Clevertech trasforma gli acquisti con IUNGO

Fondata nel 1987 nel cuore dell’Emilia, Clevertech è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine e sistemi per l’automazione industriale, in particolare nei processi di fine linea e pallettizzazione per grandi produttori di beni di largo consumo nei settori Food & Beverage, Pet Food, Home & Personal Care e altri.

Con sede a Cadelbosco (RE) e presente con 8 filiali e 4 siti produttivi nel mondo, Clevertech si è evoluta negli anni da realtà artigianale a importante realtà produttiva e punto di riferimento per le richieste di grandi gruppi che operano in svariati settori merceologici. Una trasformazione che come mai prima d’ora richiede un processo di digitalizzazione più spinto per modernizzare la gestione operativa e trasformare i processi manuali in flussi digitali più efficienti e scalabili, a supporto della crescita aziendale. Oggi Clevertech ha completato con successo l’implementazione della piattaforma IUNGO per la gestione degli ordini di acquisto e delle dichiarazioni di origine della merce, rispondendo a esigenze crescenti di efficienza e tracciabilità all’interno della supply chain.

Il passaggio a IUNGO è stato determinato dalla necessità di rendere il flusso degli ordini più rapido, sicuro e trasparente. Parallelamente, anche dall’esigenza di strutturare le richieste ai fornitori relative alle dichiarazioni di origine della merce, centralizzarne la raccolta, garantire la disponibilità della documentazione in caso di audit doganali e gestire automaticamente solleciti e scadenze.

Il processo tradizionale, basato su email manuali, documenti allegati e conferme difficili da monitorare, comportava errori, ritardi, difficoltà nel reperire informazioni e mancanza di condivisione tra i reparti. Con IUNGO, ogni interazione con i fornitori è tracciata, le conferme e le dichiarazioni di origine della merce vengono registrate automaticamente, e i dati si aggiornano in tempo reale nell’ERP. Questo permette di eliminare le attività ripetitive, inviare solleciti automatici, garantire continuità operativa e gestire volumi crescenti senza compromettere efficienza e controllo.

L’applicativo, intuitivo sia per i buyer sia per i fornitori, consente l’invio automatico delle IUNGOmail, centralizza dati e comunicazioni e si integra direttamente con il gestionale aziendale, garantendo aggiornamento in tempo reale e riduzione di attività a basso valore aggiunto.

Negli ultimi tre anni, l’azienda ha affrontato un incremento del 27% del volume degli ordini d’acquisto e del 30% del numero righe degli ordini. A fronte di questa espansione, Clevertech è riuscita a mantenere invariata la struttura dell’ufficio acquisti, evitando inefficienze e garantendo tempi di consegna puntuali ai clienti finali, consentendo all’azienda di generare un considerevole aumento di fatturato.

“Abbiamo scelto IUNGO per rendere la gestione della supply chain più semplice, trasparente e collaborativa,” spiega Chiara Schiavone, Responsabile Sistemi Informativi Supply Chain Department di Clevertech. “L’applicativo, intuitivo e accessibile, permette ai buyer e ai fornitori di interagire facilmente su un unico portale centralizzato, dove tutte le informazioni, i documenti e le negoziazioni sono immediatamente disponibili. La piattaforma garantisce così maggiore controllo, tracciabilità completa e un flusso di lavoro più lineare, riducendo complessità e rischi operativi.”

A oggi, su 1.350 fornitori totali di Clevertech, circa 650 (il 65%) sono gestiti su IUNGO, coprendo l’80% dei fornitori di materiali diretti mentre i fornitori di servizi e quelli occasionali vengono gestiti con modalità dedicate, per consentire di ottimizzare il massimo valore operativo e strategico offerto da IUNGO. Questo approccio ha permesso di:

ridurre significativamente i tempi di emissione degli ordini;

diminuire i tempi di inserimento delle conferme;

semplificare i solleciti e la gestione dei dati;

garantire tracciabilità e trasparenza totale dei processi.

L’adozione di IUNGO ha di fatto trasformato la gestione degli ordini in un flusso strutturato, centralizzato e sicuro, liberando tempo e risorse per attività a maggior valore aggiunto e sostenendo un aumento del fatturato senza compromettere il servizio al cliente. Grazie a IUNGO, Clevertech consolida la propria strategia di digitalizzazione della supply chain, puntando a efficienza, trasparenza e agilità operativa anche in un contesto di crescita continua.

Clevertech ha anche ultimato l’implementazione del modulo “Gare d’acquisto”, estendendo ulteriormente le funzionalità della piattaforma, che a breve inizierà ad utilizzare per ottenere una la gestione integrata delle gare, il confronto strutturato delle offerte e una standardizzazione completa del processo di approvvigionamento.