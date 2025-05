Trend Micro e NVIDIA insieme per una cybersecurity più intelligente

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, annuncia nuove funzionalità avanzate e semplificate pensate per integrare e supportare NVIDIA Enterprise AI Factory. Le innovazioni introdotte permettono alle organizzazioni di tutto il mondo di trasformare in completa sicurezza il proprio business, ottenendo il massimo dalle potenzialità delle infrastrutture AI di nuova generazione.

Trend Vision One si conferma la piattaforma leader per la sicurezza informatica, in grado di fornire un set unificato e continuo di policy di protezione per ambienti on-premise, ibridi e cloud. In un contesto in cui sempre più aziende adottano infrastrutture AI proprietarie, è fondamentale disporre di una soluzione di sicurezza in grado di adattarsi a ogni fase del percorso di trasformazione digitale. Trend Micro è pronta a soddisfare questa esigenza, garantendo protezione continua, visibilità estesa e conformità anche negli ambienti più complessi.

Secondo una recente ricerca di Forrester: “I data center sono il cuore degli ecosistemi di intelligenza artificiale sovrani. Le organizzazioni che sviluppano modelli di intelligenza artificiale sui propri dati devono assicurarsi che dati sensibili e workload rimangano all’interno del Paese quando le normative di sovranità digitale lo richiedono. È necessaria una sinergia tra organizzazioni, fornitori di cloud, hyperscaler e provider di servizi per costruire un ecosistema basato su data center, soluzioni AI e forza lavoro sovrani“.

Termini e benefici della collaborazione Trend Micro – NVIDIA

Trend Micro e NVIDIA hanno collaborato per offrire una soluzione di sicurezza avanzata basata sull’intelligenza artificiale agentica, nell’ambito dell’iniziativa NVIDIA Enterprise AI Factory. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di sicurezza di settori critici come quello governativo, sanitario, finanziario e altri ancora. Questa partnership integra le funzionalità di Trend Vision One for Sovereign Private Cloud (SPC) con i microservizi NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo e il framework di cybersecurity AI NVIDIA Morpheus, creando una soluzione pre-convalidata per le organizzazioni che richiedono piena giurisdizione sui propri dati. Grazie a questa offerta, i dati sensibili possono rimanere all’interno di confini sovrani, pur beneficiando di potenti funzionalità di intelligenza artificiale.

I benefici chiave della collaborazione:

Sovranità completa dei dati con opzioni di distribuzione on-premise in ambienti air-gapped

Offerta integrata di hardware, software, supporto e servizi di distribuzione

Rilevamento avanzato delle minacce grazie al software NVIDIA AI ed elaborazione accelerata per l’analisi della sicurezza in tempo reale

Protezione completa per e-mail, cloud, rete, endpoint, dati e identità

Approvvigionamento e implementazione semplificati, per un miglior time-to-value

Per le aziende che sviluppano soluzioni GenAI proprietarie, questa soluzione rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza, prestazioni e conformità, mantenendo al contempo il pieno controllo sui dati sensibili. La collaborazione elimina le complessità della “cybersecurity fai da te”, fornendo un’implementazione rapida ma completamente personalizzabile in base ai requisiti specifici di ciascuna organizzazione.

Trend Micro si impegna quotidianamente a livello globale nel promuovere una sicurezza proattiva e intelligente, supportata da un’esclusiva capacità globale di threat intelligence e dal più grande programma di bug bounty indipendente al mondo. Trend continua a scoprire e a informare gli utenti, le organizzazioni e le aziende circa il panorama digitale in continua evoluzione. Iniziative come Pwn2Own Berlin testimoniano il ruolo centrale dell’azienda nella ricerca di nuove vulnerabilità, sottolineando al contempo l’importanza strategica di proteggere anche i sistemi di intelligenza artificiale.

Dichiarazioni

“L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando a livello globale il modo in cui lavoriamo e innoviamo in ogni settore. Tuttavia, questa evoluzione porta con sé un aumento delle complessità nelle infrastrutture in uso e introduce nuove sfide legate alla sicurezza. La nostra offerta è all’avanguardia e ha l’obiettivo di semplificare e proteggere l’intero ecosistema legato all’AI, accompagnando i clienti in ogni fase del loro percorso di adozione dell’intelligenza artificiale”, afferma Eva Chen, Co-Founder e CEO Trend.

“Con l’intelligenza artificiale sempre più integrata nelle operazioni aziendali, le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni di sicurezza capaci di tenere il passo con la velocità e la complessità delle smart factory. Grazie alla collaborazione tra NVIDIA e Trend Micro, offriamo una piattaforma integrata che consente alle organizzazioni di implementare l’AI in sicurezza, garantendo al tempo stesso la protezione dei dati negli ambienti cloud ibridi e on-premise”, dichiara Justin Boitano, vice president, Enterprise AI Products NVIDIA.