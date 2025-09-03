MegaByte: il progetto per ARTEC Pneumatic pubblicato sul sito Lenovo

Un riconoscimento internazionale premia l’innovazione Made in Italy. Lenovo ha pubblicato sul proprio sito internet internazionale il progetto realizzato da MegaByte per ARTEC Pneumatic, azienda italiana che oggi gestisce la propria produzione 24/7 grazie a un Data Center iperconvergente basato su server e storage Lenovo e sulla piattaforma open source Proxmox.

Iperconvergenza e Risparmio: ARTEC ha trasformato il proprio Data Center innovando con server e storage LENOVO e con Proxmox, piattaforma open source che consente di gestire in modo integrato virtualizzazione, container e backup dei server, offrendo un’alternativa semplice ed economica a soluzioni proprietarie come VMware.

Il progetto di MegaByte per ARTEC Pneumatic

Il progetto ha un cuore tecnologico innovativo:

Server Lenovo con storage distribuito iperconvergente

Virtualizzazione e gestione Proxmox (in sostituzione di VMware)

Progettazione, realizzazione e supporto continuo di MegaByte Sistemi Informatici

Grazie a questo approccio, ARTEC ha ottenuto questi vantaggi:

Continuità operativa senza interruzioni

Semplificazione della gestione IT

Risparmi concreti sui costi di licenza e gestione

Massima sicurezza e qualità senza compromessi

Questa pubblicazione di Lenovo rappresenta per MegaByte un traguardo, ma anche un punto di partenza.

“Ogni azienda possa ottenere risultati simili con il giusto partner tecnologico al fianco. Se la vostra azienda deve innovare il proprio Data Center e desidera ridurre i costi, questo caso di successo è la dimostrazione di come possiamo raggiungere questi risultati anche nella vostra organizzazione”, dichiarano da MegaByte.

Le esigenze di ARTEC

ARTEC aveva un obiettivo chiaro: rinnovare il proprio Data Center per garantire maggiore affidabilità, prestazioni elevate e sostenibilità economica. L’azienda desiderava una soluzione capace di ridurre i costi di licenza e gestione senza compromettere sicurezza e continuità operativa.

MegaByte Sistemi ha risposto a questa esigenza progettando e implementando un’infrastruttura di nuova generazione basata su iperconvergenza. Grazie a Proxmox, ARTEC ha potuto sostituire VMware con una piattaforma performante e flessibile, che integra computing, storage e networking in un unico ambiente. Questa scelta ha consentito non solo un importante risparmio sui costi software, ma anche una semplificazione della gestione e una maggiore resilienza del sistema.

Il progetto include inoltre Proxmox Backup, che assicura la protezione completa dei dati sia on-premise che in cloud, eliminando la necessità di costose soluzioni esterne e garantendo al contempo massimi standard di sicurezza.

“Con Proxmox e la nostra esperienza”, evidenziano Alessandro Gennari, Fondatore & Direttore Tecnico di MegaByte e Roberto Vicenzi, Direttore Commerciale & Marketing di MegaByte, “abbiamo dimostrato che l’innovazione non è solo un sogno, ma un investimento concreto che genera risparmi tangibili. La partnership con Artec è la prova che la tecnologia può essere un alleato strategico per le aziende”.

Il risultato del progetto di MegaByte è un perfetto equilibrio tra innovazione, affidabilità e risparmio

ARTEC ha scelto di affidare a MegaByte Sistemi la gestione totale del nuovo Data Center in modalità outsourcing. Questo approccio le ha permesso di eliminare i costi legati a un reparto IT interno, contando su un partner sempre operativo per il monitoraggio, la manutenzione e l’assistenza. Una scelta che ha aumentato l’efficienza e la qualità del servizio, consentendo ad ARTEC di concentrare tutte le energie sul proprio core business.

“La collaborazione con MegaByte”, aggiungono Claudio Gallerani, Amministratore Delegato di Artec e Alberto Fortini, Direttore Commerciale e Marketing di Artec, “è stata fondamentale per il nostro successo. La loro competenza e la loro capacità di ascoltare le nostre esigenze ci hanno permesso di trovare la soluzione ideale. I risultati sono stati sorprendenti e ci permettono di guardare al futuro con ottimismo”.

Il risultato è un Data Center moderno, performante e sicuro, che rappresenta una solida base tecnologica per affrontare le sfide future. Con l’hardware Lenovo, il software Proxmox e i servizi gestiti di MegaByte Sistemi, ARTEC ha ottenuto un perfetto equilibrio tra innovazione, affidabilità e risparmio.

MegaByte Sistemi Informatici guarda al futuro insieme ad ARTEC Pneumatic, pronta a supportarla in nuove evoluzioni tecnologiche per affrontare le sfide del domani.