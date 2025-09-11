VIS Hydraulics rivoluziona la supply chain con le soluzioni IUNGO

Esperienza e ricerca, innovazione e concretezza, mettendo al centro la valorizzazione del talento. Son questi gli elementi di VIS Hydraulics, azienda famigliare modenese che punta a diventare un riferimento globale dell’oleodinamica e che ha saputo trasformare il proprio patrimonio di competenze in un motore di innovazione, coniugando tradizione e tecnologia per affrontare le nuove dinamiche del mercato.

In un mercato sempre più dinamico e competitivo, VIS Hydraulics ha scelto IUNGO per ottimizzare la propria catena di fornitura, puntando su una soluzione intuitiva, performante e fortemente orientata all’automazione.

Le esigenze: semplificare, velocizzare e collaborare meglio

Prima dell’introduzione di IUNGO, la gestione della supply chain di VIS Hydraulics era ostacolata da numerose criticità: flussi operativi complessi, eccessiva manualità e attività ripetitive che richiedevano l’intervento di più persone per mantenere precisione e continuità. In particolare, la comunicazione con i fornitori, basata su email e fogli Excel, era soggetta a errori, ritardi e informazioni non sempre aggiornate. Inoltre, la collaborazione tra i reparti risultava poco fluida, con difficoltà nell’accesso condiviso alle informazioni di approvvigionamento.

L’azienda aveva quindi bisogno di una piattaforma che non solo digitalizzasse i processi, ma fosse anche intuitiva, facilmente integrabile con i sistemi esistenti e in grado di trasformare la gestione degli acquisti in un’attività strategica e ad alto valore aggiunto.

Le soluzioni implementate da VIS Hydraulics

Insieme a IUNGO, VIS Hydraulics ha potuto introdurre una serie di soluzioni tecnologiche pensate per ottimizzare la gestione della supply chain, migliorare la comunicazione con i fornitori e favorire la collaborazione interna. Le principali funzionalità implementate includono:

Gestione automatizzata degli ordini di acquisto – Gli ordini vengono generati e inviati automaticamente ai fornitori tramite IUNGOmail. Le conferme e le modifiche tornano in modo strutturato, evitando trascrizioni manuali e riducendo il rischio di errori. Tutti gli scambi sono tracciati e consultabili in tempo reale.

– Gli ordini vengono generati e inviati automaticamente ai fornitori tramite IUNGOmail. Le conferme e le modifiche tornano in modo strutturato, evitando trascrizioni manuali e riducendo il rischio di errori. Tutti gli scambi sono tracciati e consultabili in tempo reale. Comunicazione smart con i fornitori – I fornitori interagiscono con gli ordini direttamente dalla mail, senza necessità di login o portali dedicati. Le risposte vengono elaborate dal sistema e integrate con l’ERP aziendale, assicurando una comunicazione fluida, veloce e sicura.

– I fornitori interagiscono con gli ordini direttamente dalla mail, senza necessità di login o portali dedicati. Le risposte vengono elaborate dal sistema e integrate con l’ERP aziendale, assicurando una comunicazione fluida, veloce e sicura. Collaborazione tra reparti aziendali – La piattaforma abilita una vista condivisa e aggiornata sugli ordini e sulle conferme, favorendo la collaborazione trasversale tra uffici acquisti, pianificazione, logistica e qualità. Eventuali criticità o scostamenti vengono segnalati in automatico, migliorando la capacità di intervento tempestivo.

– La piattaforma abilita una vista condivisa e aggiornata sugli ordini e sulle conferme, favorendo la collaborazione trasversale tra uffici acquisti, pianificazione, logistica e qualità. Eventuali criticità o scostamenti vengono segnalati in automatico, migliorando la capacità di intervento tempestivo. Integrazione nativa con l’ERP aziendale – IUNGO si è integrata in modo immediato con il sistema ERP preesistente, senza impattare le operazioni quotidiane. I dati vengono sincronizzati in modo bidirezionale, garantendo l’allineamento tra sistema informativo e flussi reali.

I benefici ottenuti da VIS Hydraulics: più efficienza, meno sprechi

L’introduzione di IUNGO ha portato benefici concreti e misurabili nella gestione quotidiana della supply chain. Fin da subito, VIS Hydraulics ha potuto contare su processi più snelli, trasparenti e automatizzati, che hanno semplificato il lavoro e ridotto gli errori.

Uno degli impatti più rilevanti è stato il risparmio del 25% sul tempo operativo, pari a circa 120 giornate lavorative all’anno delle due risorse dedicate che oggi possono dedicarsi ad attività a maggior valore, come la pianificazione strategica o il miglioramento delle performance di fornitura.

La comunicazione con i fornitori è diventata più fluida e strutturata, grazie a IUNGOmail, mentre la collaborazione interna è stata facilitata da una visione condivisa e aggiornata dei processi. La piattaforma ha rivoluzionato il modo di concepire la supply chain, trasformandola da semplice attività operativa a leva strategica capace di aumentare la competitività di VIS Hydraulics.

Dichiarazioni

“IUNGO ci ha impressionato per la sua capacità di unire tecnologie sofisticate a un’interfaccia estremamente semplice da usare. L’adozione è stata naturale e immediata, senza la necessità di lunghi adattamenti”, ha commentato Alex Biscardi, Senior Buyer di VIS Hydraulics. “Grazie a IUNGO, siamo riusciti a digitalizzare la comunicazione con i fornitori senza costringerli ad accedere a portali dedicati o a utilizzare nuovi strumenti. Oggi, la supply chain non è più solo un processo operativo da gestire, ma si è trasformata in un vero vantaggio competitivo per la nostra azienda”.