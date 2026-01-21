ServiceNow e OpenAI accelerano l’enterprise AI

ServiceNow rafforza la sua collaborazione strategica con OpenAI per potenziare le esperienze di utilizzo dell’agentic AI e per accelerare l’adozione efficace dell’AI in azienda. L’accordo dà il via a una profonda collaborazione tra i consulenti tecnici di OpenAI e gli ingegneri di ServiceNow e questo permetterà di offrire ai clienti accesso diretto alle funzionalità di frontiera, soluzioni AI ServiceNow personalizzate, sviluppate e allineate a roadmap specifiche, oltre a una maggiore velocità e scalabilità senza la necessità di uno sviluppo personalizzato. ServiceNow implementerà una tecnologia di sintesi vocale diretta utilizzando i modelli OpenAI per superare le barriere linguistiche e offrire interazioni più naturali. Con i più recenti modelli di OpenAI, tra cui GPT-5.2, ServiceNow sbloccherà un nuovo tipo di automazione basata sull’AI per le più grandi aziende del mondo.

“ServiceNow è leader di mercato nei workflow basati sull’AI e definisce lo standard enterprise per i risultati di intelligenza artificiale nel mondo reale” afferma Amit Zavery, President, Chief Operating Officer, and Chief Product Officer at ServiceNow. “Con OpenAI, ServiceNow sta costruendo il futuro delle esperienze di intelligenza artificiale, implementando un’AI che interviene in ambienti end-to-end complessi. Le aziende passano dalla sperimentazione all’implementazione su grande scala e hanno bisogno della potenza congiunta dei leader dell’intelligenza artificiale, che collaborano per ottenere risultati migliori e più rapidi. L’unione delle nostre rispettive tecnologie genererà valore in maniera più rapida e modalità di lavoro con l’AI più intuitive”.

“ServiceNow aiuta le aziende a integrare l’agentic AI in workflow sicuri, scalabili e progettati per fornire risultati misurabili” afferma Brad Lightcap, Chief Operating Officer di OpenAI. “Con i frontier model di OpenAI e le funzionalità multimodali di ServiceNow, le aziende di ogni settore trarranno vantaggio da un’intelligenza che gestisce il lavoro end-to-end anche negli ambienti più complessi”.

L’innovazione congiunta porta a un’adozione più semplice e veloce da parte degli utenti

Con il rilascio di un sempre maggior numero di modelli AI, le grandi aziende hanno bisogno di supporto per mantenere allineati i propri workflow alle ultime innovazioni. L’integrazione dei modelli OpenAI nella piattaforma AI di ServiceNow integra il configuration management database (CMDB) dell’utente, offrendo al contempo un accesso nativo e integrato all’intelligence, e ulteriori informazioni sulle azioni da intraprendere all’interno dei workflow. Successivamente, la AI Control Tower di ServiceNow fornisce il livello di governance e orchestrazione, offrendo alle organizzazioni una visibilità centralizzata su come vengono applicati i modelli nei workflow, su come interagiscono con i dati e i sistemi aziendali e su come le azioni basate su AI vengono eseguite su larga scala in modo controllato e verificabile. Ad esempio:



Agenti speech-to-voice in tempo reale: ServiceNow sta collaborando con OpenAI allo sviluppo di agenti AI con riconoscimento speech-to-speech in tempo reale, in grado di ascoltare, ragionare e rispondere in modo naturale senza l’intermediazione di un testo. Ad esempio, un utente può parlare nella sua lingua preferita e ricevere una risposta immediata da un agente AI che apre un caso, attiva un’approvazione e orchestra i passaggi successivi senza ritardi di traduzione, riducendo la latenza, preservando il significato ed eliminando passaggi di consegne non necessari.

ServiceNow sta collaborando con OpenAI allo sviluppo di agenti AI con riconoscimento speech-to-speech in tempo reale, in grado di ascoltare, ragionare e rispondere in modo naturale senza l’intermediazione di un testo. Ad esempio, un utente può parlare nella sua lingua preferita e ricevere una risposta immediata da un agente AI che apre un caso, attiva un’approvazione e orchestra i passaggi successivi senza ritardi di traduzione, riducendo la latenza, preservando il significato ed eliminando passaggi di consegne non necessari. Automazione del super charging: I modelli computer-use di OpenAI aprono le porte a una nuova classe di IT automation per i clienti ServiceNow, consentendo di interagire con i sistemi. Trasformando documenti non strutturati in dati fruibili, questa funzionalità estende l’automazione sicura e contestuale a molteplici ambienti, consentendo l’orchestrazione autonoma di strumenti di lavoro come e-mail e chat, l’automazione di sistemi legacy, inclusi i mainframe, e una maggiore efficienza in ambienti IT complessi.

Portare l’impatto dell’AI a una base di successo

Questo accordo parte dal pluriennale lavoro di ServiceNow volto a offrire ai clienti la possibilità di accedere ai modelli OpenAI per:

Assitenza AI che consente alle persone di porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte chiare e fruibili tramite funzionalità di conversione speech-to-text.

che consente alle persone di porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte chiare e fruibili tramite funzionalità di conversione speech-to-text. Riepilogo e generazione di contenuti basati su AI per incidenti, casi, articoli di conoscenza e interazioni di servizio, aiutando i team a risolvere i problemi più rapidamente con meno sforzo manuale.

per incidenti, casi, articoli di conoscenza e interazioni di servizio, aiutando i team a risolvere i problemi più rapidamente con meno sforzo manuale. Tool per sviluppatori e amministratori che trasformano l’intento in workflow, logica e automazione, accelerando notevolmente il modo in cui i processi aziendali vengono creati e aggiornati.

che trasformano l’intento in workflow, logica e automazione, accelerando notevolmente il modo in cui i processi aziendali vengono creati e aggiornati. Ricerca e scoperta intelligenti che estraggono le informazioni giuste dai sistemi aziendali esattamente quando sono necessarie.

ServiceNow alimenta oltre 80 miliardi di workflow ogni anno. Insieme a OpenAI, l’azienda offre agli utenti nuove funzionalità innovative che consentono un’automazione e workflow ancora più avanzati in tutti i settori e in tutti i casi d’uso.