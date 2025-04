Approccio Zero Trust e Cybersecurity Proattiva i “must” del 2025

Con l’aumento della complessità e della frequenza degli attacchi informatici, le strategie difensive tradizionali non sono più sufficienti. In questo scenario, l’approccio Zero Trust si è imposto come uno degli approcci più efficaci alla sicurezza.

Nell’articolo che condividiamo di seguito, Irina Artioli, Cyber Protection Evangelist e TRU Researcher di Acronis, analizza le criticità degli approcci tradizionali e illustra come tecnologie basate su AI, analisi comportamentale e micro-segmentazione della rete siano oggi fondamentali per garantire la protezione di dati e infrastrutture critiche.

Buona lettura!

Zero Trust e cybersecurity proattiva: l’unica risposta alle minacce emergenti

Negli ultimi anni, lo scenario delle minacce informatiche si è evoluto rapidamente, rendendo obsolete molte delle strategie di difesa tradizionali. Le violazioni dei dati, gli attacchi ransomware e la compromissione della supply chain sono sempre più frequenti e colpiscono aziende di ogni dimensione e settore. In questo contesto, il modello Zero Trust si è affermato come l’approccio più efficace per contrastare le minacce emergenti, basandosi sul principio fondamentale di “non fidarsi mai, verificare sempre”.

Perché il modello di sicurezza tradizionale non è più sufficiente

In passato, le organizzazioni si affidavano a un modello di sicurezza basato sul perimetro: tutto ciò che si trovava all’interno della rete aziendale era considerato sicuro, mentre le minacce erano percepite come esterne. Tuttavia, con l’aumento del lavoro remoto, la diffusione del cloud e la crescente interconnessione tra aziende e partner, questo approccio non è più efficace. Gli attaccanti hanno imparato a sfruttare credenziali compromesse, vulnerabilità software e accessi non protetti per infiltrarsi nelle reti aziendali, spesso muovendosi lateralmente senza essere rilevati.

Inoltre, la crescente automazione dei processi aziendali e l’adozione diffusa di dispositivi IoT hanno ulteriormente ampliato la superficie d’attacco, rendendo indispensabile un modello di sicurezza basato su controlli rigorosi e verifiche continue.

I principi fondamentali dell’approccio Zero Trust

L’approccio Zero Trust si basa su una serie di principi chiave che mirano a eliminare le ipotesi di fiducia implicita nei sistemi informatici:

Verifica continua dell’identità: ogni utente e dispositivo deve essere autenticato e autorizzato ogni volta che tenta di accedere a una risorsa, indipendentemente dalla sua posizione

ogni utente e dispositivo deve essere autenticato e autorizzato ogni volta che tenta di accedere a una risorsa, indipendentemente dalla sua posizione Principio del privilegio minimo: gli utenti ricevono solo i permessi strettamente necessari per svolgere il loro lavoro, riducendo il rischio di movimenti laterali in caso di compromissione

gli utenti ricevono solo i permessi strettamente necessari per svolgere il loro lavoro, riducendo il rischio di movimenti laterali in caso di compromissione Segmentazione della rete: la rete è suddivisa in zone isolate per impedire che un attaccante, una volta ottenuto l’accesso a un sistema, possa spostarsi liberamente all’interno dell’infrastruttura

la rete è suddivisa in zone isolate per impedire che un attaccante, una volta ottenuto l’accesso a un sistema, possa spostarsi liberamente all’interno dell’infrastruttura Monitoraggio e analisi continua: le attività di rete e i comportamenti degli utenti vengono analizzati costantemente per individuare eventuali anomalie e segnalare potenziali minacce.

L’implementazione del modello Zero Trust nelle aziende

Adottare un approccio Zero Trust richiede una revisione profonda delle strategie di sicurezza aziendale, partendo dall’identificazione delle risorse critiche fino alla gestione degli accessi. Le aziende devono integrare strumenti avanzati di autenticazione multifattore (MFA), soluzioni di Endpoint Detection and Response (EDR) e sistemi di analisi comportamentale basati sull’intelligenza artificiale. Inoltre, l’adozione di policy rigorose di gestione delle vulnerabilità e la protezione delle identità digitali sono passi fondamentali per garantire un ambiente sicuro.

Un elemento chiave nell’implementazione del modello Zero Trust è la micro-segmentazione della rete, che permette di isolare singoli sistemi e limitare la propagazione di un’eventuale violazione. Questo approccio è particolarmente utile per prevenire movimenti laterali degli attaccanti e proteggere i dati sensibili. Allo stesso modo, le soluzioni di threat intelligence consentono alle aziende di identificare potenziali attacchi prima che possano causare danni, migliorando la capacità di prevenzione delle minacce.

Il ruolo della cybersecurity proattiva

Oltre all’implementazione dell’approccio Zero Trust, è fondamentale adottare un approccio proattivo alla sicurezza informatica. Questo significa passare da una logica di difesa reattiva a un sistema in grado di identificare e mitigare le minacce prima che possano causare danni. Le soluzioni di threat intelligence, l’automazione della risposta agli incidenti e l’analisi predittiva giocano un ruolo chiave nella protezione delle infrastrutture IT.

Altro aspetto sempre più rilevante è la cyber resilience, ovvero la capacità di un’organizzazione di continuare a operare nonostante un attacco informatico. In questo contesto, soluzioni come i backup immutabili e i sistemi avanzati di disaster recovery giocano un ruolo cruciale nel garantire che i dati possano essere ripristinati in caso di compromissione, senza possibilità di alterazione da parte degli attaccanti.

Acronis, con la sua piattaforma di Cyber Protection, fornisce un supporto concreto alle aziende che vogliono adottare l’approccio Zero Trust e una cybersecurity proattiva. Grazie all’integrazione di intelligenza artificiale e machine learning, la piattaforma permette di identificare schemi di attacco in tempo reale, bloccare accessi sospetti e implementare politiche di sicurezza avanzate basate sul principio del privilegio minimo. Inoltre, offre strumenti di rilevamento avanzato delle minacce, consentendo alle aziende di ridurre il tempo medio di rilevamento e risposta (MTTD/MTTR) e migliorare la resilienza operativa.

L’adozione dell’approccio Zero Trust Zero Trust e un approccio proattivo alla cybersecurity rappresentano la risposta più efficace alle minacce informatiche moderne. In un’epoca in cui le violazioni dei dati e gli attacchi mirati sono all’ordine del giorno, le aziende non possono più permettersi di affidarsi a strategie di difesa obsolete. Investire in tecnologie avanzate, adottare pratiche di sicurezza rigorose e integrare soluzioni di protezione basate sull’intelligenza artificiale è essenziale per garantire la continuità operativa e proteggere dati e infrastrutture critiche. Un approfondimento su queste tematiche è disponibile nel rapporto Clusit 2025.

di Irina Artioli, Cyber Protection Evangelist e TRU Researcher di Acronis