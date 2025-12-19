Avatar 3: attenzione alle truffe

ll debutto mondiale di Avatar 3 ha acceso i riflettori in diversi Paesi, generando un forte aumento dell’interesse online. In un contesto di crescente attenzione attorno all’uscita del film, gli esperti di Kaspersky hanno individuato un incremento delle campagne di cyber-truffe che sfruttano il lancio della pellicola e il desiderio degli utenti di guardarla online. I siti web fraudolenti prendono di mira utenti in diverse regioni, a conferma del tentativo degli aggressori di raggiungere un pubblico globale.

Il meccanismo della truffa è semplice: i cybercriminali creano siti web sospetti che promettono l’accesso online al film Avatar 3. Gli aggressori prestano particolare attenzione alla localizzazione, pubblicando i siti in più lingue per attirare utenti di diversi Paesi. Tuttavia, le traduzioni risultano spesso approssimative e presentano errori grammaticali e incongruenze, elementi che possono rappresentare chiari indicatori di attività fraudolente.

Quando gli utenti cercano di avviare il video, compare un lettore multimediale falso che li invita a registrarsi per ottenere l’accesso “completo” o “illimitato” al film. Nell’ambito del processo di registrazione, viene richiesto di fornire informazioni personali, tra cui l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare.

Nelle fasi successive, i truffatori possono richiedere ulteriori informazioni, inclusi i dettagli di pagamento, con il pretesto di attivare una “prova gratuita”. Questo espone gli utenti al rischio di compromissione delle credenziali, soprattutto se le stesse password vengono riutilizzate su più servizi, e può inoltre causare perdite finanziarie.

“I criminali informatici sfruttano costantemente le anteprime dei film più attesi per catturare l’attenzione degli utenti e aumentare l’efficacia dei loro schemi. Consigliamo di accedere ai film esclusivamente tramite piattaforme ufficiali e di prestare particolare attenzione ai siti web che richiedono informazioni personali o dati di pagamento. È inoltre fondamentale utilizzare soluzioni di sicurezza affidabili per proteggere tutti i dispositivi, compresi gli smartphone”, ha commentato Olga Altukhova, Senior web Content Analyst di Kaspersky.

Per proteggersi dalle truffe relative ad Avatar 3 Kaspersky consiglia di:

Verificare sempre l’autenticità dei siti web prima di inserire dati personali e utilizzare esclusivamente le pagine ufficiali per guardare i film. È importante controllare con attenzione il formato degli URL e l’ortografia dei nomi delle aziende.

Scegliere sempre piattaforme di streaming ufficiali e affidabili per proteggere i propri dati personali da furti e usi impropri.

Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile in grado di rilevare allegati dannosi e bloccare link di phishing. La qualità delle soluzioni di sicurezza nel rilevamento del phishing viene valutata ogni anno da laboratori indipendenti. Ad esempio, nel 2025 e nel 2024 Kaspersky Premium ha raggiunto un tasso di rilevamento del 93% con zero falsi positivi nei test anti-phishing di AV-Comparatives, ottenendo il certificato “Approved”.