La strategia AI non riguarda solo la tecnologia

Le organizzazioni stanno cominciando a raccogliere i frutti degli investimenti in AI. Come anticipato dal ServiceNow Enterprise AI Maturity Index 2025, a livello globale il 67% dei responsabili aziendali ha registrato un aumento del margine lordo, proprio grazie a questa tecnologia. Tuttavia, alcune organizzazioni che implementano iniziative di AI potrebbero cadere nella trappola di concentrarsi esclusivamente sulla tecnologia anziché sul business, sulle persone e sul contesto. L’AI non funziona in isolamento, di conseguenza una vera trasformazione si fonda su strumenti adeguati, competenze, un cambiamento culturale e un approccio rinnovato alla governance. Richiede una solida strategia aziendale.

Allineare l’AI con i risultati

Per implementare l’AI con successo, le organizzazioni hanno bisogno di un adeguato livello tecnologico. Questo significa avere dati puliti e di alta qualità e un portfolio di applicazioni ben ottimizzato, con un debito tecnico minimo. La tecnologia non è tutto. Quando le organizzazioni si affrettano a investire in un nuovo progetto di intelligenza artificiale senza valutare il raggiungimento dei risultati desiderati, si rischia di ottenere investimenti dispersivi e privi di uno scopo chiaro.

Per superare questo ostacolo, è importante chiedersi qual è il problema che si sta cercando di risolvere. In questo modo, è possibile associare i casi d’uso dell’AI a risultati aziendali concreti. Una solida strategia AI si concentra sull’implementazione della soluzione migliore per le esigenze dell’azienda, non sull’adattare un risultato allo strumento più recente. Per evitare di creare complessità, prima di investire le organizzazioni devono valutare attentamente in quali ambiti l’AI può portare il maggior valore. In questo modo possono trasformare e migliorare i processi, anziché limitarsi ad automatizzarli. Ad esempio, un rivenditore che utilizza l’intelligenza artificiale per prendere appunti durante le chiamate al servizio clienti sta automatizzando un processo già esistente. Un altro rivenditore potrebbe utilizzare l’AI per analizzare questi appunti, insieme alle informazioni provenienti dai social media, al fine di orientare le decisioni relative alle scorte per il trimestre successivo. Questo può generare un impatto maggiore.

Preparare i dipendenti all’AI

Implementare una strategia di intelligenza artificiale di successo significa aggiornare la forza lavoro con le competenze necessarie. Non tutti i dipendenti devono diventare data scientist, ma la formazione continua può aiutare ad acquisire familiarità con l’AI, fornendo loro una conoscenza base delle sue potenzialità e su come utilizzarla in modo responsabile.

I manager devono poi creare una cultura nella quale i dipendenti si sentano autorizzati a sperimentare con l’AI e a individuare i casi d’uso più utili per i loro ruoli.

Coinvolgendo i dipendenti in questo percorso, i manager possono promuovere l’adozione dell’AI in tutta l’organizzazione, ottenendo così risultati migliori.

La C-suite deve dare priorità all’AI governance

Fornire ai dipendenti gli strumenti e l’ambiente necessari per sperimentare con l’AI è fondamentale, ma la sperimentazione necessita di vincoli. Una solida strategia aziendale si concentra sulla governance, la conformità e la sicurezza dell’AI e implementa politiche chiare sull’utilizzo e la formazione.

Ad esempio, i manager possono introdurre delle linee guida sull’uso dell’AI nei workflow quotidiani. Un modo per farlo è stabilire un sistema di etichettatura dei file per distinguere i contenuti che devono essere utilizzati solo in un ambiente sicuro, dove non serviranno per addestrare modelli di AI accessibili al pubblico.

Normative come l’EU AI Act rendono la buona governance un imperativo aziendale, pena sanzioni normative per la non conformità. Le violazioni della sicurezza dei dati possono inoltre comportare gravi danni reputazionali e finanziari. Ciò impone che l’argomento venga inserito nell’agenda dei vertici aziendali, con i manager in prima linea nella promozione della governance dell’AI.

Una strategia di successo non si basa solo sul possesso delle tecnologie più avanzate. Si fonda su una combinazione di soluzioni progettate appositamente, allineate agli obiettivi aziendali e su investimenti nelle competenze, nella cultura e nella governance necessarie per promuovere l’innovazione tramite l’AI.