La cultura delle slot machine a Milano: un’immersione profonda

Milano non solo è una delle città più popolate d’Italia, ma è anche capitale della moda e del design, uno dei fieri vanti italiani conosciuta anche come il cuore economico pulsante del paese ma non solo a livello nazionale.

Sullo spagnolo sono carpito, questi 181,67 km² si riassumono in quasi 5.000 slot machine. Il capoluogo lombardo con quel milione e quattrocentomila e fischia abitanti che si ritrova non sembra essersi mai fermato completamente.

Le slot machine a Milano

Milano e la Lombardia hanno l’egida dedicata ai giochi d’azzardo e ai vari ristoranti ed attività di svago per tutti i livelli, dallo studente universitario fino al manager: After School. Con la presenza di sempre più bar, rosticcerie, pizzerie e perfino supermercati con i loro saloni interni, i videogiochi additivi possono trovare diversi esercizi con delle slot machine. È un classico.

Ma se c’è qualcuno a Milano che non dorme mai, non è di certo il signor Rossi, ma è il popolo milanese. I mitici, e spesso pomposi, sono fiabeschi cittadini benestanti, frequentano quegli spazi nei quali talvolta amano, talvolta vogliono mostrare aizzati verdi o per le loro slot machines.

Curiosamente, il fenomeno del gioco a Milano vede anche i giovani prendere d’assalto questi pc e anzi in molti casi divertirsi di più online, tra slot machine virtuali sui vari portali e aviator game su piattaforme in rete in forte espansione.

Cambia invece il target dal punto di vista del sesso, visto che, sempre mentre alle slot machine ci giocano più i maschietti, le fanciulle sembrano essere attratte dallo schermo digitale degli aviator game.

Il gioco degli italiani: considerazioni di chi usufruisce delle sale slot

Tutto questo è stato spiegato per illustrare il motivo per cui le sale slot a Milano sono destinazioni socialmente ed economicamente attraenti. Le slot machine, con il loro design accattivante e l’esperienza di gioco coinvolgente, attraggono un pubblico variegato e contribuiscono a creare un ambiente dinamico e vivace.

Ciò che cambia di più è la mentalità del giocatore e i confini ragionevoli e preimpostati che ha deciso di rispettare. Questo succede anche perché ci sono più di 259.000 slot machine situate in bar, club e negozi di scommesse in ogni angolo d’Italia.

Non a caso, anche i bar ci guadagnano dalle slot machine: il proprietario della macchina guadagna affittandola e anche il proprietario della macchina, mentre l’altra parte va ai gestori. Inoltre, per i bar, i maggiori guadagni delle slot machine avvengono dove con eventi e iniziative riescono a attirare un po’ di affari nell’area.

Sala slot Milano

Rispetto ad altre case da gioco nei loro paesi europei come Praga o Montenegro, dove usufruire delle sale slot è principalmente per i turisti, a Milano per molte persone recarsi al bar con le slot machine sotto casa è un modo di svago alternativo.

Cosa posso dire del resto del continente? Alcuni maltesi concedono a un organismo un riferimento xyz per effettuare controlli sul gioco delle slot machine, dei casinò e persino delle sale bingo e c’è una licenza per i club sportivi di nuoto e le piscine pubbliche.

Il sentimento dei milanesi nei confronti dei giochi alle slot non è sicuramente uniforme: c’è una linea sottile tra divertimento e pericolo. Alcuni prendono questa questione come un’occupazione semplice mentre altri si preoccupano sulle problematiche relative alla dipendenza da gioco.

La questione continua ad essere dibattuta, ma è indubbio che le slot milanesi tolgono molto di più di un semplice tempo libero. Fungono da strumento sociologico per la stratificazione di un singolo inteso come società, tradizione e progresso, corporeità e virtualità, e azzardo e rischio calcolato.

Sullo sfondo

Le slot machine di Milano sono l’emblema di un microcosmo curioso di contraddizioni, di fusione di civiltà e di progresso: le collocano in una città che turisticamente si rifà al digital casino a cavallo di un’Europa d’antiquariato e una macedonia di gaming prospera su una società dedita all’entertainment.

Come sul fronte di una slot machine ogni faccia ha una funzione. E mentre nel mondo si combatte per avere nel sistema giurisdizionale un equo equilibrio, nel surreale e schizofrenico mondo urbano plasmato di luci e melodie della mitica Milano è uno dei pochi posti che, perennemente bloccato nei racconti di altri tempi, si sforza quotidianamente di raccontare la sua ridicola storia di un incantevole casino raschiando un po’ di vernice al gambling moderno.