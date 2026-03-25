Pandora sceglie Hardis per modernizzare la supply chain globale

Hardis Supply Chain, specialista globale nelle soluzioni tecnologiche e software per la supply chain, ha annunciato una partnership strategica con Pandora, il maggior rivenditore di gioielli al mondo per volume, con l’obiettivo di guidare la trasformazione del sistema di gestione del magazzino (WMS) a livello globale. La collaborazione contribuirà a modernizzare e standardizzare le operazioni di magazzino di Pandora nelle diverse regioni in cui opera, nell’ambito di un più ampio programma di trasformazione end-to-end della supply chain.

Per supportare gli obiettivi di sostenibilità e rispondere alla crescente digitalizzazione del settore retail, Pandora ha avviato un programma completo di modernizzazione che coinvolge ERP, WMS, TMS e piattaforme di visibilità globale. La presenza in oltre 100 Paesi, con stabilimenti produttivi e centri di distribuzione in Thailandia, Europa e Nord America e più di 2.500 punti vendita, oltre a un’ampia rete di operatori logistici terzi (3PL), ha reso necessaria la presenza di un’infrastruttura flessibile e in grado di crescere con il business, capace di coordinare le operazioni tra diverse regioni e canali.

Da qui la ricerca di un fornitore di WMS capace di supportare il volume e la complessità della rete di distribuzione. Hardis WMS è stato scelto per l’elevato livello di configurabilità, la capacità di adattarsi alla crescita dell’azienda e per il suo approccio collaborativo orientato alla partnership. L’implementazione di Hardis WMS a livello globale è avvenuta in modo progressivo partendo dall’Europa (Amburgo) e dalla Thailandia (Bangkok), con un’estensione prevista nell’estate 2026 al centro di distribuzione di Baltimora, uno dei principali in termini di fatturato. Questo approccio graduale ha ridotto i rischi, consentendo di validare le integrazioni e garantire la piena operatività prima dei periodi di picco.

Hardis WMS ha permesso a Pandora di gestire in modo integrato i flussi dalla produzione alla distribuzione e verso tutti i canali (negozi, franchisee, grossisti e partner B2B), ottimizzando le operazioni lungo l’intera rete; la soluzione, inoltre, ha offerto visibilità in tempo reale e a una reportistica flessibile, permettendo decisioni più rapide e basate sui dati reali.

I primi risultati hanno mostrato una migliore visibilità delle scorte in tempo reale, più affidabilità nell’evasione degli ordini e migliori performance operative, con benefici sui ricavi grazie alla capacità di indirizzare, al momento opportuno, il prodotto giusto verso la destinazione più idonea. Tramite la soluzione di Hardis, Pandora gestisce oggi circa 187mila articoli al giorno e fino a 660mila nei picchi, mantenendo il tempo medio di gestione delle criticità (MTTC) entro le 4 ore e riducendo di circa il 50% gli incidenti gravi su base annua, con un miglioramento in termini di stabilità operativa e continuità di servizio.

La partnership tra le due realtà mette in luce il ruolo strategico delle soluzioni per la supply chain per la continuità del business, flessibili e capaci di sostenere la crescita in un contesto di crescente complessità operativa.

“Avevamo bisogno di un partner in grado di adattarsi alle nostre esigenze”, ha dichiarato Dawn Swackhamer, Vicepresidente di Global Operations & Planning Technology di Pandora. “I grandi nomi possono essere rigidi e non offrono la possibilità di personalizzazione. Hardis, invece, si è dimostrata disponibile a configurare e personalizzare il sistema per soddisfare le nostre necessità uniche, e lo fa in maniera eccellente”.

“Avere un partner che conosceva il nostro business così a fondo ha fatto davvero la differenza”, ha aggiunto Swackhamer. “Insieme abbiamo progettato, sviluppato e testato una soluzione che risponde pienamente alle nostre esigenze.”

“Nel contesto attuale, caratterizzato da volumi in rapida evoluzione e da reti di distribuzione sempre più complesse, le tecnologie hanno assunto un ruolo strategico, spingendo le aziende ad adottare infrastrutture flessibili in grado di crescere di pari passo con il business e di adattarsi continuamente ai cambiamenti. Siamo molto lieti di affiancare Pandora in questo processo di ottimizzazione delle operazioni lungo l’intera rete della sua catena di fornitura”, ha dichiarato Nicolas Odet, Presidente e CEO di Hardis Group.