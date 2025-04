Tableau Agentforce Summit: dati e AI, nuovi paradigmi decisionali

Le aziende di oggi si trovano di fronte a una trasformazione senza precedenti: l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il modo in cui i dati vengono analizzati, interpretati e utilizzati per prendere decisioni strategiche. Per esplorare questo cambiamento e scoprire le ultime innovazioni nel mondo dell’AI e della data analytics, si è tenuto a Milano il Tableau Agentforce Summit, evento esclusivo organizzato da Salesforce.

I momenti salienti del Tableau Agentforce Summit

Il Tableau Agentforce Summit ha riunito esperti del settore, leader aziendali e innovatori per discutere di come l’AI stia ridefinendo l’interazione con i dati, permettendo alle imprese di prendere decisioni più rapide e informate. Tra gli speaker della giornata, Monica Villacampa Egea, Tableau Sales Director in Salesforce, e Stefano Oddone, Solution Engineering Director di Salesforce, che hanno anticipato e condiviso insight su come le nuove tecnologie di analisi stiano rivoluzionando i processi aziendali, abilitando un nuovo paradigma decisionale basato sull’Agentic AI.

Durante il Tableau Agentforce Summit, è stato sottolineato come oggi i dati non siano più semplici numeri, ma il cuore pulsante delle strategie aziendali. Con i dati si può fare tutto: guidare il cambiamento, innovare i processi, migliorare le performance. In questo contesto, Tableau si posiziona come partner strategico per aiutare le aziende a sfruttare appieno questa opportunità, mettendo le persone al centro dell’innovazione tecnologica.

L’integrazione di Tableau e Agentforce nei processi aziendali

L’evoluzione tecnologica, infatti, non può prescindere dal suo impatto sulle persone: la tecnologia deve essere al servizio di chi la utilizza, generando valore concreto e accessibile. Da questa visione nascono soluzioni come Tableau Pulse e Tableau Agent, che offrono un nuovo approccio all’analisi dei dati: più personalizzato, conversazionale e integrato nei flussi di lavoro quotidiani. Report e dashboard tradizionali non sono più sufficienti: oggi è necessario un monitoraggio intelligente e proattivo, basato su metriche davvero significative per comprendere l’andamento del business.

Il Tableau Agentforce Summit ha rappresentato anche l’occasione per approfondire il potenziale di Tableau Next, la nuova soluzione Tableau nativamente integrata nella piattaforma Salesforce che consente un’interazione sempre più intuitiva e naturale con i dati, trasformandoli in insight immediatamente attuabili. L’approccio verso i dati sta cambiando: servono strumenti capaci di restituire informazioni affidabili, pertinenti e rilevanti in tempo reale, per supportare decisioni più consapevoli e tempestive.

Nel corso del Tableau Agentforce Summit sono state presentate testimonianze di aziende che già utilizzano queste soluzioni per ottimizzare il proprio business, ed esplorate le modalità con cui Tableau e Agentforce possono essere integrati nei processi aziendali per migliorare l’efficienza e la competitività.