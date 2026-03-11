L’Atletico Madrid si affida ad HPE per migliorare l’esperienza dei tifosi

Lo stadio Riyadh Air Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid, sta accelerando la sua trasformazione tecnologica con l’implementazione di una nuova infrastruttura di rete intelligente e autonoma, basata sulle soluzioni HPE Networking. Il progetto, suddiviso in due fasi nel corso delle stagioni 2025/26 e 2026/27, rinnova completamente il sistema di comunicazione dello stadio e segna l’inizio di una nuova era nella digitalizzazione delle infrastrutture sportive in Europa.

La nuova rete sostituirà quella attuale, in funzione da otto stagioni, e sarà dotata di oltre 1.500 access point wireless Wi-Fi 7 di nuova generazione gestiti tramite HPE Aruba Central. Questa piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per rilevare anomalie, regolare dinamicamente i parametri di radiofrequenza (canale e potenza) utilizzando la tecnologia AI-native HPE Aruba Networking AirMatch Wi-Fi RF per la gestione e l’automazione, ottimizzando così le prestazioni in base al numero di utenti. Questa funzionalità è essenziale durante eventi con decine di migliaia di partecipanti, quando l’afflusso e il carico sono al massimo.

L’infrastruttura integrerà anche servizi di localizzazione e analisi dell’affluenza basati sull’AI, consentendo la visualizzazione di heatmap e flussi di mobilità in diversi settori dello stadio. Queste informazioni aiutano a migliorare la sicurezza, ottimizzare la gestione degli accessi e regolare l’organico o le risorse logistiche in base al comportamento effettivo dei tifosi. Un altro pilastro fondamentale del progetto è l’impegno per l’efficienza energetica. Grazie alla modalità di risparmio energetico dinamico basata sull’AI, gli access point possono entrare in modalità di sospensione profonda o ridurre le loro funzioni quando non c’è attività, riducendo al minimo il consumo di elettricità in una struttura di grandi dimensioni che funziona a pieno regime solo durante gli eventi. Ciò è possibile grazie alla modalità di risparmio energetico dinamico basata sull’IA, che consente di regolare il consumo energetico in base all’utilizzo della rete.

Parallelamente, il club sta implementando una rete dedicata alla produzione audiovisiva su IP, completamente indipendente dalla rete IT generale. Questa infrastruttura è stata progettata con rigorose politiche di segmentazione e Quality of Service (QoS) per proteggere il traffico ad alta velocità tipico delle trasmissioni video e ridurre al minimo la latenza end-to-end. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione tra Telefónica Services Audiovisuals e HPE, con test di switching e validazione del traffico attualmente in corso.

L’aggiornamento tecnologico del Riyadh Air Metropolitano si estenderà anche ad altre strutture del club. Nei lotti DS-01 e DS-02 di Sport City, verrà implementata una rete HPE per i nuovi impianti sportivi comunali, con l’inizio dei lavori previsto per la prima metà del 2026. Allo stesso modo, l’High-Performance Center (lotto DS-03) sarà dotato di una rete HPE completa che coprirà i campi di allenamento, le aree mediche, le zone stampa e gli spazi di produzione audiovisiva, con l’implementazione prevista tra il 2025 e il 2027.

“L’intelligenza artificiale applicata alle reti non è più una promessa, ma una realtà che trasforma il modo in cui vengono gestite infrastrutture complesse come uno stadio”, spiega Alfredo Yepez, Senior Vicepresident & Managing Director, Latin America and Southern Europe di HPE. “Al Riyadh Air Metropolitano, l’AI non solo migliora l’esperienza dei tifosi, ma riduce anche il consumo energetico, previene i problemi e trasforma i dati in decisioni operative. È il passo successivo verso uno stadio veramente smart”.

“Il nostro accordo con HPE ci consente di migliorare la qualità della connettività nel nostro stadio”, spiega Óscar Mayo, Chief Revenue and Operating Officer dell’Atlético de Madrid. “Questa è stata una delle caratteristiche distintive del nostro stadio sin dalla sua inaugurazione nel 2017 e ora non solo ci consentirà di fornire la banda larga ai nostri tifosi, ma anche di offrire servizi associati a questa infrastruttura, permettendoci di gestire una rete intelligente”.

La partnership tra HPE e l’Atletico Madrid rappresenta un passo strategico verso la realizzazione di un ecosistema digitale più sicuro, efficiente e sostenibile. Con questo aggiornamento, il Riyadh Air Metropolitano si propone come punto di riferimento nell’innovazione tecnologica applicata allo sport, preparandosi ad affrontare nuove sfide in materia di connettività, automazione ed esperienza utente che definiranno il futuro dei principali impianti sportivi.