete in linea con i suoi valori di sostenibilità ed ha scelto Juniper per gestire la propria rete di controllo, infrastrutturale e d’ufficio. Juniper è impegnata sul fronte della sostenibilità, con particolare attenzione alle soluzioni di networking innovative che aiutano i clienti a ridurre l’impatto ambientale perseguendo allo stesso tempo gli obiettivi di trasformazione digitale.

La rete Juniper supporta il sistema integrato di gestione degli edifici e dell’alimentazione, con migliaia di sensori di telemetria che facilitano la fornitura di energia sicura e affidabile. Centinaia di telecamere termiche attivate dal movimento si connettono alla rete a supporto dell’impegno di GDC per fornire i massimi livelli di sicurezza fisica.

Greenergy Data Centers si è affidata a Juniper per la propria rete di accesso

Mist AI offre all’azienda visibilità totale sulla sua rete wireless e un modo semplice per costruire e configurare la rete, con una riduzione dei costi, maggiore produttività ed efficienza e minor numero di errori. Gli Access Point e gli switch EX di Juniper garantiscono una connettività più veloce e affidabile all’operation center della rete Greenergy, agli uffici, ai locali di assemblaggio e ai magazzini. I servizi cloud Juniper, controllati da Mist AI, permettono di snellire e automatizzare la maggior parte delle operazioni di rete.

GDC utilizza gli switch Juniper QFX Series per la sua rete core, i firewall virtuali Juniper vSRX per i servizi firewall virtualizzati di nuova generazione e la vMX Universal Routing Platform per il routing virtualizzato di livello carrier.

“Disponendo del primo data center di questo tipo nella regione baltica, GDC attira nella regione un maggior numero di aziende focalizzate sulla tecnologia, riducendo al contempo l’impatto ambientale della digitalizzazione”, afferma Aivar Karu, Chief Information Officer di Greenergy Data Centers. “Cerchiamo sempre partner di fornitori che si concentrino anche sulla sostenibilità e abbiamo scelto Juniper per questo motivo e per la sua rete altamente affidabile: un vero vantaggio per noi”.